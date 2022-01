Mujeres gobernantes en la historia y las calumnias contra los hijos de AMLO

Interesante estadística —me parece que tomada del sitio de internet de ONU Mujeres— dio a conocer Reforma a propósito de la llegada al poder de Xiomara Castro, quien ayer se convirtió en la primera presidenta de Honduras:

√ 20 países tienen actualmente jefas de Estado o de Gobierno.

√ 118 naciones nunca han sido presididas por mujeres.

√ 130 años tardará, al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión política.

México está entre las “118 naciones que nunca han sido presididas por mujeres”. Urge remediar esta situación.

Veamos la historia

¿Cuántas mujeres y cuántos hombres han gobernado naciones en la historia? No lo sé ni creo que nadie lo sepa. Si estoy equivocado y tal estadística existe —y si alguien que lea este artículo la conoce— , me gustaría la compartiera en redes sociales para analizarla.

Haré mi propia estimación:

√ En la actualidad solo el 10% de las naciones tienen jefas de Estado o de Gobierno, y el 61% nunca ha sido liderado por mujeres.

√ Si esa es la situación en nuestra época, a pesar de la importancia que damos ahora a la igualdad de género —nunca vista en otros momentos—, entonces en la historia de la humanidad menos del 10% de los liderazgos políticos han sido femeninos.

La revista BBC World Histories pidió a 20 historiadores e historiadoras, a principios de 2020, que nominaran al o a la “líder más grande, alguien que ejerció el poder y tuvo un impacto positivo en la humanidad, y que exploraran sus logros y su legado”. Seleccionaron a 20 gobernantes… 7 mujeres y 13 hombres.

Es decir, con menos del 10% de presencia en la cúpula de los gobiernos, ellas tienen el 35% entre quienes merecen el título de “mejores líderes de la historia”.

Estas son las 7 mujeres elegidas por BBC World Histories:

1.- Isabel de Castilla , reina de Castilla (1474-1504), porque “su influencia reformuló el mundo occidental”. Elegida por Sarah Gristwood.

2.- Boudica , reina de los Iceni, porque “su rebelión —encabezó un levantamiento contra Imperio Romano en el año 60 o 61 d. C.— inspiró a mujeres líderes a lo largo de los siglos”. Elegida por Vanessa Collingridge.

3.- Wu Zetian , emperatriz de China (690–705), porque ha sido “la mujer más poderosa de la historia de China. Elegida. por Rana Mitter.

4.- Juana de Arco, de Francia, porque “lideró un ejército para triunfar por pura fuerza de voluntad”. Elegida por Laura Ashe.

5.- Isabel I , reina de Inglaterra e Irlanda (1558-1603) porque “restableció la paz y construyó el poder nacional”. Elegida por Tracy Borman.

6.- Catalina La Grande , emperatriz de Rusia (1762-1796) porque “condujo a Rusia a la era moderna”. Elegida por Margaret MacMillan.

7.- Blanca de Castilla , reina de Francia (1226–34 y 1248–52) porque “convirtió a la corte francesa en el centro cultural de Europa”. Elegida por Lindy Grant.

En esa lista podría incluirse a Angela Merkel, ya exgobernante de Alemania.

Cuando, en el futuro, se analice el papel de los y las líderes frente a la pandemia de covid, las mejores calificaciones las recibirán mujeres gobernantes, como la propia Merkel, Tsai Ing-wen (Taiwán), Jacinta Arden (Nueva Zelanda), Mette Frederiksen (Dinamarca), Sanna Marin (Finlandia), Kristjana Asbjornsdottir (Islandia) y Erna Solberg (Noruega).

¿Y México?

Ya se necesita una mujer en la presidencia del país. Hay opciones, como Claudia Sheinbaum (Morena), Xóchitl Gálvez y Maru Campos (PAN) y Margarita Zavala (sin partido).

De quienes encabezan los distintos partidos políticos dependerá que después de AMLO llegue una mujer a Palacio Nacional. Un salto de dimensiones históricas que a México mucho beneficiaría, sin duda.

La casa en Houston, normalita, y la miseria en redes contra un menor de edad

Anoche hicieron todo un escándalo Carlos Loret de Mola, la asociación civil de extrema derecha fundada por Claudio X. González (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad) y el diario El Universal.

Han presentado como una mansión gigantesca la casa en la que vive, en Houston, el hijo mayor del presidente López Obrador; vivienda, por cierto, propiedad de su esposa, quien tiene un empleo relativamente bien pagado en esa ciudad estadounidense.

Conozco el barrio en el que se ubica esa casa (bastante lejos del centro de Houston, lo que destaco porque ello le quita exclusividad y lo abarata). Se trata de una urbanización en la que residen personas con empleos ejecutivos que adquieren sus inmuebles a crédito y los pagan durante décadas. No es un lugar de millonarios o millonarias, que quede claro.

Por lo incompleto de su información y, sobre todo, por el tono excesivamente amarillista, cae en la categoría de la calumnia del reportaje que a Loret entregó la AC de Claudio X. y que El Universal aceptó difundir.

Poco antes de esto, en redes sociales ooooootra vez se calumnió al hijo menor del presidente López Obrador.

Se quejó ayer Andrés Manuel de que no tiene intimidad porque lo retrataron algunos fotógrafos mientras se ejercitaba por recomendación médica. Eso es lo de menos. Lo terrible es la forma en que se agrede a integrantes de su familia que no participan en política y a quienes no se les puede demostrar ningún ilícito, porque hasta donde sé no es ilegal vivir en la casa de la compañera que puede pagarla con sus ingresos.

Ni hablar, así actúa el periodismo afectado porque que el gobierno no le entrega recursos y que, por tal razón, se ha entregado a la derecha casi golpista que a diario ataca a AMLO