La relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase más áspera, menos retórica y más transaccional. El cambio de tono no es un accidente: es el resultado de presiones acumuladas en seguridad, comercio y finanzas, y de una lectura en Washington según la cual México debe probar con hechos (no con narrativas) su capacidad de control territorial y cooperación efectiva.

El punto de partida es estructural: la dependencia económica es mutua, pero asimétrica. El andamiaje del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sostiene cadenas productivas integradas, y millones de empleos a ambos lados de la frontera. A eso se suma un flujo anual de remesas, canalizado en buena parte a través del Banco del Bienestar, que funciona como estabilizador social en México. Precisamente por su magnitud, ese flujo se ha vuelto objeto de mayor escrutinio: cualquier señal de operaciones atípicas o “remesas sospechosas” enciende alertas en reguladores y bancos corresponsales. En un entorno de cumplimiento más estricto, el riesgo no es solo reputacional: es operativo (cierres de cuentas, de-risking) y económico (costos de transacción más altos).

El eje más sensible es la seguridad. La designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) por parte de Washington —tema impulsado en el Congreso y en la agenda de seguridad— cambia el terreno de juego. Bajo ese marco, la acción financiera y penal se vuelve más agresiva y extraterritorial, con la Office of Foreign Assets Control ampliando listas y sanciones. Los señalamientos que han alcanzado a actores políticos locales como el caso de Marina del Pilar Ávila en la conversación pública, así como expedientes como “Vector” o detenciones vinculadas a huachicol fiscal, alimentan la percepción en Washington de riesgo sistémico y de captura parcial del Estado en ciertas regiones.

A ello se suma el frente multilateral. Informes y pronunciamientos en la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones y posibles patrones que podrían escalar a la categoría de crímenes de lesa humanidad tensan la narrativa oficial. La política exterior también ha generado fricción: apoyos a Cuba, y posicionamientos conjuntos con Colombia y Brasil frente a conflictos como el de Irán, son leídos en Washington no solo como diferencias diplomáticas, sino como señales de alineamiento en momentos de alta polarización geopolítica.

En paralelo, hay un tema menos visible pero políticamente sensible: la red consular y la percepción de operación política transfronteriza. La narrativa que en círculos estadounidenses se asocia a la “proyección” de Morena en EE. UU. y que ha dado pie a textos como The Coup, ha elevado el umbral de desconfianza. En ese contexto, los cambios de gabinete en áreas estratégicas como cancillería y aduanas, no comunican por sí mismos un giro a Washington; si acaso, refuerzan la idea de continuidad en una agenda empantanada.

El resultado es un deterioro en la interlocución. El discurso soberanista, eficaz para consumo interno, ha perdido tracción externa cuando no está acompañado de métricas verificables: reducción sostenida de homicidios, desarticulación de redes de extorsión en carreteras, controles aduaneros robustos, trazabilidad financiera en remesas y programas sociales, y cooperación judicial creíble. En la práctica, Washington está operando bajo un principio simple: confianza condicionada a resultados.

¿Qué necesita México? Primero, desescalar. Eso implica bajar la temperatura retórica y alinear mensajes con acciones medibles en seguridad. Segundo, profesionalizar la interlocución: equipos técnicos estables, canales de alto nivel con agenda clara y compromisos calendarizados. Tercero, blindaje financiero: fortalecer el cumplimiento del Banco del Bienestar y de intermediarios, con auditorías independientes y cooperación regulatoria para evitar el de-risking. Cuarto, cooperación focalizada: inteligencia compartida contra redes de extorsión y tráfico, operativos en corredores logísticos críticos y resultados judiciales que resistan escrutinio internacional. Quinto, ordenar la proyección exterior: separar con nitidez la acción consular de cualquier percepción de operación política.

La alternativa es costosa. Si no hay avances constatables, los costos se trasladarán a la economía real: mayor fricción en cadenas del T-MEC, presión sobre remesas, encarecimiento del financiamiento y riesgos operativos en logística y comercio exterior. La relación México–Estados Unidos no se romperá (es demasiado interdependiente), pero sí puede endurecerse hasta volverse menos predecible y más onerosa.

En síntesis, la etapa Sheinbaum/Trump exige menos consignas y más resultados. La soberanía no se declama: se acredita con control efectivo, cumplimiento financiero y cooperación inteligente. Sin eso, el margen de maniobra se reduce y la factura (económica y operativa) la termina pagando el país.