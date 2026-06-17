México vive una de esas paradojas que parecen imposibles de explicar. Somos un país capaz de conmoverse hasta las lágrimas por un gol, de abrazar a desconocidos en una plaza pública cuando la Selección Nacional gana un partido importante y de pintar de verde, blanco y rojo cada rincón de nuestras ciudades. Pero, al mismo tiempo, somos una nación que parece haber perdido la capacidad de indignarse colectivamente ante muchos de los problemas que afectan nuestra vida cotidiana.

Mientras la violencia continúa golpeando regiones enteras, mientras la corrupción sigue apareciendo en los titulares, mientras millones de mexicanos enfrentan dificultades económicas, la conversación pública parece fragmentada, dispersa y cada vez más individualista. Nos hemos acostumbrado a convivir con la crisis. Nos hemos vuelto expertos en sobrevivir, pero no necesariamente en solidarizarnos.

Por eso el Mundial de 2026 representa algo más que un torneo de futbol. Es la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Para nuestro país, además, tendrá un significado histórico: volveremos a ser escenario de la máxima fiesta deportiva del planeta. Y aunque muchos analistas intenten reducirlo únicamente a un espectáculo comercial, el Mundial puede convertirse en algo que México necesita desesperadamente: un espacio de encuentro nacional.

Porque hoy vivimos tiempos de polarización. Las diferencias políticas han dividido familias, amistades y comunidades. Las redes sociales han amplificado los extremos. La empatía parece agotarse frente a la avalancha diaria de confrontaciones. Nos cuesta encontrar causas comunes. Sin embargo, cuando juega México, algo extraordinario sucede. Por noventa minutos desaparecen las etiquetas ideológicas, las diferencias sociales y las disputas partidistas.

El empresario y el obrero, el estudiante y el jubilado, el habitante del norte y el del sureste comparten una misma emoción. Todos quieren lo mismo: que gane México. Quizá por eso el Mundial tiene un potencial que va mucho más allá del deporte. No porque el futbol vaya a resolver nuestros problemas estructurales. No porque once jugadores puedan corregir décadas de rezagos. Pero sí porque el deporte tiene la capacidad de recordarnos algo fundamental: seguimos perteneciendo a una misma comunidad nacional.

En momentos de desencanto, los símbolos importan. Y hoy México necesita símbolos que unan más de lo que dividan. La Selección Nacional carga con una responsabilidad enorme. No solo deportiva. También emocional. Millones de mexicanos vemos a la selección mexicana jugar el Mundial buscando una alegría colectiva en medio de un contexto complejo. Buscamos una razón para creer, aunque sea por unas semanas, que todavía es posible celebrar juntos, de mantenernos unidos.

Suena exagerado, pero no lo es, la historia demuestra que el deporte puede convertirse en un poderoso catalizador social. Basta recordar cómo algunos triunfos deportivos han servido para levantar el ánimo de naciones enteras después de crisis económicas, conflictos políticos o desastres naturales. México no necesita héroes que prometan soluciones mágicas. Necesita referentes que inspiren unidad, esfuerzo y orgullo compartido. Quizá por eso muchos depositan sus esperanzas en once personas que representan a toda nuestra nación. Porque cuando las instituciones generan desconfianza, cuando la política divide y cuando la realidad parece demasiado pesada, el futbol ofrece algo que escasea: la posibilidad de soñar juntos.

No sabemos hasta dónde llegará México en el Mundial de 2026. Nadie puede garantizar una actuación histórica y mucho menos un campeonato. Pero sí sabemos que, durante estas semanas, el país volverá a mirarse a sí mismo a través de una camiseta verde. Y tal vez ahí esté la lección más importante. Que la solidaridad existe. Que la empatía sigue viva. Que somos capaces de emocionarnos por el éxito ajeno y de sufrir juntos una derrota. Que todavía podemos reconocernos como parte de una misma historia. Ojalá que, cuando termine el Mundial, descubramos que esa unidad no depende únicamente de un balón. Porque el verdadero reto de México no será ganar partidos. Será recuperar la capacidad de preocuparnos unos por otros cuando el silbatazo final haya terminado.