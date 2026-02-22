“Los imperios se mantienen si la represión cede el paso al consenso.” HENRY KISSINGER

Ahora lo sabemos de sobra. Donald Trump no gobierna: compite.

Compite contra la realidad, contra la ley y —cuando se le atraviesa— contra la Constitución de su propio país.

La Suprema Corte de Estados Unidos le dijo algo bastante simple: no puedes imponer aranceles globales sin pasar por el Congreso. Punto. División de poderes. “Checks and balances”. Ese viejo invento republicano que convirtió a Estados Unidos en potencia institucional antes que militar.

¿La reacción de Trump? La misma del macuspano: descalificar al árbitro y subir la apuesta. De 10% a 15% los aranceles globales.

Porque puede. Porque quiere. Porque él considera que es “totalmente permitido y legalmente comprobado”. Si la ley no se adapta a su voluntad, él adapta su voluntad… pero al alza.

Lo alarmante no es el porcentaje. Es el gesto.

Cuando un presidente pierde en la Corte y responde corrigiendo el procedimiento, estamos ante una democracia funcional.

Cuando pierde y responde endureciendo la medida para demostrar que nadie lo frena, estamos ante otra cosa. Esa otra cosa es una tiranía. Autoritarismo puro y duro.

Los demagogos no soportan el límite. El límite los humilla. Y todo populista que se siente humillado reacciona radicalizándose. Lo vimos con Andrés Manuel López Obrador: cada contrapeso era “el bloque conservador”, cada fallo judicial era “golpe blando”, cada crítica era conspiración.

Hoy, la narrativa es idéntica, solo cambia el idioma.

La Corte intentó preservar la arquitectura constitucional. Recordó que el Poder Ejecutivo no puede brincarse al Legislativo, ni siquiera cuando su partido tiene mayoría. Recordó que el presidente no es emperador comercial.

Y Trump respondió como lo que es: un líder que concibe la legalidad como un estorbo táctico.

Aquí está la idea central: el populismo no destruye la democracia de un golpe; la erosiona convirtiendo cada límite institucional en una afrenta personal. El líder no acepta que el sistema esté por encima de él. Entonces lo dobla.

Doblar la apuesta no es gobernar. Es medir fuerzas contra el Estado de derecho.

Las consecuencias no son retóricas. Los aranceles impactan cadenas de suministro, mercados financieros, inflación y relaciones diplomáticas. La comunidad internacional toma nota. Si Estados Unidos se vuelve imprevisible porque su presidente actúa por berrinche político, otros bloques buscarán alternativas.

La hegemonía no se pierde en una guerra: se pierde en la inconsistencia.

Pero igual Trump escribió en su red social que la decisión de la Corte era “ridícula” y “antiamericana”. Traducción populista: “cualquier freno a mi voluntad es antipatriótico”.

La lógica es conocida en América Latina. El líder encarna al pueblo. Por tanto, quien frena al líder frena al pueblo. Y así, la división de poderes se convierte en traición.

¿Es exagerado hablar de deriva autoritaria? No. Autoritarismo no significa tanques en la calle. Significa concentración progresiva de poder, desprecio por los contrapesos y narrativa de legitimidad absoluta.

Estados Unidos no dejó de ser una democracia por este episodio. Pero sí debido a la sumatoria de afrentas.

¿Puede el sistema contener a un presidente que decide que la ley es negociable? En México ya vimos esa película. El Ejecutivo tensiona, desacata, descalifica… y normaliza. Luego reafirma. Lo peligroso no es el acto aislado. Es la repetición. Doblar la apuesta es una táctica de casino.

Pero el Estado de derecho no es mesa de póker.

Y cuando el presidente juega a ser más grande que la Constitución, el que paga la ficha siempre es el país.