Quiero entenderle a esa coalición y no me cabe en la cabeza como funcionan y cómo se reparten las cosas. En unas ocasiones parecen agua y aceite y en otras, una emulsión. Los acuerdos para que la gente vote porque portan la bandera de esta coalición son curiosos y las ecuaciones compiten con cosas multifactoriales que yo no entiendo y quizás muchos de los votantes tampoco.

Es un hecho que la gente de esta coalición entendió que los votos de estos partidos daban como resultado una suma aritmética y no lo es. Un ejercicio que deberían de hacer las militancias de cada partido, es el de ver cuántos votos están perdiendo por estar en coalición. ¿Cuánta gente del PRI no vota por la coalición por que el PAN está ahí? ¿Cuántos del PAN no votan porque está el PRI? Y bueno, los del PRD son tan pocos que es complicado buscar razones.

Escuché que la candidata de Fuerza y Corazón dijo que necesitaba a Alito Moreno, presidente del PRI, porque era un cabrón. Imagino que eso quiere decir que es un experto para la estrategia política. También imagino que ya negoció con las cúpulas priistas donde ese partido es fuerte para que esos votos vayan a la candidata.

Creo que también, ya tienen estudiadas las estrategias no tan “limpias” que aplicarían en las elecciones para cambiar la opinión de los indecisos o de los que tienen el voto en un limbo, para convencerlos de que voten por ella.

La unión de ambos partidos en la búsqueda de la presidencia de la nación, y de otras posiciones, me parece que no tiene la firmeza para tener satisfechos a los del PRI y a los del PAN de hueso colorado. Y creo que todo esto es tan bizarro como Ricardo Anaya tocando la flauta con Yawui en la canción de Movimiento Ciudadano .

Los números dicen que la suma de los votos de ambos partidos es más que cada uno solo. Pero muchos votos de esa unión seguramente se irán a otros partidos.

No entiendo cómo funcionará la fusión de estos y cuanto va a durar esto si gana Fuerza y Corazón.

¿Esta coalición durará para siempre o solo mientras no ganen?

Es interesante pues parece que están haciendo todo, pero no sabemos qué pasará con todos si realmente ganan.

Esperemos…