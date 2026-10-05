Piensa ¡oh patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio Última frase de la primera estrofa del Himno Nacional

Si Aleks Syntek el cantante lo cuestionó en su video controversial, es porque pudiera existir alguna duda popular sobre los Niños Héroes que pretendo aclarar en el presente ensayo.

Para empezar, me interesa tocar 2 hechos importantes, el primero es que yo soy admirador de Aleks Syntek, yo también soy de los que han hecho un cráter de tanto ir caminando, y, en segundo lugar, hay que recordar que, en su momento, Manuel “El Loco” Valdés, fue censurado por mencionar en un chiste a Benito Juárez, sólo por mencionar lo delicado que resulta burlarse de los héroes nacionales.

Para seguir, hago una pregunta importante:

- ¿Saben porqué no se puede en México honrar a los Niños Héroes con sus imágenes?, esto se ve en el monumento a ellos al pie del Castillo de Chapultepec, que solo son columnas para honrarlos, igual que el monumento que se encuentra en la salida a la carretera a Cuernavaca de la Ciudad de México.

La respuesta: porque los Estados Unidos lo prohibieron, prohibieron, repito, que se honre a los cadetes del Heroico Colegio Militar, que por lo mismo eran militarmente niños -lo mismo hasta ahora lleva el legado del generalísimo José Maria Morelos y Pavón-, con los que lucharon durante su intervención de dos años, tras la cual, se quedaron con 55% del territorio nacional.

Entonces, surge la respuesta en forma de cuestionamiento:

- ¿Si los Niños Héroes no existieron, porqué los estadounidenses prohibieron honrarlos con sus imágenes?

Y un hecho que confirma la existencia de los Niños Héroes fue la guardia de honor que el mismo presidente estadounidense Harry S. Truman les brindó colocando una corona de flores en uno de sus monumentos, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, en 1980, el presidente de México: José López Portillo, muy osadamente, expuso las imágenes de los Niños Héroes en el billete de 5000 pesos de esa época que mandó a emitir en la Casa de La Moneda.