La encuesta de MetricsMX nos da un resultado que muchos no esperábamos, al menos yo en lo particular no lo veía así. Al parecer los jaliscienses se están bajando del barco naranja para entrar al de Morena .

Los cerca de 17 puntos porcentuales de diferencia entre Claudia Delgadillo de Morena y Jesús Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano nos hablan de un cierto descontento de la gente con el gobierno de Enrique Alfaro Ramirez. Muchos podrían haber pensado que probando con MC volverían a los partidos tradicionales, pero al parecer Jalisco seguiría la tendencia de la mayoría del país que es votar por Morena.

En la siguiente pregunta de la encuesta podemos ver la creencia sobre quien ganaría las elecciones. Al cambiar la formulación de la pregunta podemos ver otros resultados. Imagine que usted está viendo un juego América-Chivas y le preguntan que a quien le va. Usted puede votar porque ganen las Chivas, pero piensa que tal vez gane el América. Igualmente, mucha gente piensa que ganaría Delgadillo.

La última pregunta dice, habla sobre el candidato por el que nunca votarías y un 30% nunca votaría por Delgadillo que tiene que ver, de cierta manera, con la gente que votaría por Lemus.

La pregunta final nos habla sobre si la persona encuestada ya tiene tomada la decisión de su voto, y cerca del 70 % de los encuestados tiene clara su elección en la boleta, lo que le da relevancia a la primera pregunta que habla sobre las preferencia s electorales. Es decir, la probabilidad que se cumplan los porcentajes de la primera pregunta aumenta y bastante.

Los resultados de esta encuesta tendrían que prender los focos rojos en la casa naranja pues podrían perder una de las joyas de la corona del MC y esto podría ser la tendencia que se tiene en otros estados donde el MC tiene preferencia.

¿Pegaría esto en la elección presidencial? Diría Ramón de Campoamor, “Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira”. Para mi, si un estado que fue gobernado por un partido decide cambiar en la siguiente elección, seguramente no tuvo la mejor de las experiencias. Paso en Nuevo León con el Bronco, donde todos eran independientes hasta que el gobierno del Bronco no le gusto a la mayoría y en la siguiente elección no hubo un solo independiente que figurara.

Súmele a esto el mensaje de Alfaro sobre la manera que se anuncio la precandidatura de Álvarez Máynez y que Dante Delgado , cabeza de MC, no le levanto la mano al que es el candidato del partido para la presidencia.

Habrá que esperar los resultados de las siguientes encuestas, pero la fotografía de hoy es que el naranja ya no es el color favorito de los de Jalisco.

Esperemos…