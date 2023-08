Presa de sus propios errores , el decano universitario dispara hacia todos lados. Tiene audiencias venideras, la próxima este viernes 18 de agosto. La presión parece agobiarle.

En sus más recientes declaraciones el rector Jesús Madueña pasó de decir que estaba agarrando callo, a decir que estaba listo para separarse del cargo, no sin antes arremeter contra el juez, periodistas, gobierno y hasta con la ASE. El rector va dando de tumbos en su tránsito político y legal.

Su estrategia está dibujada. Sabe que lleva las de perder, porque hasta este momento no ha esgrimido argumento alguno para aclarar las situaciones de las que se le señalan. Su discurso se remite a lo mediático y nada más. Se abonan a los éxitos académicos, y mandan publicar notas y más notas sobre los logros académicos. Tan mala estrategia que el propio Héctor Melesio Cuén salió hace días a “defender” la UAS desde su trinchera.

El error estratégico parte de una mala forma, evidenciando un pésimo fondo. Es decir, lo que “se menea en la olla” es en contra del grupo en el poder universitario. Son nombres propios, tales y cuales que presuntamente han hecho mal uso de recursos y de su cargo. En contra de la universidad no hay absolutamente nada. El propio gobernador y el subsecretario de educación a nivel federal dijeron que apoyarían con todo a Casa Rosalina.

Entonces, lo que pretenden es politizar la justicia. El abogado general convocó a la comunidad universitaria a acompañar al rector, y este, dejó entre ver la posibilidad de salir a las calles. Buscan “defender” a la UAS, y la UAS no necesita defensa.

La UAS y su autonomía no se tocan, y los funcionarios responsables, iniciando por el rector deberían dejar de utilizar a la máxima casa de estudios de nuestro estado como escudo personal.

Concluyo… Si la autonomía y la universidad estuviesen en riesgo y recibiendo embates políticos, a estas alturas ya tendríamos posturas más que agresivas a nivel nacional por parte de la UNAM y otras universidades públicas y autónomas, haciéndole montón y apoyando a la UAS. Pero esto no es así. No imagino a la UNAM, al IPN, la UANL y otras, defendiendo a priori a un rector y su equipo acusado de corrupción -en términos llanos-. Juzgue usted.

Los finalistas para ser el candidato del Frente Amplio por México para el proceso electoral de 2024: Xóchilt Gálvez; Santiago Creel; Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, participación en el primer foro "Diálogos Ciudadanos" (Mario Jasso / Mario Jasso)

. - El Frente sigue pa’ delante.

En la alianza del PAN-PRI y PRD los cuatro aspirantes tuvieron la oportunidad de participar en su primer foro. En mi opinión Beatriz Paredes se llevó el primer lugar, Enrique de la Madrid el segundo, Santiago Creel el tercero y Xóchitl Gálvez el cuarto. ¡Qué mal se vio la senadora del PAN! Quedó retratada ante verdaderos compañeros experimentados. Definitivamente debería ser la senadora de Tlaxcala quien encabece el proyecto de la oposición. Ha sido la más consistente, en menos tiempo creció más que su compañero de la Madrid, y los números soportaron la vorágine mediática de la Señora X.

Eso sí, el presidente López Obrador les sigue marcando la agenda. Lo digo, porque tuvieron la oportunidad de debatir y posicionar una visión propia, pero decidieron la fácil, que era contrastar y atacar a la 4T. Pienso que mientras no logren dar con la verdadera agenda social, y comenzar a abanderar sus causas, tomar el discurso de la gente y posicionarse como una alternativa propia y no de contraste con la cuarta transformación, la oposición simplemente no podrá consolidar su plataforma electoral y en consecuencia, navegan sin rumbo.

Este miércoles 16 de agosto el Frente Amplio por México eliminará a otro de sus aspirantes. Quedarán solamente tres finalistas. Después seguirá una encuesta.

. – Acción y sentido social …

Aquí he dicho que Sinaloa no merece ser estigmatizado por hechos que han sucedido como ocurre en todo el mundo, porque lamentablemente, sucede. En términos generales, sería como tildar a tales o cuales regiones de Europa o Asia, de terroristas. Masacres en ciudades de Norteamérica o tachar de piratas a países africanos completos. La estigmatización no debería darse en ningún lugar del mundo.

Viene el tema, porque recientemente en una pequeña región de nuestro estado, ocurrió un fenómeno de desplazamiento forzado interno por violencia. Decenas de familias dejaron sus casas y pertenencias en las comunidades serranas donde habitan, para buscar refugio en otro lugar. Hoy, esas familias están de regreso en casa.

Este fin de semana vimos a un gobernador humano y responsable. Atendiendo de manera directa a personas vulnerables. Y así ha sido desde el día uno. El Dr. Rocha Moya movilizó a casi la mitad de su gabinete para atender de manera directa a los vecinos de San José de las Delicias en el alteño municipio de Sinaloa. Los acompañó en su regreso a casa. Los apoyos no se hicieron esperar. Hay certidumbre de que puedan estar tranquilos y seguros.

Con acciones como esta, el pueblo sinaloense sabe que, a pesar de las adversidades, no está solo.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx