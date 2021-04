Ante la brutal derrota de Clara Luz en NL, ¿Tatiana de delegada?

Ante la caída de Clara Luz en la contienda, Adrián De la Garza y Samuel García presumen estar en primer lugar ¿Quién se llevará la victoria?

“El río se abre un cauce y luego el cauce esclaviza al río.”

José Ortega y Gasset.

"La banca siempre gana.”

Ben Affleck.

A seis semanas para elegir gobernador en Nuevo León

Los números a favor de Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, siguen cayendo. Hay quien piensa que quedará en cuarto lugar en la contienda; terrible si se considera que en algún momento estuvo liderando la intención del voto.

Adrián De la Garza y Samuel García presumen estar en primer lugar; cual de los dos se llevará la victoria, dependerá de los regios, más que de cualquier encuesta.

Si bien, claro está, la información dada a conocer ayer por el diario El Norte (“hermano mayor” de Reforma en CDMX) pesa y mucho en los ánimos de los neoleoneses y de toda la clase política mexicana. Y no puede ser para menos; la incidencia de dicho rotativo en la entidad no tiene comparación con ningún otro medio ni fuerza política.

"Sammy García" arriba en las encuestas

Aunque de ahí a decir que el regio periódico El Norte sea quien pone a los gobernadores en dicho estado, como señalara recientemente López Obrador, hay mucho trecho. Está más que probado que los únicos que deciden quienes serán sus gobernantes son la mayoría de los votantes.

Pero total, que como si le contestara al presidente López Obrador, el diario dio a conocer su más reciente encuesta que coloca a ‘Sammy’ García ya cinco puntos porcentuales por encima de su rival abanderado de la coalición PRI-PRD.

No discutiré aquí —y menos aún correré apuestas— sobre quien de esos dos personajes ganará. Simplemente me concentraré en discutir sobre lo que hará AMLO frente al casi seguro escenario del fracaso de su apuesta: Clara Luz Flores.

Se sabe bien que el ejecutivo federal no es de los que ‘toma bien’ un “no” como respuesta, por lo que si algo sí puedo asegurar es que no se quedará cruzado de brazos y buscará la manera de entrometerse en el quehacer de lo que será la administración del nuevo gobierno de Nuevo León (no importa si esta lo encabeza Movimiento Ciudadano o el Revolucionario Institucional).

Así, lo que en realidad importa y pocos analistas se preguntan es: ¿Cuál es el nuevo papel que desempeñará Tatiana Clouthier, hoy secretaria de Economía, cuando el nuevo gobernador tome posesión de su cargo?

El día de ayer Roberto Rock, columnista de El Universal, escribió:

“Es comprensible que Tatiana Clouthier, hoy secretaria de Economía, se haya alejado de la posibilidad de ser candidata por Morena. Es probable, sin embargo, que el futuro le depare tareas políticas clave en aquella entidad”. Roberto Rock.

El rol de la "tía Tatis" en Nuevo León

Y bien, si de apuestas se trata, me parece que ella o un emisario de su equipo (y por tanto de López Obrador), con el título de ‘delegada’ o no, tendrá pronto por misión buscar incidir en el nuevo gobierno de Nuevo León.

En otras palabras, no hay que sorprenderse si el rol de la ‘tía Tatis’ se vuelve clave para que Andrés Manuel y la 4T intercedan, controlen y procuren manejar Nuevo León, lo que ya no podrán hacer debido a la derrota de Clara Luz en la carrera por la gubernatura.

Andrés Manuel pondrá a alguien que intervenga en tan regio estado y la misión tendrá dos grandes vertientes: descarrilar lo más posible al gobernador de oposición y, al mismo tiempo, inmiscuirse en la vida política y económica del estado.

Además, el presidente seguirá usando a Alfonso Romo para caldear los ánimos y ‘reunirse’ alguna que otra vez con el empresariado regiomontano.

Por supuesto, la clase empresarial, política en general y hasta los mismos morenistas en Nuevo León no estarán contentos con la intromisión desde ‘el centro’. Pero poco importará la ruptura que pueda darse con la 4T regional; lo que es fundamental, y no debe pasar desapercibido, es que AMLO pronto querrá tener a una figura haciéndola de espía y cuña permanente frente al nuevo gobierno.

AMLO es como el agua: siempre encontrará la manera de colarse

Y nada de lo anterior se traducirá en un beneficio para Nuevo León. Tan solo restará impulso y fuerza al próximo gobierno y desencantará —aun más— a la población regia sobre la política.

Pero Andrés Manuel, estimados lectores, es como el agua: siempre encontrará la manera de colarse si existe un espacio para hacerlo. Y, en este caso, buscará un cauce para incidir en Nuevo León, y Tatiana Clouthier será esa agua mansa.

A los regiomontanos les convendría recordar que el agua pasa aunque sea a la mala. Pero si es ‘por la mala’, deja destrozos a su paso; revienta presas si es necesario.

Ahí tienen lo que sucede con el río Santa Catarina: un año sí y al otro también, el agua inunda Monterrey y arrasa con todo.