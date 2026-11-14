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La renuncia de Jensen Huang como el CEO de Nvidia marcó el ocaso de una de las figuras más influyentes del auge de la inteligencia artificial.

Huang, que mantenía encuentros habituales con el presidente Trump sobre políticas de IA y ejercía como una suerte portavoz “oficial” del sector, presentó su renuncia este jueves tras revelarse que mantuvo relaciones sentimentales con una ejecutiva a su cargo y con una mujer a la que las autoridades estadounidenses señalan como espía al servicio de China.

Si algún lector, con justa razón, no tenía noción de la importancia de este ciudadano taiwanés-estadounidense, las tarjetas de video que produce Nvidia son, en gran parte, responsables del “boom” de la pseudo inteligencia artificial que mantiene con vida a la maltrecha economía estadounidense.

La remoción de Huang es un virtual golpe de estado corporativo que, como todo lo que ha ocurrido a nivel geopolítico la última década, probablemente tenga como propósito dañar el inevitable ascenso y consolidación de la República Popular de China, pero termine siendo un enorme fracaso.

De acuerdo con la información del New York Times, esta es una cronología breve del escándalo:

2023: Alice Huang, señalada como espía china, funda en Singapur la empresa de centros de datos Megaspeed para eludir las normas estadounidenses sobre chips.

Diciembre de 2023: Jensen Huang y Alice Huang cenan juntos en Singapur.

Junio de 2024 a junio de 2025: Megaspeed recibe más de 200 envíos de equipos restringidos de Nvidia y gasta 4, 800 millones de dólares en chips.

Finales de 2024: El Departamento de Comercio abre una investigación sobre Megaspeed por posible desvío de chips a China.

31 de enero de 2025: Primer encuentro entre Trump y Huang en el Despacho Oval.

Abril de 2025: Huang presiona a Trump en una cena de donantes en Mar-a-Lago para que permita vender chips a China; poco después, Washington impone sus primeras restricciones importantes.

Julio de 2025: Estados Unidos levanta las restricciones y garantiza licencias para un chip específico para China.

Octubre de 2025: Trump es informado de que Alice Huang es un activo de inteligencia chino, pero decide no actuar para no perturbar las ventas de chips.

Diciembre de 2025: Trump autoriza la venta a China del segundo chip más potente de Nvidia.

Marzo de 2026: Se ve a Huang en actitud cariñosa con Kimberly Powell, una ejecutiva a su cargo.

30 de marzo de 2026: El secretario Rubio advierte a altos cargos sobre la relación de Huang con la presunta espía.

Mayo de 2026: Trump invita a Huang a una visita de Estado a Pekín; Rubio le recuerda la información de inteligencia.

Noviembre de 2026: Los líderes republicanos de tres comisiones de la Cámara piden a Huang una comparecencia a puerta cerrada. El 8 de noviembre, Nvidia anuncia una investigación interna; el 9, Trump niega haber conocido el affaire; el 11, el consejo se reúne; y el 12, Huang dimite. La directora financiera, Colette Kress, asume el cargo de forma interina. El Comité Bancario del Senado cita a Huang y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, para declarar el 3 de diciembre.

Más allá de la falta de ética del señor Huang y el abandono de sus responsabilidad maritales con la mujer con la que lleva casado cuatro décadas, el tener relaciones con mujeres de su rango de edad difícilmente califica como algo suficientemente escandaloso como para ser removido de un puesto de poder. Más cuando abundan personajes con nexos con el pedófilo Jeffrey Epstein como Bill Gates, Elon Musk y el propio presidente de los Estados Unidos, todos presentes en los archivos Epstein. Y otros personajes vinculados con la IA y la tecnología cómo Sam Altman, Peter Thiel y un largo etcétera, con su obsesión con el anticristo, la guerra, el estado de espionaje constante a los ciudadanos y las orgías sexuales, hacen ver el sexo heterosexual de Huang como un cuento de hadas. Existe algo detrás de esto y se trata del control del avance de esta tecnología cuando China está a punto de dar más saltos cualitativos con modelos como Kimi y Deepseek.

China ha negado las acusaciones de espionaje. Alice Huang, sin parentesco con Jensen Huang, no ha respondido a los cuestionamientos de los medios de occidente. Mientras tanto, una CEO temporal, con vínculos con el sionismo, ya ha sido nombrada por Nvidia...