México atraviesa un periodo crucial en su economía. Por un lado, esa buena percepción se explica porque existe un soporte técnico y operativo que se ha pormenorizado desde el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. La piedra angular, como proyecto de avanzada, es el Plan México, que brinda un esquema de mecanismos para fortalecer la industria, la innovación, la tecnología y la movilidad económica a través de las inversiones.

La mandataria ha señalado en repetidas ocasiones que esta plataforma será la que apuntale mejores oportunidades. Si las compañías internacionales ponen los ojos en nuestro país, evidentemente esto significa una ventana de producción y el camino para que miles de familias tengan empleos mejor remunerados. De hecho, esta dinámica constituye una estrategia a largo plazo que nos ha conducido hacia nuevos horizontes. Con esa estrecha relación, tomando en cuenta las cadenas de suministro, México se ha consolidado como una de las economías más fuertes.

La propia presidenta, luego de tomar protesta, aseguró que la economía es una de las prioridades permanentes de su administración. Lo recuerdo muy bien en su mensaje oficial como presidenta constitucional. Para ello, siendo un aspecto fundamental, fue necesario incursionar en un mundo donde la tecnología se encuentra en su mayor apogeo a nivel global. Esto, que siempre hemos anhelado como sociedad, forma parte de la dinámica de participación que tenemos en el desarrollo industrial mediante adecuadas políticas públicas.

Hoy en día, por ejemplo, México está aprovechando sus recursos naturales. Si comparamos esta situación con la de otras administraciones, observamos un repunte significativo, especialmente en la manufactura. Al indicar, en tiempos de transformación como el que vivimos, nos damos cuenta de que estamos tomando muy en serio estos reacomodos globales. Incluso, uno de los aspectos que la administración de Sheinbaum ha priorizado es el fortalecimiento de la relación bilateral.

La capacidad para tender puentes de comunicación con otros países, que ha permanecido latente, se refleja en la confianza que México ha generado mediante mecanismos de seguridad e instrumentos de apoyo para incentivar la inversión. Ese respaldo, de hecho, ha sido refrendado abiertamente por Sheinbaum en diversos espacios de participación. Me atrevo a decir que, por su magnitud, los foros internacionales también nos han abierto las puertas hacia otras latitudes. Esto, sin duda, nos ha permitido proyectar una nueva imagen para atraer mercados.

Visto en perspectiva, podemos afirmar que las cosas se están acomodando favorablemente. En unos días, por ejemplo, una comisión viajará al continente asiático para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica en China.

¿Qué significa esto? Antes que nada, significa que nos colocamos en un marco imponente donde asistirán numerosas potencias mundiales y, con ello, competirán mediante una agenda de trabajo enfocada en temas sustanciales. Uno de ellos, sin duda, será la inteligencia artificial y su impacto. Precisamente en ese aspecto, México no ha dejado de prestar atención a la necesidad de adecuarse a este entorno vertiginoso.

Por ello, en China y ante un escenario de gran relevancia, la presidenta, junto con la comitiva que la acompañará, buscará aprovechar al máximo la oportunidad para tejer alianzas estratégicas. Un amplio porcentaje de mexicanos, según reflejan diversas encuestas, no dudamos de la capacidad con la que se trabajará para concretar acuerdos de inversión y cooperación.

De hecho, favorece la experiencia de la jefa de Estado, así como la del equipo multidisciplinario que la acompañará estrechamente. Priorizando ese objetivo, uno de los propósitos principales es diversificar los mecanismos para el crecimiento sostenido, sabiendo que China, por ejemplo, depende de algunos recursos naturales que existen en México y que podrían aprovecharse mediante esquemas de colaboración. Esto significa que la presidenta Sheinbaum busca opciones para potenciar la economía de México. China es una potencia que constantemente figura entre los mayores niveles de desarrollo, no solo por su capacidad productiva, sino también por la calidad de su mano de obra. En ese sentido, esto representa apertura y visión para optimizar y mantener relaciones sólidas con una potencia de esa magnitud.

A la par, sabemos que otras naciones también se darán cita en este encuentro, incluida nuestra nación vecina, Estados Unidos. Se ha mencionado que, dada la relevancia del evento, uno de los objetivos del viaje de la mandataria federal será buscar canales de comunicación que permitan sostener encuentros de alto nivel con funcionarios de la Casa Blanca, incluyendo al propio presidente en turno.

China, nos da la impresión, puede servir como escenario para fortalecer el tratado comercial con Estados Unidos. A partir de las declaraciones del propio presidente estadounidense, parece claro que estamos cerca de lograr avances importantes, ya que México ha insistido y no ha bajado la guardia pese a los momentos de tensión. Siempre hemos sabido que una de las misiones fundamentales es aminorar la política arancelaria.

Nos hemos enterado, a través de medios oficiales, de que la estancia será larga; es decir, se tratará de una visita extensa en el marco del Foro de Cooperación Económica, en la que la delegación mexicana realizará las gestiones necesarias para conseguir acuerdos de reciprocidad que fortalezcan nuestra economía.

Por ello, estaremos muy atentos al desarrollo de esta cumbre debido a la relevancia de sus temas y alcances, pues existe la expectativa de que de ella surjan resultados positivos para México.