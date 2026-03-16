A principios del mes de marzo supimos que el plan B se había puesto en camino. No solo se trata de los proyectos de reformas a la Constitución, sino de la organización detallada con miras al proceso electoral del 2027. Estamos relativamente cerca si tomamos en cuenta que hacen falta poco más de tres meses para que la dirigencia nacional ponga en marcha el levantamiento de encuestas y aplique los cuestionarios para conocer los pormenores cualitativos. Aunque el problema para muchos será conocer a fondo cómo se aplica una metodología de esa índole, tendrán que sujetarse a las reglas de participación. De igual forma, está previsto que la negociación o la cuota de paridad de género pueda mover un poco el tablero, máxime si los pronósticos están muy divididos.

Podemos destacar lo que pasó en la previa del destape de los coordinadores de la defensa del voto en la pasada elección del 2024. Fue una buena idea reunir a todos en un salón y, como tal, decir a los cuatro vientos quiénes han tomado la delantera. Eso, recuerdo, hizo que todos aparecieran atrás del candidato y, con esa muestra de unidad, se iniciara prácticamente la campaña. De hecho, también fueron elegidos los puestos para cubrir la fórmula del Senado de la República. Como no habrá ejercicio para ello, la dirigencia puede mostrar apertura para ceder espacios a la Cámara de Diputados. Una especie de premios de consolación para los segundos y terceros lugares. Probablemente sea así a sabiendas de que esa combinación de factores funcionó y no fraccionó el voto.

El objetivo de la presidenta, que le funcionó a la perfección a López Obrador, es comenzar la avanzada bajo la consigna del Plan B. Recuerdo que, en aquel entonces, las redes sociales comenzaron a activarse. La presencia de los protagonistas, de igual manera, hizo que se pusieran en marcha asambleas para informar los pormenores. Eso, a la par, sirvió también para la promoción de la marca y, a su vez, afianzar a hombres y mujeres que buscaban la coordinación de la defensa del voto. Siendo así, se aprovechará al máximo cada reunión y punto de encuentro para convocar a muchos sectores de la población. Considerando esta estrategia, a propósito de ello, veremos muy de cerca a quienes se han mantenido en esa lista infinita de perfiles que buscarán la candidatura en las 17 entidades federativas. Con la ayuda de MetricsMx, por ejemplo, la semana pasada pudimos, en ese orden jerárquico, plasmar nombres y apellidos que, por cierto, de inmediato comenzaron a propagarse.

Dado que los números de MetricsMx son de mucha confianza, podemos ver con mucha claridad aquellos perfiles que han tomado la delantera. En Aguascalientes, por ejemplo, el vocero de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, le saca una ventaja considerable a Nora Ruvalcaba. Inclusive este punto, a diferencia de los demás, puede tener una propuesta de unidad que incline la balanza a una mujer. No obstante, apenas conocimos que Arturo Ávila piensa seriamente en la alcaldía Cuauhtémoc; queda claro, él buscaría coronar ese buen momento que vive para quitarle al PRIAN el epicentro crucial de la Ciudad de México. Él, incluso, acabaría doblegando al PRI y PAN, sobre todo ahora que se ha convertido en su verdugo principal en las mesas de análisis.

Otro de los puntos cruciales es, en efecto, la entidad de Colima. De hecho, no tengo ninguna duda de que Morena revalidará la victoria con un triunfo aplastante sobre la propia oposición. No veo nada de manera sorprendente como para pensar en un ejercicio cerrado. La izquierda, desde que las cosas han cambiado, se ha puesto en el umbral de las contiendas y, con ello, se afianza en la carrera por la gubernatura. En primer lugar, efectivamente, Leoncio Alonso Morán Sánchez. Seguido de él, con menor proporción, figura Virgilio Mendoza. Aunque, de igual forma que otros enclaves, la suerte puede sonreírle a una mujer pese a no encabezar los estudios previos. Algo similar a lo que aconteció en Ciudad de México.

Quien también se mantiene fuerte en la cima de las preferencias es el senador de la República, Félix Salgado Macedonio. Él, con la Constitución en la mano, tendrá todo el derecho de competir en la carrera por la gubernatura de Guerrero. Es, de hecho, demasiada holgada la diferencia que le saca al segundo lugar. Nos referimos a la legisladora Beatriz Mojica, que se ha mantenido en la segunda posición en el seno morenista.

Por último, una de las entidades clave para Morena, que se ha fijado como una prioridad, radica en el estado de Nuevo León. De hecho, la puerta parece estar abierta y en condiciones inmejorables para quien encabeza todas las encuestas de opinión. Hablo de una mujer inteligente y pieza clave del engranaje de Claudia Sheinbaum, como lo es Tatiana Clouthier. No tengo ninguna duda de que ella impondrá su poder de convocatoria, no de ahora, sino de hace muchos años que incursionó en la llamada cuarta transformación. Embona a la perfección su sapiencia y su habilidad para debatir.

Es más, si Morena tiene en sus planes imponerse en ese territorio, la respuesta es Clouthier. Ella, en comparación con el resto de las personas, parece estar diseñada para un juego como el que está por venir. He ahí la lógica de una elección cantada.

Notas finales

Como se ha hecho una costumbre, todos los gobernadores emanados de Morena lanzaron un desplegado en apoyo al Plan B de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entre ellos, desde luego, están Mara Lezama, Ricardo Gallardo, Julio Menchaca, Clara Brugada, Lorena Cuéllar, Delfina Gómez, Alejandro Armenta, Rubén Rocha, Marina del Pilar, Salomón Jara, Joaquín Díaz Mena, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Eduardo Ramírez Aguilar, Indira Vizcaíno, Alfredo Ramírez Bedolla, Miguel Ángel Navarro, Layda Sansores, Evelyn Salgado, David Monreal, Víctor Castro, Rocío Nahle, Javier May y Margarita González Saravia. Por cierto, esta última, dentro de muy poco, será nuevamente anfitriona de un evento sin precedentes luego de que se anunciara el comité de promoción de inversiones que habrá en Morelos. Eso, por lo tanto, significa que existirá un abanico inmenso de trabajos y, por ende, una mejor calidad de vida.