Autoridades en Bélgica han detenido a un hombre de nacionalidad mexicana, tras ser acusado por la cantante Silvy De Bie de acoso.

El mexicano habría viajado a Bélgica con el objetivo de coincidir con la cantante Silvy De Bie, conocida por ser vocalista del grupo Sylver.

Mexicano es detenido en Bélgica tras acosar a la cantante Silvy De Bie

En Bélgica ha sido detenido un mexicano identificado como Óscar C.V., de 51 años de edad por acosar a la cantante Silvy De Bie.

Según los detalles, el mexicano quien es un contador y experto financiero viajó de la CDMX a Turquía y para luego llegar a Bélgica con el objetivo de poder encontrarse con la cantante Silvy De Bie.

La detención del mexicano, se da luego de que la propia Silvy De Bie denunciará el acoso, luego de que en los últimos días tuvo la impresión de que alguien la seguía, y hasta que el hombre apareció en su club deportivo y pidió su dirección privada.

“En los últimos días tuve la impresión de que alguien me seguía. Cuando estaba en mi club deportivo en Lier, el hombre apareció allí en el mostrador y pidió mi dirección privada. El club consideró que el hombre se comportaba de forma extraña y por eso avisé a la policía”. Silvy De Bie.

La detención del mexicano se logró, luego de que éste publicara en redes sociales fotos de su habitación en el hotel Hilton, donde fue arrestado el martes, pese a la medida, el hombre fue liberado bajo estrictas condiciones y una prohibición de contacto con la cantante Silvy De Bie.

Mexicano detenido en Bélgica por acosar a Silvy De Bie asegura que no tenían malas intenciones

Tras el escándalo por acoso a la cantante Silvy De Bie, el mexicabo detenido en Bélgica asegura que no tenían malas intenciones.

Luego de que su defensa dijera a los medios que el hombre mexicano no tenía malas intenciones, ya que no supo medir su comportamiento.