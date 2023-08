“Prometer no empobrece.” DICHO

“El libre cambio no es un principio teórico: es una conveniencia.” BENJAMIN DISRAELI

La Señora X, también conocida como Xóchitl Gálvez, anunció que podría retomar algunos de los elementos de la estrategia de tiempos de Felipe Calderón para combatir al narco. Dicho de otra forma, que se acabarían los abrazos y ya no recurriría exclusivamente a acusar a los delincuentes con su mamá. ¿La senadora está cayendo en ocurrencias igual que viene haciéndolo AMLO ya por muchos años? ¿Habla en ese sentido para distinguirse más de lo que propone hacer Claudia Sheinbaum? ¿Piensa Xóchitl seguir ese camino o solo lo dice ahorita; típico posicionamiento de campaña?

En fin. Antes de decidir si las políticas de seguridad realizadas en el sexenio del mencionado panista resultaron exitosas o no, pensemos en la visión de las dos mujeres que se perfilan como candidatas de sus respectivas alianzas.

Por un lado, Claudia Sheinbaum. Si quiere ser la elegida por la encuesta unipersonal y unidedito de López Obrador, tiene que defender lo hecho y dicho por su jefe. No puede darse el lujo de señalar ningún desatino, error o pifia. Debe ser el escudero absoluto, la defensora a ultranza de lo realizado por AMLO y su Cuatroté. Quizá —solo quizá— una vez que tenga segura la candidatura de la 4t, entonces podrá señalar los desatinos, las pifias y los problemas que todos conocemos. Antes no. La misma situación que está viviendo no se lo permite.

En el opuesto, Xóchitl puede señalar los errores y pifias que se conocen de la 4t. Las corruptelas y desatinos de todos los tamaños en los que ha incurrido la actual administración federal. Esa es la estrategia lógica a seguir por parte de la hoy legisladora.

No se olvide, ella está buscando la candidatura de la oposición y, como tal, una de sus mejores armas es señalar todo lo problemático de la actual administración y, sobre ello, construir en positivo o negativo.

Así entonces, si lo que se receta en estos momentos son los abrazos y no balazos; lo mejor que ella puede hacer es señalar los pésimos resultados que esta ocurrencia (ni política pública ni estrategia) da y proponer lo opuesto. Para los familiares de los más de 162 mil muertos y más de cien mil desaparecidos, este otro proceder abre la esperanza a que los culpables de su dolor puedan al menos en un momento dado ser llevados ante un juez.

Xóchitl sabe que una parte nada despreciable de posibles votantes se encuentran entre quienes votaron por Andrés Manuel y hoy están desencantados. Debe saber bien que no podrá convencer a los 4t recalcitrantes, ni tampoco a los de la extrema derecha. De igual forma, Gilberto Lozano y FRENA le quitará los votos de los indecisos que escuchan a un equivalente a AMLO, este de la extrema derecha.

Pero cuidado: mismo con los ánimos que Xóchitl ha logrado prender en la oposición, ello no es no por mucho sinónimo de victoria. Es diferente el sentido emprendedor vertido en estas semanas a conseguir los votos necesarios. ¿Cómo convencer a su posible público? Pues tomando cualquier tema donde López Obrador o la 4t tengan pésimos resultados.

Para los fanáticos de la 4t, Sheinbaum hasta cierto punto tiene fácil su discurso, pero para los que no están convencidos al 100% con la 4t o francamente están desencantados, se convierte más complicada la campaña (aunque le llamen de otro modo).

Este es el momento de aglutinar voluntades, de prometer sin compromiso alguno.

Las candidatas deben utilizar técnicas opuestas para agradar a los posibles votantes, mas el tema de referencia en ambos casos sigue siendo López Obrador; una para defenderlo a ultranza, la otra para señalarlo.