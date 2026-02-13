Paso 1.

Asegúrate que todos sepan que eres un buen hombre : que lavas los trastes cuando te lo piden, que cuidas a tus hijos cuando te lo piden, que organizas tu agenda en base a lo que tu pareja dice que necesita.

Muy importante que parezca que siempre estás dispuesto a ser un buen hombre de familia, si te lo piden.

Paso 2.

Cuando te canses de hacerle caso a la loca qué vive en tu casa, asegúrate que sepa que está loca.

Si te pide que recojas tus calzones del piso hazte el tonto. Para la 9,376,383,764 vez que te lo pida, lo hará llorando de rabia, en ese momento voltea hacia tus hijos y diles: “¿ven cómo su mamá está loca? Es bien exagerada, solo son unos calzones”.

Paso 3.

Cuando te aburras de forzarla emocionalmente a tener sexo contigo, aunque esté cansada de criar y cuidar el hogar mientras ignoras tus calzones tirados en el piso, búscate una o varias amantes.

Que sepan que tienes pareja o no, no es importante, pero eso sí, asegúrate que sean más jóvenes para que puedas manipularlas si es necesario. Ahora sí, empieza a dejar pistas de que le estas siendo infiel, pero recuerda: ella esta loca.

Ponerte un condón es opcional, total, si la contagias de algo, solo es la madre de tus hijos, el que importa ahí eres tú, no ella, tú eres el buen padre, el proveedor, el que nunca grita ni está loco.

Niega todo hasta que sea insostenible. Cuando te descubran y amenace con irse de casa, recuérdale quien la mantiene, así podrás tener sirvienta gratis un poco mas de tiempo hasta que, no sé, le pegues una ITS o tu amante la contacte o te de tanta rabia que te pida levantar tus calzones que dejes de poder fingir que eres un hombre bueno

Paso 4 inciso A

El camino fácil, el íntimo, muy recomendable si eres un hombre sin contactos.

Pégale. Así tal cual. Si te reclama las amantes, las enfermedades o que le das solo cien pesos al día para mantener la casa, pégale a puño cerrado, que no se le olvide quien manda. Eso sí, que tus hijos no te vean, ellos deben seguir creyendo que tienen al mejor papá del mundo cuando llegas con pizza porque la huevona se quedo encerrada en el baño limpiándose las heridas.

Paso 4 inciso B

No te rebajes a algo tan proletario como golpearla, mejor manipula su entorno. Que sus compañeros de trabajo y su jefe la desprecien por puta o por loca, que tus papás la odien por nunca entender como tratarte, escóndele los papeles de los niños y los de ella, endéudala con una casa a su nombre, pero prométele que la pagaran juntos, quítale todo. Su trabajo, su reputación, sus amigos, pero eso sí, que tus hijos sigan viendo al hombre bueno que juega con ellos mientras su mamá llora a puerta cerrada, eso es muy importante

Paso 5

Si se atreve a irse, la mal agradecida a quien tuviste en tu casa de mantenida mientras tu te partías el lomo trabajando de sol a sol, si cree que divertirte con otras mujeres le da derecho a pedirte el divorcio, convéncela de aceptar un convenio entre personas que se amaron, dile cualquier pendejada con tal que acepte y ahora sí, a vivir la buena vida, en vez de darle la enorme fortuna de cien pesos al día y tener que verla y escucharla quejarse todo el día, ahora sí, con trescientos comen esos niños y ella que se las arregle como pueda, porque tú también tienes que vivir y ese nuevo departamento de soltero no se va a amueblar solo, ¿verdad?

Con trescientos a la semana basta y sobra y si se te pone perra entonces hay que aplicar medidas de emergencia

Paso 6 (o medidasde emergencia)

Si quiere meterte denuncia en el juzgado para quitarte el 20% de tu dinero (la muy avara) o peor, quiere inscribirte en el registro de deudores (que exagerada, si nomas se te olvidó unos meses mandar los trescientos pesos a la semana, además, ella también trabaja), entonces únete a uno de esos grupos de hombres de bien que existen, donde los hombres luchan por lo justo (o sea, que no se castigue a los que no dan pensión porque tienen otros gastos, obvio y que el gobierno obligue a los niños a convivir con el buen padre, ese que no pega, que lleva pastelitos a las convivencias y que no está loco como la madre), además, hay varias mujeres en los colectivos respaldando a hombres victimas como tú y seguro ahora si encuentras a la dueña de tus quincenas adecuada.

Una que no se queje, que no luche, que se deje penetrar para tu placer sin tener ganas (pero que finja que sí porque no eres un violador malvado, solo un hombre con necesidades) pero sobre todo que te respalde cuando intentes proteger a tus hijos de esa loca de tu ex, que solo quiere dinero, que además diagnosticaron con ansiedad y depresión y ¡olvidate! ahora los niños están en riesgo. Una buena mujer que te ayude a quitárselos finalmente, por loca.

Paso 7

No olvides que los hombres de bien somos más.