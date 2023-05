La hegemonía del PRI llegará a su fin el próximo 4 de junio en el Estado de México . Todas las tendencias confirman que Delfina Gómez, candidata de Morena en aquella entidad, ganará con amplio margen el ejercicio electoral. No hay duda de ello; todos sabemos que es cuestión de días para que el Revolucionario Institucional entregue el despacho administrativo y los servicios públicos a una fuerza política de la izquierda. Es decir, habrá alternancia de una expresión progresista que encabeza el presidente López Obrador.

Eso tiene muy desmotivados a los de la oposición que, por más que se esfuerzan, están moralmente derrotados. No solamente han perdido la brújula, sino hasta las formas que muchas veces han jurado guardar. Hay un contraste en ese sentido; la marcha del pasado fin de semana confirma que, más allá del derecho a disentir y a la libre manifestación, cargan una irritación y rabia de la que no pueden contenerse. De hecho, las propias imágenes que circularon a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son muy evidentes.

Esa derecha vanguardista y moderna, de la que habla Lilly Téllez, está llena de odio y rencor. Así se mostraron los manifestantes en el momento que protagonizaron una riña a las afueras de la Corte. No solo destruyeron casas de campaña y todo lo que encontraron a su paso, si no amagaron con golpear a quienes, por derecho legítimo a la protesta pacífica, se plantaron en las inmediaciones del poder judicial. En pocas palabras, la derecha se mostró de cuerpo completo; esa es su verdadera esencia cuando no toleran que, en este tiempo transcurrido del nuevo gobierno, han perdido credibilidad con la población civil.

Emplear la violencia no es la mejor forma para ganar protagonismo. Después de todo sabemos que, aunque se deslinden, la oposición está detrás de estas manifestaciones. No solo las alientan, sino que incluso las convocan. Está el caso de Claudio X. González, al que señalan por financiar este tipo de protestas. Los ejemplos más claros fueron las marchas del INE, y por supuesto esta última. El problema de ello es que, de pacíficas, no tuvieron nada. En ambas, su principal consigna no eran las instituciones autónomas, sino la posición que han adoptado desde la derecha.

Como atestiguamos, vemos una irritación palpable. No de todos, pero sí un grupo de personas que, bajo una consigna radical, tenían la clara intención de llevar al terrero de la confrontación una marcha. Y eso fue lo que pasó: simpatizantes de la derecha, usando la fuerza desmedida, llegaron a destruir. Eso, por supuesto, sobrepasa los límites del derecho a la libre expresión. Fue, ni más ni menos, la personalidad de una oposición que está derrotada no solamente en el terreno político-electoral, sino como proyecto de gobierno.

Acabaron, no tengo ninguna duda, con la poca credibilidad que tenían. De hecho, el próximo 4 de junio, en el Estado de México, se inscribirá una nueva historia donde la alternancia llegará a gobernar, lo que hasta ahora es, el último bastión de la hegemonía priista. Después de ese proceso viene un momento álgido donde AMLO refrendará el proyecto de transformación en las urnas el próximo 2024, pues todo apunta, con una oposición moralmente derrotada, a que Morena gane el voto de las mayorías. Y no solo para el ejecutivo, sino para obtener mayoría en ambas cámaras.

Ese escenario es previsible, máxime cuando hay una oposición tan endeble. Eso sirve aún más para asegurar que, en 2024, Morena ganará porque han decidido, desde este momento, dar el apoyo al proyecto que encabeza el presidente Obrador. Así lo muestran las encuestas y, a todas luces, lo ratifica el pobre accionar de la derecha que no está acostumbrada a la manifestación pacífica, solo, ya lo atestiguamos, a lanzar agresiones que, muy a menudo, se les ha hecho una costumbre. Si esa es su apuesta, no solo están condenados al fracaso, sino al desprecio de la sociedad, lo que les complica su futuro para cualquier ejercicio electoral.

A propósito, el PT ha decidido retirar el apoyo a Mejía, abanderado de esa fuerza en Coahuila. Con ello, y con el respaldo del PVEM, Guadiana tiene una posibilidad mayúscula para ganar la elección el próximo fin de semana. De hecho, estoy completamente seguro que, con este anuncio, el éxodo de simpatizantes de la izquierda irán a parar a la causa del abanderado de Morena a unos días de la votación. Finalmente, las dirigencias se decidieron a dialogar; saben perfectamente lo que significa una coalición histórica y, de último momento, tomaron una determinación políticamente inteligente.

Por ello es, sin lugar a dudas, un escenario alentador para Armando Guadiana en Coahuila.

Notas finales

La Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal, propondrá a la Comisión Permanente convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones para el próximo 8 de junio, a fin de que se discutan dos ternas de candidatos para integrar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En entrevista, el legislador dijo que la propuesta fue aprobada por unanimidad, y que las ternas están integradas por los aspirantes mejor evaluados.

Precisó que la primera terna está integrada por, Nava Gomar Luis Felipe, Parra Noriega Luis Gustavo y San Martín Rebolloso Marina Alicia, y busca cubrir la vacante que generó la conclusión del cargo del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

En tanto, la terna compuesta por Julio César Bonilla Gutiérrez, María de Los Ángeles Guzmán García e Ileana Hidalgo Rioja, busca cubrir la vacante que generó la conclusión del cargo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

Esos son los nombres que se enviarán a la Comisión Permanente, para que se convoque a un Periodo Extraordinario de Sesiones en el Senado de la República , a llevarse a cabo el día 8 de junio y se pueda resolver por mayoría calificada, apuntó.

“Tenemos tiempo para platicar y conversar. Estamos actuando de buena fe como siempre lo hemos hecho”, pero es la Comisión Permanente la que determinará que se lleve a cabo el Periodo Extraordinario, expresó.

Acotó que la Junta de Coordinación Política del Senado ya cumplió con lo que exigió un juzgado colegiado, es decir, que enviara las propuestas de candidatos a comisionados.

“Ya las enviamos, pero simple y sencillamente el trámite tendrá que llevarse a cabo en la Comisión Permanente”, expresó el coordinador parlamentario de Morena.

Dijo que dentro del Grupo Parlamentario de Morena hay una posición para que también se designen los 75 nombramientos en materia de tribunales electorales, administrativos, agrarios y de la Judicatura, “pero en este momento sólo se aprobaron las dos ternas para integrar el INAI”.

Por ello, señaló, “no ofrecí más que mi voto, y mi bancada tendrá en todo momento derecho y libertad. No me voy a comprometer con un solo voto, salvo el mío”.

Recordó que no se puede abordar el nombramiento de Ana Yadira Alarcón Márquez, quien fue objetada por el ejecutivo federal como comisionada, debido a que hay una suspensión definitiva que no se ha resuelto.