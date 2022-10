Hace unos días se suscitó hecho lamentable en el estado de Chiapas, dónde desafortunadamente tres migrantes de origen venezolanos perdieron la vida y otros seis más salieron heridos tras un fatal accidente automovilístico que sufrió la unidad de transporte público tipo urvan en el cual se trasladaban, dicha unidad se impactó con un tráiler con placas de Nicaragua esto en el municipio de Suchiate, un municipio fronterizo.

El mismo día, pero en el tramo carretero Mapastepec-Pijijiapan nuevamente una unidad móvil de una empresa privada salió de la cinta asfáltica provocando así un accidente, dicha unidad también trasladaba al menos nueve migrantes centroamericanos que los hacían pasar por empleados de la empresa para no ser detenidos en los puestos de migración, aunque en este accidente no se reportó muertes, pero sí heridos.

Bien sabemos que no es la primera vez de los accidentes de migrantes quienes buscan el sueño americano, basta con recordar unos meses atrás del tráiler accidentado en Chiapa de Corzo, Chiapas o del tráiler abandonado en San Antonio Texas, en ambos casos más de cincuenta migrantes perdieron la vida.

La migración se ha convertido en los últimos diez años un problema no solo en México, si no para Estados Unidos, pero lo cierto es que quienes migran es por buscar una calidad de vida mejor, debido a que en sus países de origen existe falta de oportunidades y una grave marginación, (también aplica en México).

No solo son países como Honduras, Venezuela, El Salvador o Guatemala, México también tiene un gran número de migrantes quienes buscan ingresar a territorio estadunidense en busca de trabajo, en su mayoría por la vía ilegal, es así como muchas personas ponen en grave riesgo sus vidas, tan solo por buscar el tan anhelado sueño americano.

Aunque los gobiernos han establecidos programas para evitar la migración, es claro que no ha dado resultados, en México los estados del sur son quienes más necesidad tienen de migrar por condiciones económicas.

Aún falta mucho trabajo por parte de los gobiernos para frenar este fenómeno migratorio, todos los gobiernos prometen siempre y al llegar al poder todo queda en el olvido, no hay estrategia, no hay voluntad para trabajar en temas tan importantes como lo es este caso.

El fenómeno migratorio cada vez más difícil

No basta con lo complicado que ya es cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, ahora el actual presidente gringo ha endurecido sus políticas sobre migración, haciendo así más difícil para quienes pretenden cruzar la frontera hacía Estados Unidos, el día doce de octubre del año en curso entró en vigor la nueva ley de migración del presidente Joe Biden, retomando las políticas de su antecesor Donald Trump, para complicar aún más estar en territorio norteamericano.

Es así como la migración hoy es un riesgo día a día, tratando de no ser deportado, tratando de no ser estafado por los famosos polleros y claro pidiendo al cielo a no ser víctima de un accidente.

México, aunque la presión ha sido dura por parte del país vecino del norte, sigue siendo flexible en el tema migratorio, debido a que muchos se han quedado a pernoctar en nuestro territorio por meses o hasta años, que de una u otra forma han logrado establecerse en territorio nacional, principalmente en los estados del sur como Chiapas.

Felipe J. Pérez en Twitter: @pipemx