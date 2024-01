Vetos de un lado y del otro. La gente del MC encabezada por Samuel García va contra todo lo que no sea naranja. Del otro lado los del PRI y PAN tienen peleas con los del MC porque no les sueltan presupuesto y les cuestionan cualquier movimiento que hagan. La gente del congreso batea todo lo que le llega de la gubernatura y la gubernatura hace todo lo posible para que los del PRI y el PAN no puedan hacer nada.

Lo que resulta interesante es como todos hacen las cosas a escondidas. De lado del gobierno estatal no han enviado el presupuesto del 2024 pues quieren que pase casi casi sin que se revise. Del lado del gobierno del estado, quieren vetar los supuestos aumentos al predial municipal.

El gobierno estatal quiere dirigir todo lo recaudado de los refrendos vehiculares a programas del DIF cuando siempre se han aplicado a cosas relacionadas con tránsito y transporte.

El discurso, ya cansino, de la vieja política no tendría que ser algo que impida que se hagan los trabajos básicos de cada municipio. Es esencial que se pongan de acuerdo en lo básico pues la recolección de los impuestos prediales tiene que ver con el mantenimiento del municipio.

Si los ciudadanos quieren que se pongan de acuerdo, deberían de detener los pagos de los impuestos estatales, como el refrendo, y los municipales, como el predial, para que sin recursos ahora si se pongan a jalar.

Todos sabemos que la mayoría de los alcaldes que quieren ser reelegidos empiezan con las labores de “embellecimiento” del municipio muy cerca de las elecciones. No sé si Samuel quiera que eso no suceda.

Otra cosa que no han dejado que suceda y tiene más de un año detenida es el nombramiento del fiscal del estado. El gobernador se ampara pues no quiere que sea alguien del equipo de Adrian de la Garza o el mismo Adrian. ¿Qué miedo le pueden tener a De la Garza? ¿Habrá cosas que ocultar?

Ahora van contra José Arturo Salinas, pues tuvo un nombramiento no valido como gobernador interino, donde ni siquiera pudo ejercer. Habría que esperar el movimiento que hará Salinas como un contragolpe contra estas demandas pues seguro tienen algo guardado contra Samuel.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando a que se haga algo con el agua, con la seguridad y con los baches de la gran zona metropolitana de Monterrey.

Creo que es momento que todos los poderes estatales se pongan a trabajar para Nuevo León y no para sus intereses particulares y partidarios. Y espere a que empiecen las campañas en forma, ahí si nos volveremos locos.

Galimatías