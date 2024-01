En el mundo empresarial, ahora que todos son empresarios , la palabra micromanagement puede salir en la plática o mucho peor, en la práctica.

¿Qué es el micromanagement? Se podría traducir como micro gestión y la definición de libro habla sobre una manera de gerenciar ejerciendo un control excesivo sobre los miembros del equipo, prestando demasiada atención a los detalles del trabajo que realizan.

El microgestor o microgerente es una persona que puede llegar a tener una personalidad castrante y aplica esta personalidad sobre el control de las operaciones laborales. Alguien con este estilo gerencial tiene que supervisar y cuestionar cada pequeña acción del equipo. ¿Le ha tocado conocer a alguien que le pida que mande un mensaje a otra persona y le dice exactamente lo que quiere que diga? Eso es un micromanager.

¿Le han estado hablando cada 5 minutos porque el micromanager no puede soltar el control? Sí, los micromanagers son bastante aprehensivos. El micro manager puede generar estrés en su equipo de trabajo aun cuando se logren los resultados esperados.

Al parecer el gobierno del estado de Nuevo León tiene el problema del micromanaging. El gobernador no puede ser el ajonjolí de todos los moles. A lo que voy, no puede ser el que va a China, Japón o Estados Unidos a buscar inversiones, eso lo tiene que hacer alguno de sus secretarios. Debe de dejar de ser candidato, ya no lo fue y no lo puede ser más. Y esto también lo tiene que aplicar para la candidatura de Mariana Rodríguez , es el gobernador y no puede andar en esos rollos promocionales. Si se supone que el horario de oficina de García es hasta las 5 pm imagino que también sus derechos como gobernador se ponen en off a esa hora. Si el gobernador tiene fuero 24 horas, así tendría que respetar su investidura.

El micromanager, por lo general, se pone “roñoso” en las tareas que él cree que puede hacer mejor que los otros, pero no hace las que no se siente tan competente y esto puede ser también en las actividades que sí son su responsabilidad.

Hay temas que son de gran importancia pero que no son tan vestidores. La contaminación es uno de los temas más grandes, pero parece que el gobernador se está lavando las manos desde ahora. Pudieran hacer una manifestación pacífica para buscar cerrar o enviar un mensaje a los de la refinería. ¿Por qué no se pone una lista de las compañías que son contaminantes para hacer algo? Es un problema que se tiene que agarrar por los cuernos.

Si Samuel García es el gobernador en la historia del estado con más bloqueos de iniciativas al Congreso porque no aplicar toda esta energía en hacer algo contra ese gran problema. Ahí es cuando pudiera hacer micromanaging y plantarle cara a los que contaminan, así como se la planta a los que él llama la “vieja política”.