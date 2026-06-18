Hay bandas musicales que se escuchan. Hay bandas que se disfrutan. Y hay bandas que te sacuden. Molotov pertenece a esa rara categoría de grupos que no piden permiso para entrar en tu cabeza. Llegan pateando la puerta. Confieso que no soy un conocedor profundo de su discografía. No crecí siguiéndolos canción por canción ni podría considerarme un experto en su historia. Sin embargo, basta escuchar algunas de sus letras para entender por qué, después de casi tres décadas, siguen siendo una referencia obligada cuando se habla de irreverencia, crítica social y libertad de expresión en México.

En un país donde muchas veces el poder espera obediencia y silencio, Molotov eligió el camino contrario: la burla, la provocación y la crítica sin filtros. Quizá la última vez que una agrupación mexicana tuvo esa capacidad de retratar el enojo popular con semejante fuerza fue en los años de gloria de El Tri y Alex Lora. Aquellas canciones nacían de la calle, del desencanto y de la necesidad de decir lo que muchos pensaban. Molotov tomó esa estafeta y la transformó para una nueva generación.

Lo hizo mezclando rap, rock, metal, funk y una dosis industrial de irreverencia. Pero sobre todo, lo hizo con muchos fuerza. Porque para escribir ciertas letras hay que tener valor. Para burlarse de los políticos, de los poderosos, de las hipocresías sociales y hasta de uno mismo, hace falta una personalidad que no esté pendiente de la aprobación ajena. Molotov tiene esa personalidad.

Te gritan en la cara quiénes son. Y si no te gusta, les tiene sin cuidado. En tiempos donde todo parece diseñado para evitar ofender a alguien, donde cada palabra es examinada por tribunales digitales y donde la corrección política suele imponerse sobre la espontaneidad, escuchar a Molotov resulta casi un acto de rebeldía.

No porque tengan todas las respuestas. Sino porque se atreven a hacer las preguntas. Y porque recuerdan algo fundamental: el humor puede ser una forma de resistencia.

Sus canciones logran algo difícil. Te hacen reír mientras te muestran una realidad incómoda. Te permiten criticar lo mal que están las cosas sin caer en la desesperación. Transforman la frustración en carcajada y el enojo en energía. Hay algo profundamente liberador en eso.

Escuchar a Molotov es como abrir una válvula de escape. Durante unos minutos puedes reírte del absurdo nacional, de la corrupción, de la burocracia, de las contradicciones de la sociedad y de tus propias contradicciones.

Es una terapia colectiva disfrazada de concierto. Una banda sonora para quienes alguna vez han tenido ganas de mandar todo al demonio o de quemar algo por el puro gusto de verlo arder.

Por supuesto, Molotov no es para todos. Nunca lo ha sido. Su lenguaje, su humor negro y su estilo frontal generan incomodidad. Pero precisamente ahí radica parte de su importancia cultural. El arte que no incomoda rara vez deja huella y Molotov ha dejado una enorme.

Más allá de los gustos musicales, su legado consiste en recordarnos que la libertad también puede sonar fuerte, desafinada, insolente y políticamente incorrecta, que la crítica no siempre tiene que vestirse de solemnidad y que a veces una guitarra distorsionada y una rima burlona pueden decir más sobre un país que cien discursos oficiales. Por eso Molotov sigue vigente.

Porque en un México donde cambian los gobiernos, las promesas y los escándalos, la necesidad de reírse del poder permanece intacta y porque, al final de cuentas, Molotov no es solamente una banda. Molotov es una actitud. Molotov es catarsis. Molotov es el recordatorio de que la libertad también puede cantarse a todo volumen.