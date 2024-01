Cuando llegues a Madrid, chulona mía... Madrid, Madrid, Madrid, En México se piensa mucho en ti AGUSTÍN LARA

El diario La Jornada lo ha informado: al exclusivo barrio de Salamanca de la ciudad de Madrid lo conocen ya como el Little Polanco . ¿El motivo? Que muchas familias mexicanas adineradas han adquirido en ese lugar propiedades inmobiliarias.

Si eso es cierto, entonces la capital de Madrid sería la Little Chilangolandia . Porque la gente rica y emprendedora de México no solo ha comprado viviendas en Madrid, sino que ha decidido invertir fuerte en España. Cito a La Jornada (sin comillas porque desde hace tiempo me molestan bastante). Cuando termine la cita lo especificaré:

Las grandes fortunas mexicanas, así como las corporaciones con el sello de nuestro país, han aumentado sensiblemente su presencia en España.

El flujo de capital mexicano es abrumador, hasta el punto de concentrar más de 60 por ciento del total de la inversión procedente de América Latina y superar 30 mil millones de euros en 2022.

Y la cifra va en aumento.

México está entre los cinco países con más intereses empresariales junto con otras potencias como Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido.

Un informe reciente elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica registró precisamente el aumento de las grandes corporaciones latinoamericanas en España, que definen como multilatinas .

. Las multilatinas mexicanas continúan aumentando y reafirmando su liderazgo inversor gracias a la intensa comunicación aérea entre ambos países: desde la Ciudad de México 63 vuelos directos salen todas las semanas con destino a Madrid y Barcelona, y 63 aterrizan en la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey. De lunes a viernes 126 aviones cruzan el Atlántico.

(Termina aquí lo que he tomado del diario La Jornada).

Además de las adquisiciones de lujosas viviendas que familias mexicanas han realizado en España, y desde luego, más allá de la relevancia de que inviertan allá grandes empresas de nuestro país —Gruma, Carso, Bimbo, Cemex, Grupo Modelo, etcétera—, lo que llama la atención es que Madrid se haya convertido en algo así como un centro de operación de líderes opositores mexicanos.

En efecto, en España residen Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari —este último hasta obtuvo la nacionalidad española—. No es ilegal vivir fuera de México, pero en el caso de ellos pareciera que lo hacen no por gusto, sino por necesidad, ya que por distintas razones saben que nuestra sociedad les detesta y hasta temen sufrir persecuciones penales.

Calderón en cualquier momento podría ser acusado de ser cómplice de Genaro García Luna , encarcelado en Estados Unidos acusado de haber trabajado para el narco mientras fue secretario de Seguridad en el sexenio calderonista.

, encarcelado en Estados Unidos acusado de haber trabajado para el narco mientras fue secretario de Seguridad en el sexenio calderonista. Salinas debe estar temblando de miedo ante la posibilidad de que se vuelva a investigar el magnicidio de Luis Donaldo Colosio .

. A Peña Nieto se le menciona un día sí y otro también en tramas corruptas

Así que la pregunta que hizo Joaquín López Dóriga de a qué va Xóchitl Gálvez a Madrid tiene una sola respuesta, como bien lo dice la columna Barruntos políticos: fue a recibir línea de Carlos Salinas de Gortari, y yo añadiría que también de los otros dos: Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Gigantesca debe ser la desesperación de la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD por sus 30 puntos de desventaja en las encuestas frente a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Le tengo una mala noticia a la candidata X: si se junta con los madrileños mencionados peor le va a ir.