De los muchos perfiles populares que se sondearon en encuestas, del perfil de Samuel García nos vamos al poco conocido Jorge Álvarez Máynez. ¿Por qué la gente de Movimiento Ciudadano tomo la decisión de poner a Álvarez Máynez como su candidato para la presidencia de la república? Son cosas complicadas de entender, al menos para mi y seguramente para un buen sector de la población.

Seguramente veremos a muchos columnistas y comentocratas dando un perfil mas amplio sobre el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia y puede que algunos le pongan notas que caigan en el heroísmo político por aceptar ser el candidato a la presidencia después de tener a alguien que da la sensación de popularidad como Samuel García.

La designación de Álvarez Máynez por la tercera fuerza política del país (por que no hay más) fue anunciada el 9 de enero, pero seguramente fue planeada desde que él mismo fue a uno de los meetings que tenía agendado Samuel y que no fue por el rollo del gobernador interino que todos conocemos.

Muchos pensábamos que el candidato de MC pudiera haber sido Marcelo Ebrard, con amplia trayectoria y peso político y no fue. También se especulo sobre la candidatura de Luis Donaldo Colosio, pero creo que el mismo pensó que no era el tiempo para “quemar ese cartucho”. Llegó con gran escándalo Samuel García, pero como las cosas no se le acomodaron se retiro con 40 minutos de haber sido el precandidato del MC.

Álvarez Máynez siempre estuvo ahí, apoyando la precampaña y haciendo un plan para que conocieran a Samuel en toda la república. La campaña la debe de conocer perfectamente y de memoria, mas que el mismo candidato, entonces sabe de los impactos que pudiera tener con los recorridos que realizará en los próximos meses.

Jorge tiene ya un rato en la política, estuvo en el PRD , en el PANAL, en el PRI y desde el 2013 en MC. Su familia también pasado político pues su padre fue fundador del Partido Comunista en su natal Zacatecas. Fue regidor, diputado local y diputado federal. Cabe decir que la única vez que ha contendido a un cargo de elección popular fue como diputado local pues como diputado federal ha obtenido la curul vía plurinominal.

La gran diferencia con todos los que habían sonado o que estuvieron como precandidatos es que no tiene la popularidad o la experiencia de haber estado en un puesto de poder ejecutivo en ningún nivel de gobierno. Y la gran diferencia con Samuel García es que no tiene la combinación ganadora que le hizo ganar la gubernatura y se traduce en el factor Mariana Rodríguez, misma que no podría apoyar a Álvarez Máynez al 100% pues estaría contendiendo por la presidencia municipal de Monterrey.

Algo que tiene en común con personajes que han sido presidentes es que es complicado solo llamarlo por su nombre. A José López Portillo le decían López Portillo, a Enrique Peña Nieto, Peña Nieto, a AMLO le dicen López Obrador o Andrés Manuel. Curioso dato, pero si pongo Jorge o Álvarez no tiene el mismo impacto que Álvarez Máynez. Ya le hice la tarea de impacto a los que trabajan en su campaña.

Seguramente veremos mas elementos de marca del partido que del candidato. Será complicada la promoción pues Jorge se ve mas serio que Samuel y no lo veo haciendo canciones ni bailecitos como lo estaban haciendo los del equipo fosfo fosfo. Es complicado salir de estar tras bambalinas al show pero Álvarez estaría cumpliendo el sueño de cualquier suplente en una obra de teatro, se sabe el guion y la formula completa de la obra, aunque el nunca fue el que anunciaron en las luminarias.

Esperemos a ver las propuestas y como sale a la campaña. Puede ser que Jorge sea un mejor candidato que su predecesor y no lo sabíamos.

El cuento de la vieja política y de la generación joven ya quedo atrás, pero estoy seguro de que lo seguirán usando.

Galimatías

Una gran duda. ¿Los puestos de elección popular tienen un horario de trabajo o son 24/7?