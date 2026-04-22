A menos de dos años del proceso electoral de 2027, Morena comienza a reacomodar sus piezas internas en un movimiento que, más que una simple renovación de cuadros, revela tensiones acumuladas y la necesidad urgente de redefinir su rumbo político. La salida de Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán de la dirigencia marca un punto de inflexión para el partido oficialista, que enfrenta el desafío de mantener cohesión sin el liderazgo directo de las figuras más cercanas al poder presidencial.

El relevo no es menor. La llegada de Ariadna Montiel como secretaria general y de Esthela Damián en la Secretaría de Organización apunta a un perfil más operativo, con experiencia en territorio y en la gestión social. Sin embargo, también abre preguntas inevitables: ¿se trata de un ajuste estratégico para fortalecer la estructura de base o de un intento por contener conflictos internos que amenazan con fracturar al partido?

La figura de López Beltrán resulta particularmente polémica. Durante su paso por la dirigencia, su influencia fue interpretada por muchos como una extensión del poder familiar dentro de Morena, lo que alimentó críticas sobre prácticas que el propio movimiento prometió erradicar. Los señalamientos de corrupción, aunque no siempre judicializados, han erosionado la narrativa de superioridad moral que el partido ha defendido desde su origen. En ese sentido, su salida parece responder tanto a la presión interna como a la necesidad de cuidar la imagen rumbo a 2027.

No obstante, cambiar nombres no necesariamente implica transformar prácticas. Morena enfrenta un dilema estructural: consolidarse como un partido institucional o seguir operando bajo lógicas de liderazgo centralizado y lealtades personales. La designación de Montiel y Damián podría interpretarse como un intento de fortalecer el aparato territorial, clave para cualquier elección, pero también como una señal de que el control político sigue concentrado en círculos cerrados.

Además, el contexto no es el mismo que en elecciones anteriores. Morena ya no es una fuerza emergente; es el partido en el poder, con todo el desgaste que ello implica. La ciudadanía es más exigente, la oposición busca reorganizarse y los conflictos internos son cada vez más visibles. En este escenario, cualquier señal de división o de prácticas cuestionables puede tener un costo político significativo.

El reto, entonces, no es solo reorganizar la dirigencia, sino redefinir el proyecto. ¿Qué representa Morena más allá de su origen? ¿Puede sostener su narrativa anticorrupción mientras enfrenta acusaciones internas? ¿Logrará construir una estructura partidista sólida o dependerá, una vez más, de liderazgos individuales?

De cara a 2027, el partido oficialista no solo se juega una elección, sino su propia identidad. Los cambios en la dirigencia pueden ser el inicio de una renovación genuina o simplemente un ajuste cosmético para ganar tiempo. La diferencia entre uno y otro escenario dependerá de si Morena está dispuesto a mirarse críticamente o si, por el contrario, opta por cerrar filas y minimizar sus contradicciones.

Porque en política, como en la historia, los relevos no siempre significan cambios. A veces solo evidencian que el problema es más profundo.

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