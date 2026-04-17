En tiempos donde la imagen lo es todo, hay una línea que no debería cruzarse: la de la realidad frente a la urgencia. El caso de Grecia N, reportada como desaparecida en Chiapas y posteriormente localizada sana y salva, dejó algo más que alivio: evidenció un problema que, aunque suene trivial, puede tener consecuencias graves. Sí, hablamos de los filtros en fotografías que, en lugar de ayudar, terminan entorpeciendo labores tan delicadas como la búsqueda de una persona.

Y es que la intención puede ser buena, pero el resultado no. En redes sociales, donde la estética manda, es común que las imágenes estén editadas, suavizadas o transformadas al punto de alterar rasgos esenciales. Pero cuando esas mismas fotos se utilizan en fichas de búsqueda, el panorama cambia por completo. ¿Cómo identificar a alguien en la vida real si su imagen pública está filtrada hasta parecer otra persona?

No se trata de criticar el uso cotidiano de filtros —cada quien proyecta su imagen como desea—, sino de entender el contexto. Una ficha de búsqueda no es una historia de Instagram ni una foto de perfil; es una herramienta vital que puede marcar la diferencia entre encontrar a alguien a tiempo o prolongar la incertidumbre. En ese escenario, la precisión no es opcional.

Las autoridades han sido claras al pedir que no se alteren las imágenes destinadas a este tipo de reportes. Y tienen razón. Un cambio en el tono de piel, en la forma del rostro o en detalles faciales puede confundir a quienes podrían brindar información clave. En otras palabras, un filtro bonito puede convertirse en un obstáculo real.

Este caso también refleja una cultura digital que, poco a poco, ha ido normalizando la distorsión de la imagen personal. Nos hemos acostumbrado tanto a ver versiones “mejoradas” de las personas que, cuando se requiere verlas tal cual son, la referencia ya no es clara. Y eso, en situaciones críticas, pesa.

Al final, Grecia N apareció y la historia tuvo un desenlace positivo. Pero el llamado es claro: hay momentos para todo, y en temas de seguridad y búsqueda, la autenticidad no es negociable. Porque cuando se trata de encontrar a alguien, la realidad —sin filtros— siempre será la mejor aliada.

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