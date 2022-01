Movimiento Ciudadano: ¿Es en serio lo del Diamante Negro?

Creo que el partido Movimiento Ciudadano se puede convertir en la segunda fuerza política de México, tiene a dos estados importantes del país, además de la capital industrial de México, y parece que va ganando mas terreno. MC tiene buenos elementos, pero hay otros que no puedo entender.

Luis Donaldo Colosio Riojas parecer ser el próximo gallo para la candidatura presidencial al menos en las encuestas va más de puntero entre los que podrían ser candidatos del partido naranja. También tiene otros candidatos que tienen perfiles “juveniles” que hasta ahora han tomado como un “feed” de Instagram como lo ha hecho Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez.

El nuevo candidato de MC, Roberto Palazuelos, para el estado de Quintana Roo es una apuesta extravagante. Con la violencia que se ha desatado las ultimas semanas en el estado de QR, no suena complicado que la gente vote por alguien que no represente los partidos que ganaron con la coalición pasada del PRD-PAN y seguramente no se animaran a votar por alguien del PRI a menos que sea un buen candidato.

Con estos antecedentes parece que la única competencia del Diamante Negro es Mara Lezama, candidata elegida por Morena para competir por la gubernatura del estado caribeño. ¿Tiene ventaja Palazuelos sobre Lezama? Es complicado decirlo ahora, sin tener un sondeo. Al menos por popularidad, Palazuelos puede tener mejor proyección que la que tiene ahora Lezama, que tendrá que trabajar fuerte.

¿Es lógica la elección de Palazuelos? El Diamante Negro no tiene experiencia en puestos públicos, tendría que dejar su carrera de actor y de empresario para poder ejercer la gubernatura si gana las elecciones. Palazuelos ha declarado que se siente preparado, más que cualquier candidato para ganar la gubernatura. También ha dicho que tiene mas de 25 años viviendo en Quintana Roo y por esa razón conoce sus problemáticas y sus soluciones.

Morena ya se arriesgo con alguien sin experiencia política como Cuauhtémoc Blanco, primero para alcalde y luego para gobernador. Al parecer MC hará lo mismo con la candidatura de Palazuelos.

Muchos estamos en espera de su plan de trabajo y como va atacar la problemática sobre todo la de la violencia que se esta dando en Cancún, Tulum, Xcaret y la zona turística de la Rivera Maya.

No se que tan buen candidato y que tan buen gobernador podría ser Roberto Palazuelos. La verdad es una moneda al aire pues tiene que llegar a atacar y rápidamente los problemas del estado caribeño y que tiene una gran afluencia de turismo, sobre todo extranjero.

¿Se ira la población de Quintana Roo por el brillo y glamour de un artista de TV? ¿Será Palazuelos la solución para QR? Una apuesta complicada pero ya hecha por Movimiento Ciudadano, vamos a ver qué tal les resulta.