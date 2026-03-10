La clase política que llegó con Morena resultó muy pudiente y distinguida. Algunos dicen que su fortuna proviene de la ganadería y otros, realizan fiestas donde echan la casa por la ventana: sean XV años, bodas, bautizos o simples reuniones; los cuatroteístas disfrutan de celebraciones donde se derrocha dinero.

Son las fortunas del bienestar.

Los ganaderos

El morenista gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Mena, apenas seis meses después de asumir el cargo el 1 de octubre de 2024, adquirió un predio ganadero al oriente del estado; la transacción fue fechada el 2 de abril de 2025 en escritura pública ante la Notaría 52 de Mérida, según reportó el diario Reforma. Con esta operación suma alrededor de 235 hectáreas dedicadas, dice, a la ganadería.

Según reportes públicos, tras renunciar a una larga militancia en el PAN, El Huacho se incorporó a Morena en 2018 y fue nombrado delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán. Durante ese periodo adquirió al menos un rancho en Panabá y otro en una zona conocida como Cocoyoles, un departamento en Mérida e inversiones por más de 3 mdp en ganado. Cuando su hijo cumplió 18 años le regaló un vehículo Tesla con valor superior al millón de pesos.

El gobernador respondió al reportaje de Reforma defendiendo el origen de sus propiedades que, aseguró, forman parte de una actividad ganadera familiar y su valor es menor por encontrarse en terrenos pedregosos.

No es el único, otros políticos ganaderos de la 4T también han destacado por sus insultantes fortunas y sus pobres explicaciones sobre su origen.

El senador tabasqueño, ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en 2025 —en medio de cuestionamientos por presuntas relaciones con el crimen organizado— aseguró que obtiene alrededor de 24 millones de pesos anuales de la actividad ganadera.

El diputado federal de Morena y líder sindical de la CATEM, Pedro Haces, es propietario de un rancho en el Ajusco dedicado a la ganadería y la tauromaquia.

Manuel Bartlett Díaz, ha atribuido su patrimonio a bienes familiares ligados a actividades agropecuarias.

El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal , es propietario de amplias extensiones de tierra en Zacatecas y según se sabe, hasta con pista de aterrizaje.

El negocio perfecto

La explicación simple de por qué la ganadería es una actividad tan socorrida por los políticos, es que permite manejar ingresos que no siempre quedan registrados. El valor del ganado cambia, las ventas pueden realizarse entre particulares y en muchas zonas no existe un registro detallado por cada operación. Además, al contar con un régimen fiscal favorable, se convierte en un disfraz perfecto para justificar fortunas.

Las fiestas del bienestar

Las fortunas del bienestar no solo provienen de ranchos y hatos ganaderos. También se exhiben en fiestas espectaculares organizadas por funcionarios, contratistas y personajes cercanos al poder, muchos de ellos ligados al entorno presidencial.

El sexenio de López Obrador inició con la fastuosa boda de quien fue su vocero durante décadas, César Yáñez. La revista ¡Hola! cubrió el evento en un reportaje de 19 páginas y entre los más de 600 invitados estuvo el propio presidente, vestido de smoking. La música corrió a cargo de Los Ángeles Azules.

Otro escándalo fue la boda de Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, con la consejera del INE Carla Humphrey. El enlace se realizó en Antigua, Guatemala, y terminó con la detención de uno de los invitados que viajaba con 35 mil dólares en efectivo en un avión privado.

La boda rumana en el Museo Nacional de Arte, de Martín Borrego, secretario particular de la ex canciller y actual secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

Los XV años de la hija de Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán en Culiacán, y posteriormente su boda en uno de los hoteles más lujosos del país —propiedad de Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta— también generaron comentarios.

Y para rematar, este fin de semana, los XV años de la hija del empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero , contratista de Pemex investigado por la Auditoría Superior de la Federación junto con el padrino, Marcos Torres Fuentes, subdirector de Producción de Pemex Exploración y Producción.

La fiesta que según versiones costó más de 40 mdp, contó con artistas como Belinda, Pablo Montero, Matute, J Balvin y Xavi, y la conducción de Galilea Montijo. La exclusiva firma Hermés llevó una tienda al festejo para que la quinceañera fuera obsequiada con un bolso valuado en más de un millón de pesos.

Así se las gastan en la 4T: la nueva clase dominante en el poder, que de clase, poco tienen.

X: @diaz_manuel