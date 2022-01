El empresario Roberto Palazuelos, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, acusó a sus “detractores políticos” de hackearle su WhatsApp.

A través de un video, el empresario Roberto Palazuelos denunció que le hackearon su WhatsApp y el de varios de sus colaboradores.

Roberto Palazuelos, quien es considerado como posible candidato de “Va por México” para la gubernatura de Quintana Roo, acusó a sus “detractores políticos” de intervenir su WhatsApp.

Según Roberto Palazuelos, sus “detractores políticos” le tienen miedo porque está subiendo en las encuestas de candidatos a la gubernatura de Quintana Roo.

“Son mis detractores políticos porque tienen miedo de que estoy creciendo demasiado en las encuestas y tienen miedo de que sus oscuros intereses se vean afectados”, aseguró.

Para finalizar, Roberto Palazuelos aseguró que, aunque le hagan “guerra sucia”, seguirá buscando la gubernatura de Quintana Roo.

“Pero yo seguiré adelante, aunque me hackeen, aunque me hagan guerra sucia, hagan lo que sea, yo no me rajó, seguiré adelante por mi gente, porque yo soy el candidato de toda la gente (…) quiero decirles que pase lo que pase yo seguiré adelante”

