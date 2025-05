“El régimen vive en el privilegio.” KENIA LÓPEZ RABADÁN

“La prensa libre debe abogar siempre por el progreso y las reformas. Nunca tolerar la injusticia ni la corrupción. Luchar contra los demagogos de todos los signos. No pertenecer a ningún partido. Oponerse a los privilegios de clases y al pillaje público. Ofrecer su simpatía a los pobres y mantenerse siempre devota al bien público.” JOSEPH PULITZER

¡Quítate que voy yo! Por lo visto López Obrador no quería la pobreza franciscana por él vociferada. Lo que le urgía era quitar a los que tuvieron los privilegios para convertirse en el único —o de los muy pocos— con derecho a tenerlos. Pasó de Los Pinos, que era medianamente lujoso, a Palacio Nacional. No hace falta mucha explicación, ¿o sí?...

Este último inmueble podía ser visitado antes por todos los mexicanos (y extranjeros también), pero ahora hay vallas colocadas permanentemente para impedirlo. Se le destinó una inversión superior a los 33 millones de pesos para adecuarlo para que López Obrador y su familia pudieran vivir ahí. No sabemos cuánto gastó Claudia Sheinbaum para acondicionarla para ella y su esposo… y no lo sabremos nunca.

Como por el segundo año de su gestión, el hoy expresidente pasó de entrar por el portón lateral del recinto en un Jetta a salir en una Suburban blindada. Lo mismo de volar en aviones comerciales a subirse solo en aviones militares.

Y sí, el presidente de la Nación debe contar con la seguridad necesaria y vivir de acuerdo al puesto que ejerce. La cuestión es que lo pregonado por él y la 4t versus la terca realidad dista de ser lo mismo…

López Obrador sentenció más de una vez que los expresidentes no debían ser una carga para el Estado. Con él resultó y sigue resultando lo contrario.

Quien se hizo llamar el presidente “más humanista” (si te haces nombrar como tal, ya de por sí pone en duda la validez del título) dispuso se construyera un hospital en Palenque a pocos kilómetros de donde se ubica su rancho “La Chingada”. Costó más de 686 millones de pesos. El hospital del ISSSTE a la puerta de su hoy morada cuenta con servicio de urgencias, 20 camas y tecnología de punta. Ningún otro hospital tuvo un presupuesto tan alto por cama; más de 34 millones de pesos por cada una. Por supuesto eso incluye la infraestructura hospitalaria, las unidades de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. “Esos equipos no los tiene ni Obama”, diría el clásico. Ciertamente NO el resto de los hospitales y clínicas públicas del país. E insisto, no está mal que esté tan cerca de él un centro de salud de primer nivel, pero, ¿por qué los privilegios para él y el descuido para el resto de la ciudadanía? Una disminución constante del presupuesto para el sector Salud es lo que AMLO, Sheinbaum y la 4t nos han recetado.

¿Le seguimos? Quien presumía que lo cuidaba el pueblo, tiene a escasos minutos de su rancho un novísimo cuartel de la policía militar, el cual se encuentra también sobre el nuevo bulevar de Palenque, construido e inaugurado en el tiempo de López Obrador. ¡Esas coincidencias!

Mientras aplaudía los caminos artesanales, hechos por las comunidades de su respectiva localización, trazados y construcciones que se rompieron a pedazos después de seis meses de uso, el circuito que se construyó en Palenque es de concreto hidráulico, con una longitud de cuatro kilómetros y seis carriles. Fue proyectado por ingenieros, no gracias a la buena voluntad y al buen entender de los habitantes de determinado lugar.

Por supuesto, ya entrados en gastos, en las cercanías del mencionado rancho se tiene también una estación del Tren Interoceánico, una ciclovía y un parque, sin olvidar oficinas y la estación del Tren Maya de Palenque.

La misma Claudia Sheinbaum comentó en alguna conferencia mañanera que hay elementos militares que “están encargados de la seguridad del expresidente, pero es mínima la cantidad de personal que lo resguarda y son parte del cuartel en donde vive”. Mínima… ¿qué tan mínima? Aquí aplica lo que dijo la presidenta de la deuda nacional, misma que pasó de 10 billones de pesos al inicio del sexenio de López Obrador a 17.2 billones de pesos al principio de este año que corre: “se registró un poquito más de deuda”…

Lo que AMLO y Claudia Sheinbaum tanto han criticado de los expresidentes (al grado que los persiguen políticamente), el tabasqueño él sí lo puede gozar. Recibir beneficios que quitó a otros expresidentes es una reverenda… injusticia. NO estamos atestiguando el final del boato, tan solo un cambio en la titularidad.

Sí, ya sabemos “los otros presidentes vivieron mejor”. No sé si mejor… aquí el problema es que la Cuarta Transformación prometió sería diferente y no sucedió así.

La diferencia es que dijo que odia los “privilegios”, los dichos muestran lo contrario.

“El que nada debe, nada teme”, ¿o cómo era? Pues bien, que Sheinbaum permita una profunda auditoria independiente de las obras “emblemáticas” del sexenio obradorista y de las finanzas de él y su familia. Sin duda sería mejor para México, más útil, que continuar enojándose con Ernesto Zedillo.

Los privilegios de López Obrador, los costos de la infraestructura y de lo que cuesta cuidarlo (no cuento los vuelos en helicóptero desde el rancho en Palenque pues no existe la certeza de que sea AMLO quien vuele) muestran que los de Morena son igual de “fifís” y “neoliberales” como los que tanto criticó.

Giro de la Perinola

(1) En su Congreso Nacional celebrado ayer, el partido Morena reiteró que prohíbe el nepotismo, la opulencia y las “extravagancias” y establece que militantes deberán actuar con austeridad. ¿A quién quieren engañar? ¡Regeneración Nacional es la definición misma de todo eso!

(2) Ernesto Zedillo Ponce de León creó 3.5 millones de empleos en el IMSS con una población de 100 millones de habitantes. No había doctores cubanos. López Obrador solo creó 2.8 millones de nuevos empleos en el IMSS con una población de 125 millones de habitantes (y mismo eso parece que la 4t infla esta cifra).