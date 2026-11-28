Imaginemos que, antes de sentarse a negociar con México, un funcionario estadounidense dispone de un sistema de inteligencia artificial capaz de evaluar cientos de escenarios económicos, identificar las contradicciones entre las dependencias del gobierno mexicano, analizar décadas de declaraciones públicas de nuestros gobernantes, anticipar las consecuencias de distintas concesiones y determinar cuáles son nuestras vulnerabilidades políticas.

Imaginemos ahora que la delegación mexicana llega a esa misma reunión con una carpeta de tarjetas informativas, algunos documentos preparados durante la madrugada y la instrucción de defender la soberanía nacional. La desigualdad entre ambas delegaciones no sería solamente tecnológica. Sería estratégica.

Durante décadas, hemos explicado la asimetría entre México y Estados Unidos en función de las diferencias de tamaño económico, poder militar, influencia internacional y capacidad institucional. Pero está surgiendo una nueva dimensión del poder que todavía no hemos incorporado suficientemente a nuestra política exterior: la capacidad computacional de los Estados para comprender su entorno, anticipar acontecimientos y explorar alternativas de negociación.

México no puede modificar su geografía ni transformar de la noche a la mañana la magnitud de su economía. Pero sí puede cambiar la manera en que piensa, se organiza y negocia.

En noviembre de 2026, el Belfer Center de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard publicó un estudio particularmente oportuno: Perspectives from Practice: AI in the Future of Diplomatic Negotiations, de Slavina Ancheva, Charlie Pozniak y Sameera Salari. Los investigadores entrevistaron a diez exfuncionarios de nivel ministerial de Estados Unidos y Europa. El propósito fue identificar oportunidades y límites de la inteligencia artificial en negociaciones internacionales complejas.

Los hallazgos son preliminares, pero reveladores. Los entrevistados reconocen el potencial de la tecnología para fortalecer la preparación de los negociadores, especialmente mediante la investigación y el análisis. También advierten que la confianza interpersonal y el discernimiento político siguen siendo fundamentales.

Para México, el estudio debería provocar una discusión que trascienda la modernización tecnológica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debería llevarnos a reconsiderar la arquitectura de nuestra relación con Estados Unidos.

La ventaja de llegar antes

Uno de nuestros problemas recurrentes es que organizamos demasiados esfuerzos diplomáticos alrededor de acontecimientos: una elección estadounidense, una amenaza arancelaria, una visita presidencial, una controversia comercial o una crisis fronteriza. Activamos mecanismos extraordinarios para enfrentar problemas que debimos haber estudiado ordinariamente.

Washington no duerme entre una negociación y otra. Sus departamentos elaboran regulaciones, el Congreso modifica prioridades, las asociaciones empresariales construyen narrativas, los sindicatos promueven agendas, los gobernadores defienden industrias y los centros de investigación generan argumentos que eventualmente se convierten en políticas públicas.

México necesita desarrollar un sistema permanente de inteligencia estratégica sobre Estados Unidos, capaz de conectar todos esos procesos. La inteligencia artificial permitiría examinar sistemáticamente iniciativas legislativas, propuestas regulatorias, discursos políticos, estadísticas económicas, documentos empresariales, investigaciones académicas y tendencias de opinión pública.

Lo importante no sería producir más informes. Sería descubrir relaciones entre acontecimientos aparentemente inconexos. Una propuesta legislativa en Washington, una inversión industrial en Michigan y una preocupación sindical en Ohio podrían ser manifestaciones distintas de un mismo fenómeno que terminará afectando las exportaciones mexicanas.

Detectarlo anticipadamente permitiría intervenir antes de que el problema adquiera dimensión presidencial. La anticipación es una forma de poder. Quien llega primero a comprender un problema tiene mayores posibilidades de influir en su definición y, por lo tanto, en su solución.

Estados Unidos no es un interlocutor

En México solemos hablar de negociar con Estados Unidos como si se tratara de una entidad homogénea, con una sola voluntad y una visión compartida de sus intereses nacionales. No existe tal interlocutor.

Existen empresarios estadounidenses que necesitan proveedores mexicanos, agricultores que dependen de nuestros consumidores, gobernadores interesados en la integración fronteriza, legisladores preocupados por sus electores, autoridades responsables de la seguridad nacional y sindicatos que buscan proteger empleos. Sus intereses no siempre coinciden.

La política exterior estadounidense es, frecuentemente, el resultado de negociaciones internas entre esas fuerzas. Por ello, una de las aplicaciones más prometedoras de la inteligencia artificial consiste en comprender mejor la estructura de intereses que determina las decisiones estadounidenses.

México podría identificar con mayor precisión quién gana y quién pierde con determinada medida comercial, qué regiones resultarían afectadas, cuáles organizaciones podrían participar en una coalición y qué argumentos encontrarían mayor receptividad entre diferentes audiencias.

No se trata de interferir en la política estadounidense. Se trata de comprenderla. La mejor defensa de los intereses mexicanos muchas veces consiste en demostrar que coinciden con intereses estadounidenses legítimos.

Un argumento sobre los beneficios del comercio bilateral adquiere mayor fuerza política cuando lo presenta un agricultor de Iowa, un fabricante de Texas o un empresario de Arizona ante sus propios representantes. La inteligencia artificial puede ayudarnos a descubrir esas convergencias. Nuestra diplomacia debe convertirlas en relaciones, alianzas y acciones.

La imaginación también se negocia

En las negociaciones comerciales, solemos concentrarnos en lo que queremos obtener y en aquello que estamos dispuestos a conceder. Pero existe otra dimensión: lo que todavía no hemos imaginado.

Consideremos el T-MEC. Una negociación sobre el futuro de la integración económica norteamericana involucra aranceles, reglas de origen, inversión extranjera, estándares laborales, energía, agricultura, infraestructura, tecnología y seguridad de las cadenas productivas.

Las combinaciones posibles son extraordinariamente numerosas. Ningún equipo humano dispone del tiempo necesario para examinarlas exhaustivamente. Con herramientas analíticas adecuadas, México podría explorar paquetes alternativos, estimar sus consecuencias sectoriales, detectar incompatibilidades y descubrir fórmulas que permitan satisfacer simultáneamente diferentes intereses.

También podría someter sus propias propuestas a ejercicios de simulación antes de presentarlas oficialmente. ¿Qué objeciones formularía el gobierno estadounidense? ¿Qué consecuencias tendría una concesión para las pequeñas empresas mexicanas? ¿Qué alternativa preservaría mejor nuestra competitividad? ¿Qué compromisos serían políticamente sostenibles?

No deberíamos confundir una solución matemáticamente óptima con un acuerdo políticamente viable. Pero tampoco deberíamos resignarnos a negociar únicamente las alternativas que conocemos. La inteligencia artificial puede ampliar el territorio de lo negociable.

El problema mexicano comienza en México

Durante mis años en el servicio público y en el sector privado he podido observar que muchas de nuestras dificultades internacionales tienen su origen en problemas de coordinación interna.

La Secretaría de Economía puede defender una estrategia comercial mientras otra dependencia promueve decisiones regulatorias que la debilitan. Una autoridad puede comprometer facilidades a la inversión mientras otra genera obstáculos para materializarlas.

Podemos tener excelentes negociadores y una deficiente capacidad gubernamental para respaldarlos. La inteligencia artificial permitiría identificar contradicciones normativas, evaluar consecuencias cruzadas de decisiones gubernamentales y construir diagnósticos compartidos entre dependencias.

Sin embargo, ninguna plataforma tecnológica eliminará los silos burocráticos, los celos institucionales o la resistencia a compartir información. Un gobierno fragmentado que incorpora inteligencia artificial puede terminar siendo simplemente un gobierno fragmentado que procesa información más rápidamente.

Por eso, la modernización de nuestra diplomacia exige también una transformación de nuestra cultura gubernamental. Necesitamos instituciones que colaboren, funcionarios que compartan conocimiento y liderazgos capaces de arbitrar diferencias internas antes de trasladarlas a una mesa de negociación internacional.

La soberanía del conocimiento

México ha acumulado una experiencia extraordinaria en negociaciones internacionales. El ingreso al GATT, la negociación del TLCAN, la construcción del T-MEC y décadas de conversaciones sobre migración, seguridad, recursos naturales y cooperación fronteriza constituyen un patrimonio intelectual invaluable.

¿Cuánto de ese conocimiento permanece accesible para quienes hoy toman decisiones? ¿Cuánto desapareció con el cambio de administraciones, la jubilación de funcionarios o la dispersión de equipos negociadores?

Deberíamos construir una arquitectura nacional de conocimiento diplomático que permita recuperar antecedentes, reconstruir decisiones, identificar compromisos y comprender las razones por las cuales determinadas estrategias funcionaron o fracasaron.

Por supuesto, bajo estrictos protocolos de confidencialidad, seguridad informática, verificación de información y control sobre los datos nacionales. Sería absurdo pretender fortalecer nuestra soberanía entregando información estratégica a sistemas tecnológicos sobre los cuales carecemos de garantías suficientes. La soberanía también consiste en preservar el conocimiento acumulado por generaciones de mexicanos y ponerlo al servicio de las generaciones siguientes.

Lo que ninguna máquina puede hacer

El aspecto más interesante de la revolución tecnológica es que podría revalorizar precisamente aquellas capacidades humanas que durante mucho tiempo hemos subestimado. Una máquina puede analizar discursos, pero no construir una amistad. Puede comparar propuestas, pero no asumir el costo político de una concesión. Puede identificar intereses comunes, pero no generar por sí misma la confianza necesaria para convertirlos en compromisos.

La relación entre México y Estados Unidos está cargada de historia, agravios, prejuicios, sensibilidades nacionales y percepciones contradictorias. Su conducción exige experiencia, paciencia, empatía, credibilidad y una comprensión profunda de los códigos políticos de ambas sociedades.

Necesitamos fortalecer el Servicio Exterior Mexicano, invertir en la formación de nuestros diplomáticos, revitalizar la red consular y cultivar vínculos permanentes con empresarios, legisladores, académicos y organizaciones sociales estadounidenses.

México debería construir una capacidad interdisciplinaria de inteligencia estratégica que reúna a diplomáticos, economistas, abogados, científicos de datos, especialistas en seguridad y expertos en política estadounidense.

Deberíamos comenzar con proyectos concretos, evaluar sus resultados, corregir errores y desarrollar herramientas propias para nuestras necesidades. Y deberíamos establecer una regla fundamental: las máquinas pueden recomendar, pero los funcionarios deben decidir y responder por sus decisiones.

Una nueva forma de ejercer el poder

La relación con Estados Unidos seguirá siendo asimétrica. La inteligencia artificial no eliminará nuestras diferencias económicas, militares o tecnológicas. Pero podría modificar nuestra capacidad para manejarlas.

El poder de una nación no depende exclusivamente de los recursos que posee, sino también de la inteligencia con la que los organiza y moviliza. México necesita abandonar la idea de que la defensa de sus intereses comienza cuando aparecen las amenazas. Requiere una diplomacia permanente, anticipatoria, profesional, imaginativa y respaldada por instituciones capaces de aprender.

No podemos competir con Estados Unidos en todas las dimensiones del poder. Pero podemos aspirar a comprender mejor determinados problemas, descubrir oportunidades antes que nuestros interlocutores y construir acuerdos que otros no han imaginado.

No se trata de negociar con máquinas. Se trata de negociar con más inteligencia. En el siglo XXI, la soberanía de México dependerá también de su capacidad para pensar estratégicamente. Y un país que renuncia a anticipar su futuro termina negociando dentro del futuro que otros han diseñado para él.