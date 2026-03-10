Los resultados siguen hablando por sí solos: Claudia Sheinbaum tiene casi el 76% de aprobación, de acuerdo con la encuesta que publicó MetricsMX, para SDPnoticias. Esto significa un par de cosas que, sintetizadas, nos podemos dar cuenta de la realidad. La primera, que abona para que los números suban, es que la oposición continúa en el basurero de la historia. Tres de los partidos de oposición no han dado el ancho para poder acercarse un poco a los temas dominantes de la agenda. Es verdad, hay una propuesta de reforma electoral que, de manera clara, es muy probable que no se apruebe ahora que las demás fuerzas han oficializado su determinación en la previa de la discusión en comisiones. De ese modo, el segundo elemento que permea es el conjunto de ideas que se han establecido que, definitivamente, podemos definirlas como sustanciales porque se concretan en acciones que benefician al colectivo social. Hablamos de políticas públicas que se estima continuarán acrecentando con categoría.

Nada ha podido afectar la imagen de la presidenta, mucho menos ahora que la oposición arreció la guerra sucia aludiendo que perderá adeptos por el tema de la reforma electoral. Desde luego que no. Eso no limita ni afecta el buen desempeño de los quehaceres. En una época como esta, donde se augura un mejor desarrollo y crecimiento económico, no vemos por dónde la aprobación de la mandataria puede disminuir un poco. Hablamos de una gran conexión con la gente ahora que, de forma activa, lleva a cabo giras a lo largo y ancho del país. La filosofía de ampliar el territorio le facilita la acumulación de capital político, especialmente en un momento crucial en una convocatoria para designar a los coordinadores nacionales de la defensa del voto. Con respecto a eso, ya lo hablamos ayer; Morena llegará como enorme favorita para ganar la mayoría de las entidades.

Es fácil entender los presagios que hemos ido puntualizando en los distintos espacios de opinión. De hecho, las políticas públicas que inició Andrés Manuel López Obrador se han ido, además de fortaleciendo, superando en la medida en que las estadísticas expresan una realidad tangible. Menos pobres como una política social efectiva que ha dado paso a una mejor calidad de vida. Indudablemente, entre los diversos programas sociales existentes, es posible destacar los beneficios económicos, así como el esquema de asistencia en temas de salud y educación. En particular, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la gratuidad es un incentivo significativo. Siendo una de las grandes perspectivas de Claudia, la educación ha ido evolucionando ahora que más universidades como la Rosario Castellanos se multiplican por gestiones de los gobernadores.

Una de las enormes ventajas que ha tenido Claudia Sheinbaum, básicamente para mantener esos niveles de aprobación con la población civil, es su profunda visión innovadora y vanguardista. Los planes que lanzó, a la par de un nutrido conjunto de ideas que están fomentando el desarrollo, ha capitalizado un récord de inversiones cargadas de oportunidades, a través de empresas que ven con buenos ojos, pero sobre todo confían en las políticas de seguridad. Pudiéramos destacar algunos, pero nos llevaría tiempo enumerar cada una de ellas. Lo cierto es que hay muchos elementos y argumentos con los que coincide una de las metodologías más acertadas de México, como MetricsMX. Vaya nivel que posee Claudia a 17 meses de haber tomado protesta. Por eso la oposición no ha podido contener su irritación. Ellos, sin ir más lejos, seguirán viviendo bajo la sombra de un movimiento de masas. De ese modo, son solo unos cuantos los que reniegan, fundamentalmente detractores que brotan del propio conservadurismo.

Aunque no percibimos la necesidad de que la oposición persista en emplear las mismas tácticas perjudiciales, dado que no han resultado beneficiosas, el contrapeso no posee un proyecto de nación que haya sido presentado ante la opinión pública. Eso, además de que los tiene contra las cuerdas, posibilita más la alternancia en aquellos enclaves donde el PRIAN todavía conserva algunos vestigios. No basta con el discurso banal y descalificador para hacerle frente al dominante paso de Claudia Sheinbaum. Quienes hacen ese encargo pierden el tiempo, pues la mandataria, de trabajo y responsabilidad, le cumple al pueblo. Al aceptar ese compromiso, es evidente; la gente sabe valorar y, por eso, tiene una gran conexión con ella y su trabajo. Son, de acuerdo con los datos de MetrixsMx, cerca del 76% del grueso de la ciudadanía. De hecho, respaldó con mucha fuerza la cumbre mundialista que tendremos en nuestro territorio, máxime por la envergadura que tiene para un mundo globalizado como el que vivimos.