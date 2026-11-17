“Tener ingresos insuficientes predispone a una vida empobrecida”. Amartya Sen, Desarrollo y libertad

El gobierno anuncia que 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Lo dice con la tranquilidad de quien ya cumplió con México y archivó el expediente. Yo quisiera hacer la cuenta un poco más tarde. Después de la consulta con el médico. Después de comprar las medicinas que faltaron en la clínica.

Entre 2018 y 2024, el Banco Mundial contó unos 15.9 millones menos de personas por debajo de su línea de INGRESOS mínima para subsistir. Las encuestas cuentan cuántas personas estaban por debajo de la raya en cada año. Para saber cuánto duró la mejoría —esto es, que el aumento en los ingresos son mayores que los nuevos gastos que deberán hacer— habría que seguir (sí, darle seguimiento) a las mismas familias por varios años. De eso, el anuncio del gobierno no dice nada. Pretende que el verbo “salieron” haga el resto. Y no.

Empecemos por la cifra misma. Para llegar a 17.3 millones, el gobierno tramposamente suma lo que el Banco PREVÉ para 2026.

Lo que es más, el dato de 2025 es una estimación. El de 2026, un pronóstico. Por lo visto, al igual que con las obras emblemáticas, este régimen también “inaugura” las cifras antes de que estén terminadas.

Pongamos atención. El Banco Mundial calcula que casi dos terceras partes de la caída de la pobreza monetaria —solo esa dimensión de la pobreza— entre 2016 y 2024 se explican por el aumento de lo que ganaban los trabajadores. La política de salario mínimo merece crédito. En la frontera norte, donde el aumento de 2019 fue mayor que en el resto del país, Raymundo Campos-Vázquez y Gerardo Esquivel estimaron que esa diferencia redujo la pobreza local entre 2.6 y 3 puntos porcentuales. ¿Hasta allí vamos claros?

Obviamente eso mejoró el poder de compra de los hogares beneficiados. Según el INEGI, el ingreso promedio del 10% más pobre pasó de 12,359 a 16,795 pesos por trimestre entre 2018 y 2024, ya descontada la inflación. Es un aumento de casi 36%. Ahora bien, ¿qué se compra con ese ingreso de más? Aquí es donde se empieza a descubrir la trampa. Veamos: una familia puede comprar más con su mejor ingreso y al mismo tiempo tener que pagar más de su bolsillo (con ese mismo dinero). Una consulta que antes resolvía en el sistema público de salud, por ejemplo. Son dos cambios en la misma casa. Mayor ingreso; mayores gastos.

Hagamos esa segunda cuenta. En 2018, 20.1 millones de personas tenían carencia de acceso a servicios de salud. En 2024 eran 44.5 millones. ¡24.4 millones más! Si bien hubo una mejoría frente a 2022, cuando llegaron a ser 50.4 millones sin acceso a salud, mismo con esa recuperación, en 2024 había más del doble de personas con esa carencia que en 2018. ¡Puff! En esos mismos seis años, según México Evalúa, el gasto directo de los hogares en salud aumentó 41% en promedio, incluso después de descontar la inflación. Esa es la cifra que no quiere decir Morena.

La Organización Mundial de la Salud llama gasto empobrecedor al pago médico que deja a un hogar por debajo de lo que necesita para cubrir lo básico o que agrava la situación de quienes ya estaban ahí. Eso le pone nombre a una decisión bastante doméstica. Se surte la receta y se aplaza lo demás. ¿Cuánto de la mejora en el ingreso le queda ahora a esa familia para comer, pagar la renta o llegar al siguiente viernes? Menos que antes. Menos que cuando ingresaba menos. ¡Qué ironía!

Dentro de las cuentas alegres de los 17 millones de la 4T, tampoco es que todas las familias recibieron el mismo respaldo para salir— momentáneamente, como ya lo dije— de la pobreza por ingresos. El Banco Mundial encontró que entre 2016 y 2022 los apoyos públicos DISMINUYERON para el 10% de las familias con menores ingresos, mientras aumentaron para varios grupos con ingresos algo más altos. Lo relaciona con el paso de programas dirigidos a familias pobres a esquemas más amplios, entre ellos la pensión para adultos mayores (que incluye a todos los adultos mayores y no solo o no necesariamente a los más pobres).

Ahora bien, esa pensión obviamente ayuda a muchas familias. Pero a mí me interesa saber qué protección quedó para una familia igual de pobre, con niños, pero SIN un adulto mayor en casa. Imaginemos dos hogares del mismo tamaño. A uno le faltan 100 pesos para cruzar la línea de pobreza por ingreso mínimo vital. Al otro le faltan mil. Si a cada uno le damos 200, el primero cruza y el segundo sigue 800 pesos abajo. Los dos recibieron ayuda. En el recuento solo cambia el primero. Al segundo —que es el verdaderamente más pobre— todavía le faltan 800 pesos para dejar de ser pobre.

Y el primero quedó apenas 100 pesos arriba. Que se enferme alguien en esa casa y volvemos a hacer cuentas. O en otras palabras, vuelven a ser pobres aunque la 4T ya los contabilizó como “ya no pobres”…

El INEGI tiene una categoría que casi nunca sale en el festejo morenista. La llama “vulnerable por carencias sociales”. Ahí están quienes tienen ingresos por encima de la línea de pobreza, mas todavía carecen de algo tan básico como el acceso a servicios de salud o a la seguridad social. Entre 2018 y 2024, las personas clasificadas en pobreza por el INEGI pasaron de 51.9 a 38.5 millones. Las clasificadas como vulnerables por carencias sociales pasaron de 32.7 a 41.9 millones. Las encuestas nos dicen cuántas personas había en cada grupo en esos dos años. ¿Cuántas cruzaron de uno al otro? ¿Cuántas volvieron a caer? Eso sigue sin respuesta. O sí: realmente salieron de la pobreza únicamente cerca de cuatro millones de mexicanos.

También hay una cuenta que me cuesta escribir (y Morena ni siquiera querría contemplar porque electoralmente no lo conviene). Si un muchacho que estudiaba es asesinado y el ingreso de su familia sigue igual, ese mismo dinero se divide entre menos personas. En el papel, el ingreso por persona sube. Si el muchacho ya trabajaba y aportaba a la casa, la cuenta puede ir en sentido contrario. Si desaparece, hay que saber además si alguien deja de trabajar para buscarlo y de dónde sale el dinero para la búsqueda. ¿Cuánto perdió esa familia? Para eso hace falta algo más que hacer una división…

¿A qué estoy llegando? A que Morena no le conviene hacer la cuenta de que, en parte, posiblemente hay menos pobres porque han asesinado a muchos jóvenes durante sus dos gestiones en el gobierno federal.

El INEGI registró casi 238 mil homicidios de 2019 a 2025. Para saber cómo repercutieron en la pobreza habría que conocer la edad de las víctimas, la situación económica de sus hogares y qué pasó con el ingreso familiar después. Y habría que estudiar por separado las desapariciones. Ya hay evidencia de otro costo. Gustavo Robles, Gabriela Calderón y Beatriz Magaloni encontraron que, cuando la violencia del narcotráfico alcanzó niveles altos en los municipios que estudiaron, se contrajo la actividad económica. Vale la pena preguntar cuánto de ese daño estamos dejando fuera cuando hacemos el balance alegre del bienestar en México.

Amartya Sen se preguntaba qué puede hacer una persona con el ingreso que tiene. Aquí la pregunta es muy concreta. ¿Puede atenderse a tiempo? ¿Puede comprar el medicamento y pagar la renta en el mismo mes? El aumento de sueldo le da margen. Un sistema público de salud que responde le permite conservar esa mejora. Que la mejora sea realmente permanente. Y no lo es.

A esa familia el aumento le dio un respiro. ¿Cuánto le dura? Que haga la cuenta al salir de la farmacia. Y que vuelva a hacerla el mes que viene, cuando toque surtir la misma receta.