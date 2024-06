Hoy, desde muy temprano, recibí llamadas de gente que escuchaba el arranque del noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula . No fueron pocas, lo que demuestra que este polémico periodista es el líder en los informativos radiofónicos. Todas las llamadas –y todos los, mucho más numerosos, mensajes recibidos por WhatsApp– decían lo mismo, inclusive prácticamente con las mismas palabras: “Ciro dice que la encuesta de MetricsMx de SDPNoticias podría ser la más precisa”.

No pude escuchar a Ciro porque, cumpliendo responsabilidades de abuelo, desde antes de las siete de la mañana batallaba en el AICM, en el mostrador de cierta aerolínea, para completar los trámites que permitieran viajar solo a mi nieto, quien había sido invitado a pasar unos días en la casa de un amigo suyo residente en el extranjero. Tuve éxito en tal tarea, lo que me sorprendió ya que no suele ocurrir que no supere las batallas de mi guerra perdida contra la burocracia.

Espero que a Ciro no le moleste que bromee diciendo que entre sus numerosas guerras, casi todas victoriosas, hay una que no lo ha sido: su perdida guerra contra las encuestas. Quiero mucho a Ciro, desde hace más de 20 años y, ni hablar, si algo nos pone de malas son las mediciones de preferencias electorales que a él le parecen más interesantes.

En 2012 a Ciro lo metieron en problemas los pronósticos probabilísticos de GEA/ISA, que el extraordinario periodista difundió en Milenio TV y que, ni hablar, resultaron bastante alejados de la realidad.

En el actual proceso electoral presidencial a don Ciro se le cuestionó bastante por las encuestas de México Elige, cuyos propietarios trabajaban en la campaña de Xóchitl Gálvez. Cuando lo supo, el señor Gómez Leyva dejó de difundir sus resultados mes a mes como parte de su noticiero, pero no dejó de mencionarlos en cada oleada de encuestas, después de hablar de las mediciones de los diarios Reforma y El Financiero.

El admirado Ciro a nosotros no nos peló, lo que consideré algo de lo más normal: en general no nos pela nadie. Tampoco importa si nos toman en cuenta o no: en la insignificancia que nos atribuye la comentocracia hacemos nuestro trabajo con objetividad, seriedad y, cuando estamos de buenas —rara vez ocurre—, hasta con alegría.

Aunque no estaba entre las encuestas que el señor Gómez Leyva periódicamente analizaba, también dio a conocer, ya que le pareció noticioso, el estudio de Massive Caller que salió con la tontería de que Xóchitl iba algún puntito adelante de Claudia Sheinbaum.

Ni hablar, querido Ciro, como has comentado en estos días en Radio Fórmula: México Elige y Massive Caller fueron las perores casas encuestadoras y, sin duda, deberían desaparecer. Aprecio bastante a Aldo Campuzano y a Sergio Zaragoza, de México Elige, pero les beneficiaría concentrarse en lo que sí son buenos: la mercadotecnia digital.

Como muchas otras personas en los medios, no pocas veces Ciro dijo que la de 2024 iba a ser la prueba de fuego de las encuestas . Porque lo escuché decir eso —desde luego con otras palabras— tuve la idea de publicar antes de las elecciones una columna con todas las encuestas finales de MetricsMx y dije: “Si nos van a juzgar, les facilito la tarea”. Hasta un cuadrito bien diseñado di a conocer.

La noche del 2 de junio de 2024, cuando estaban decididos todos los procesos electorales, me dio mucho gusto el triunfo de Claudia Sheinbaum, ya que la considero una mujer excepcional que gobernará muy bien nuestro país, además de que en ningún momento, desde hace varios años, dejé de decir que el suyo era el mejor perfil para llegar a la presidencia de México.

Esa fue mi mayor felicidad al término de la jornada electoral: sí, la victoria de Claudia. Pero tuve un motivo de felicidad secundario, por así llamarlo, cuando supe que nuestras 10 encuestas fueron muy buenas: la presidencial y las de 9 entidades federativas en las que hubo cambio de gobernador o gobernadora.

MetricsMx —que publica en SDPNOticias— acertó de todas, todas. Hubo alguna encuesta más cercana al resultado presidencial que la nuestra, pero el medio que la publicó falló en Yucatán: un tache es un tache, y ni modo. Entonces, lógicamente nosotros fuimos mejores, ya que en el examen tuvimos solo palomitas. Así son las cosas y hay que expresarlas con absoluta claridad.

Quiero destacar algo de la mayor relevancia e invitar a Ciro a reflexionarlo —a Ciro y al resto de la comentocracia—: un asunto metodológico fundamental.

Juran los encuestadores con más tradición y mayor prestigio que las mediciones realizadas en vivienda son insuperables. Así dicen: insuperables, invencibles, incuestionables, inigualables, irrefutables. Pues bien, las elecciones presidenciales de 2024 en México han demostrado que la mayoría de las encuestas de vivienda fueron mucho menos precisas que las encuestas telefónicas de robot de MetricsMx publicadas en SDPnoticias.

Los aciertos de la Encuesta MetricsMX en las Elecciones 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Para la comparación, los siguientes datos los he tomado de una nota de El Financiero, cuyo encuestador es Alejandro Moreno, un profesional reconocidísimo. Moreno se basa en el prep. Creo que si utilizara los datos del recuento de ayer miércoles quedaríamos todavía mejor.

La encuesta robótica de MetricsMx en SDPNoticias dio 37 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su error promedio fue de 2.0 y su error en la ventaja de 6.

en dio 37 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su fue de 2.0 y su de 6. La encuesta de vivienda de Mitofsky en El Economista dio 26 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su error promedio fue de 2.1 y su error en la ventaja de 5.

en dio 26 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su fue de 2.1 y su de 5. La encuesta de vivienda de Berumen en La Razón dio 24 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su error promedio fue de 2.7 y su error en la ventaja de 7.

en dio 24 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su fue de 2.7 y su de 7. La encuesta de vivienda de Enkoll en El País dio 23 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su error promedio fue de 2.7 y su error en la ventaja de 8.

en dio 23 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su fue de 2.7 y su de 8. La encuesta de vivienda de Reforma dio 20 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su error promedio fue de 4.0 y su error en la ventaja de 11.

dio 20 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su fue de 4.0 y su de 11. La encuesta de vivienda de Buendía & Márquez en El Universal dio 20 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su error promedio fue de 4.0 y su error en la ventaja de 11.

en dio 20 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su fue de 4.0 y su de 11. La encuesta de vivienda de Varela y Asociados dio 18 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su error promedio fue de 4.7 y su error en la ventaja de 13.

dio 18 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su fue de 4.7 y su de 13. La encuesta de mixta, de vivienda y telefónica, de Alejandro Moreno en El Financiero dio 10 puntos porcentuales de ventaja a Claudia. Su error promedio fue de 8.0 y su error en la ventaja de 21.

O sea que las encuesta de llamadas telefónicas con robot de MetricsMX, que publica SDPNoticias, resultó bastante mejor —según El Financiero— que las de vivienda de Mitofsky, Berumen, Enkoll, Reforma, Buendía & Márquez, Varela y Asociados y El Financiero. Otro mito que cae.