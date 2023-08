Este miércoles se realizó un evento que en mi opinión refleja la voluntad y vocación humanista del gobierno de Rubén Rocha Moya , quien inauguró las mesas de trabajo denominadas “Somos tu red de apoyo” que organiza la CONAVIM, en este caso a través de la Secretaría de las Mujeres. Las autoridades federales presentes, Fabiola Alanís Serrano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Comisionada Nacional de Atención a Víctimas, se deshicieron en elogios y reconocimientos para el mandatario a quien señalaron como “consentido del presidente”.

Aquí el ‘chanfle’. Y es que hay que observar para entender. Vemos a un Dr. Rocha Moya muy involucrado en estos temas que contienen alto grado de sensibilidad. En su discurso hizo referencias a una nueva izquierda, una más moderada, y centrada en el humanismo y en las causas justas. Al evento llegó acompañado de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y de Omar López Campos, delegado de programas del Bienestar. El primero llegó muy saludador, mesa por mesa, el segundo, hizo lo propio.

En reiteradas ocasiones he señalado a Juan de Dios y a Omar López como dignos representantes del “rochismo” y de esta nueva izquierda. Se les notó muy cómodos a ambos. Digo esto por si busca usted señales de cara al 2024. Me parece que el gobernador comienza a pasear caballos en el taste.

. - El PRI Sinaloa de unos cuantos

¿Y los representantes populares del PRI? Pregunto, porque no se si fueron convocados las y los diputados sinaloenses, así como regidores del PRI a los eventos con Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. No los vi en ninguna foto, tampoco nada en sus redes personales. Solo el legislador Luis de la Rocha, en el evento de la senadora panista.

El divisionismo es tal en el tricolor que no se puede dudar de la segregación que podría estar dándose al interior del partido; asimismo, de haber sido invitados y decidieron no acudir, me parece que el mensaje de rechazo a la dirigencia que envían es clarísimo.

Raro, porque en estos tiempos de horas bajas, el priismo necesita de todos sus activos, las renuncias y pausas a la militancia sobre todo de los representantes populares restan fuerza al otrora hegemónico partido. En la cúpula parece que operan como si no necesitaran de nadie. Claro, entre menos cuadros, menos pleitos por las pluris.

. - El Frente Amplio avanza a segunda etapa

Pensé que serían cinco, pero al final solo fueron cuatro los aspirantes que cumplieron los requisitos para avanzar a la 2da etapa en el Frente Amplio por México. Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid del PRI; Xóchitl Gálvez y Santiago Creel del PAN. Inconforme Miguel Ángel Mancera quien aseguró que irá a tribunales, pues dice tener las firmas suficientes, 195 mil.

La alianza tiene fisuras serias. Primero la senadora panista denuncia mano negra. Ahora es Mancera quien reniega del proceso interno. Todos juegan su papel. Construir la unidad no será fácil. El esquema aliancista es mucho menos fiable que el de Morena y aliados. Habrá sorpresas así que atentos a lo que viene.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx