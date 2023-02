Revolucionario institucional (PRI) y Acción nacional (PAN) se han llevado elecciones desde hace muchos años con compra de votos, de credenciales de elector, amenazas, robos con instituciones electorales. Por ello defienden el INE... solamente por conveniencia.

¿Ahiga sido como Ahiga sido? Una frase de Felipe Calderón, que marcó el robo de la presidencia en 2006. Al llegar a los Pinos, le cae como anillo al dedo la llegada a su gabinete el Genaro García Luna, un hombre que tenía el poder y control de las autoridades y seguramente con él toma la decisión de lanzar una guerra sin una estrategia, que marcó el futuro de nuestro país. Nunca hubo una reunión con especialistas en temas de seguridad, su intención era cuidar su puesto en el poder y control del gobierno federal.

Así sucede en otros estados y municipios: raramente todo ganaba Acción Nacional. Los fraudes se han logrado apoyados por autoridades electorales, por ello la defienden a capa y espada.

Ahora que fue juzgado el ex secretario de Seguridad Pública federal, buscarán como sacarse la tremenda marca de un corrupto y delincuente, su legado será quien acabará con este partido político, algo que fue conveniente para el PRI de Alito Moreno. Conocemos a este líder, quien hoy saborea este juicio, pues más aún que declaren culpable a García Luna, recaerá toda la culpa sobre el PAN, y con ello piensa que tiene oportunidad de enterrarlos de una vez y quede el tricolor como la oposición más poderosa contra Morena y sus aliados.

La realidad que esto no beneficia a ningún partido político, solo abre una brecha para darle la razón a Gerardo Fernández Noroña y Andrés Manuel López Obrador, quienes siempre señalaron a este colaborador del expresidente Calderón como un corrupto y asesino.

Viene un tiempo de guerras y ofensas políticas. El PAN buscará sacarse esa marca que deja esta condena en Estados Unidos y seguramente comenzará con mentiras, a atacar al gobierno federal; invertirán para ello millones de pesos en medios de comunicación, electrónicos, equipos de marketing y publicidad. Esperemos que los mexicanos no caigan en sus palabras llenas de rencor por ser señalados de traicionar a México.

Quieren quitarse esa mancha, perp no lograrán hacerlo y pueden intentar realizar otro partido como les ordenó Felipe Calderón hace unos días. (Dudo que lo escribiera sobrio, puede haberlo escrito con unos drinks encima, ya que apenas terminaba el juicio de su mejor amigo, a quien defendía sobre cualquiera que lo señalará encarcelándolos.)

No dudo que está pensando en continuar en el poder, este señor no tiene llenadera. Debería de pensar en qué abogados lo defenderán, porque francamente observó que su ex colaborador decidirá ser testigo de la Fiscalía de Estados Unidos.

Desde este veredicto seguramente Acción Nacional se va a desmarcar de todo lo que represente los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, incluso pueden estar considerando sacar a Margarita Zavala, ellos no pierden, seguramente pensarán las palabras para decir que habían renunciado a Acción Nacional y dejarlos solos de la misma forma que los expresidentes dejaron a su amigo, colaborador, compañero y exministro seguridad en México, aquel que daño este país, digo por si olvidaron que todos quienes hoy lo niegan, en su momento eran sus protectores.

Gracias por su atención.

Twitter @antarmnacif