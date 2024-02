Corridas de toros: El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reconoce que fue taurino, pero al paso de los años rectificó su postura; “El maltrato no es cultura”, declaró.

Ello luego de que una autoridad judicial suspendiera nuevamente las corridas de toros en la Plaza México y se desatara un debate sobre si tales eventos son tradiciones que deben eliminarse por crueldad animal.

“El maltrato no es cultura”, defendió Jorge Álvarez Máynez asegurando que, de acuerdo con sus principios e ideales actuales, no concibe que la violencia sea una forma de entretenimiento.

Aun si al candidato emecista, quien reconoce que fue taurino, le fue inculcado desde la infancia y por normalización que las corridas de toros son importantes tradiciones; esto fue lo que dijo sobre el caso .

En el auge del tema por la nueva suspensión de las corridas de toros, el abanderado de Movimiento Ciudadano para las elecciones 2024, Jorge Álvarez Máynez, reconoció que alguna vez fue taurino.

Sin embargo, según su testimonio, tras caer en cuenta que ello es un tipo de violencia que normaliza el maltrato animal, el emecista ya rectificó su pensar y ahora se lanza en contra de su realización.

“El maltrato no es cultura y te lo dice alguien que fue muchas veces”, declaró Jorge Álvarez Máynez sobre las corridas de toros al relatar que fue taurino y percibía la llamada fiesta brava como una tradición .

Esto dado que Jorge Álvarez Máynez es originario de Zacatecas, una entidad en donde las corridas de toros son espectáculos comunes que se presentan año con año en las ferias más importantes de la región.

“El maltrato no es cultura y te lo dice alguien que fue muchas veces. En Zacatecas creces con eso como normal [...] pero yo estoy en contra del maltrato animal. En la vida fui taurino y rectifiqué [...] Si hoy me tocara, yo no llevaría a mis hijos a ver las corridas de toros”.

