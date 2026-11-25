El exitoso operativo de las fuerzas armadas en Guasave que llevó a la captura de Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro” es un logro relevante que merece reconocimiento. Además, oportuno frente a la intimidación y amenaza de las autoridades norteamericanas. No es mezquindad decir que el operativo fue resultado de colaboración y de acuerdo con fuentes norteamericanas en la prensa de aquel país, los servicios de inteligencia a cargo de los vecinos fueron esenciales para ubicar al objetivo y definir el exitoso plan operativo para su captura, sin bajas civiles.

El detenido y su organización son actores relevantes en el trasiego de drogas, la violencia en la zona y la extorsión generalizada, incluso a prósperos productores agrícolas de la región. A pesar de la importancia, la detención requiere de una serie de acciones para recuperar la legalidad y la paz social en esa parte de Sinaloa. La experiencia muestra que el vacío por la detención de un alto criminal es ocupado por otro igual o peor.

Tampoco es mezquindad decir que las detenciones son insuficientes porque el crimen ha generado en el tiempo formas de complicidad múltiples y profundas en el tejido social, económico y político. Fausto Isidro Meza dirigía una empresa familiar al margen de la clandestinidad y era factor en la pax narca de la región, hecho que significa connivencia de las autoridades. El sometimiento de los criminales es un obligado primer paso, pero es necesario hacer mucho más y esto implica a la sociedad civil y a los tres órdenes de autoridad federal, local y municipal, incluyendo a fiscalías, Congresos y poderes judiciales.

No es mezquindad decir que hay mucho por hacer y que independientemente de la acción exitosa de las fuerzas de seguridad contra capos y laboratorios para procesar drogas es preciso ampliar el espectro, entre otros planos, a las finanzas del crimen, la complicidad oficial y que el proceso judicial siga su curso. La detención es el principio, pero se requiere proseguir en todas sus etapas para llegar a la sentencia condenatoria a los responsables.

Preocupa y mucho, la lentitud de la justicia penal mexicana; las cárceles están congestionadas por reos de baja peligrosidad y también por detenidos que no han sido sentenciados, muchos de ellos con antecedentes de extrema violencia. Uno de los mayores descuidos de la justicia mexicana está en las deplorables condiciones del sistema carcelario, muchos reclusorios manejadas por régimen de autogobierno de los mismos criminales. Son escuelas del crimen, negocios con los marginales de la sociedad que padecen condiciones de hacinamiento y abuso que no han merecido mayor atención a pesar de que se ha incrementado de manera significativa la población de los reclusorios, precisamente por la encomiable ruptura de la política de los abrazos no balazos.

Es inaceptable que las autoridades mexicanas hayan justificado el envío ilegal de 92 detenidos y sentenciados a Estados Unidos, con el argumento de que aquí podrían eludir la justicia por fugas o por la venalidad de juzgadores. Asumirlo como tal no sólo es el reconocimiento del fracaso o ausencia de la justicia nacional, sino que implícitamente se reconoce que la tarea del país es la detención de delincuentes y la de EU juzgarlos. Esto representa una grave herida autoinfligida a la soberanía nacional, toda vez que esos criminales aquí delinquieron, mataron o corrompieron. Además, no está por demás señalar casos en que criminales confesos, probados en su responsabilidad delictiva en México y EU ganen consideración judicial y hasta libertad a partir de los criterios que emplea la autoridad norteamericana en un régimen que beneficia al delincuente a cambio de testimonio incriminatorio hacia terceros.

No es mezquindad señalar que de poco sirven las detenciones ejemplares como las de Fausto Isidro Meza si no está acompañada de la acción de la justicia y de una amplia acción pública y social para la recomposición de una nueva normalidad al margen de la actividad criminal.

La impunidad que el país padece es una herida que lastima a todos: a las víctimas por el agravio no saldado; a la sociedad porque la ausencia de sanción ejemplar propicia la reincidencia y que hace de la acción criminal una actividad de bajos riesgos y altos beneficios; y al país porque muestra incapacidad para hacer valer la legalidad y castigar al criminal, que, sea dicho de paso, deja expuesto al país a la acción punitiva del vecino y su exigencia de justicia a su modo.