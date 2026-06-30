En la ciudad de Puebla capital, se encuentra funcionando una escuela pública de nombre Miguel C. Negrete, ubicada en la zona céntrica. Esta escuela primaria data desde el año 1939 en que fue fundada. Se inauguró el 5 de mayo de ese año por el presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río y por el gobernador del estado de Puebla, Maximino Ávila Camacho.

En el año de 1976 se construyeron 3 aulas más para dar cobijo a la creciente matricula. Sin embargo, al paso de los años, esta institución ha sufrido graves daños estructurales por total falta de mantenimiento. A la fecha, ese descuido es lo que impera sin dejar de mencionar el oportunismo político de algunos personajes que usan estas necesidades para intentar engañar a los poblanos.

En los terremotos que sufrimos en 1985 y 1999, con pincitas, pero la estructura de esta institución resistió las sacudidas. Sin embargo, en el último temblor del 2017, la misma estructura finalmente resintió graves daños, principalmente en el ala sur. Esta ala consta de 3 salones de clases, 2 direcciones (pues en ese momento funcionaban dos turnos), 1 vestíbulo, 1 salón de usos múltiples y una bodega. Protección civil llegó después del 19 de septiembre del 2017 a inspeccionar todo el plantel y tomó la decisión de clausurar por completo esta ala sur ya que implicaba grave riesgo para el alumnado, personal docente y todos los que ingresaban al plantel. A la fecha, la escuela sigue en las mismas condiciones estructurales, sin que ninguna autoridad haya realizado labor alguna de rehabilitación, renovación o derribamiento para construir un nuevo edificio, esto por mencionar únicamente a esta área.

Esta escuela trabaja con precariedad, pues además del daño estructural, también el mobiliario es insuficiente. Faltan escritorios, archiveros, armarios, mesas, butacas para el alumnado y personal docente, además el personal de apoyo a la educación no cuenta con computadoras para realizar el trabajo administrativo. Ni siquiera existe un domo para la plaza cívica.

La institución cuenta con una matrícula de 230 alumnos en modalidad mixta. Por años, los diferentes directores que han dirigido a esta institución, han girado oficios a la autoridad competente para solicitar la rehabilitación total del inmueble, no obstante, a la fecha, no se ha recibido ninguna respuesta favorable.

Pero veamos el siguiente oportunismo, lamentablemente por parte del oficialismo. El día 28 de mayo del presente año, la Mesa Directiva del Comité de Padres de Familia de la institución, citó a una reunión importante con el fin de darnos a conocer a toda la comunidad educativa y comunidad en general, según dijeron, un plan que abría la posibilidad de rehabilitar la escuela. Nos dimos cita aproximadamente 90, entre padres y tutores. Desde que llegamos, nos sorprendimos cuando comprobamos que las personas que dirigían la reunión no eran los integrantes del comité de padres, sino que eran unos funcionarios enviados por la Maestra Laura Artemisa García Chávez, secretaria del Bienestar del Gobierno del estado de Puebla y, según presumieron, iban también de parte del gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier. Estas personas, tan pronto como llegábamos, nos pidieron que, en una hoja en blanco, previa identificación con credencial del INE, anotáramos nuestro nombre completo, número de teléfono celular y, por supuesto, que estampáramos nuestra firma. Mientras otro funcionario, sin permiso nuestro, tomaba fotografías de cada una de las credenciales para votar.

Cuando le preguntamos al funcionario, aquel quien tomaba las fotografías, sobre el uso que les darían a nuestras identificaciones, comentó que era un requisito indispensable tener la evidencia de los asistentes, incluida su credencial para votar. De lo contrario, si no queríamos entregar nuestro INE, que no lo entregáramos pero que entonces era posible que la obra no se hiciera. Le comenté que entonces nos estaban condicionando el servicio y, ante mi reclamo, el fotógrafo suspendió su actividad. Su respuesta nos dejó muy en claro que nos estaban condicionando un servicio público. Si no había credenciales, no habría obra.

Quiero enfatizar que estas personas nunca mencionaron si la Secretaría del Bienestar ya tenía algún proyecto en favor de la escuela, ni a qué se comprometerían. Tampoco fijaron tiempos para que llegara algún posible apoyo o ayuda. Además, en ningún momento entablaron un dialogo circular con los asistentes para clarificar si era o no una acción de gobierno bien planeada para mejorar a la institución. Es decir, se dedicaron únicamente a recabar lo que realmente les interesaba; las credenciales para votar. Era claro que usaban la necesidad de los ciudadanos para conseguir otros fines.

Es importante hacer mención que la actual secretaria del Bienestar del estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, se encuentra en evidentes actos anticipados de campaña política para las próximas elecciones del 2027. Es bien sabido por todos que su objetivo es ser la candidata del partido oficial a la presidencia municipal de la capital del estado de Puebla, a pesar de que no tiene antecedentes de ser de Morena. Por lo que es muy fácil de deducir que esta funcionaria, recién convertida en morenista, está armando su estructura política a base de engaños y argucias para darse a conocer ante los ciudadanos de la capital del Estado. Además, tengo evidencias de que, en casi todas las colonias de la ciudad capital, han dejado volantes en los buzones, en las ventanas o debajo de las puertas de todas las viviendas. Desconozco si quienes lo hicieron son funcionarios de la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado, o son personas pagadas por la actual secretaria.

Miles de estos panfletos han sido distribuidos en solo una semana. Estos volantes presentan las siguientes características: alto, 20 cms., ancho, 13 cms.; color, del partido Morena y en el centro, una foto de la precandidata con amplia sonrisa y, en la parte de abajo, se lee, “Maestra, LAURA ARTEMISA, CONSTRUYENDO TRANSFORMACIÓN”. En el reverso del volante, diversas fotos con niños y con personas de la tercera edad (¿no les suena eso a los viejos estilos priistas?) que, sin duda, la funcionaria se ha tomado aprovechándose de su puesto, con las siguientes frases: “Una maestra cercana, Una mujer honesta, una mujer que cumple, LAURA ARTEMISA, una mujer que conoce Puebla”

Es evidente que esta funcionaria de origen PRIANISTA busca promoverse entre los ciudadanos para buscar otro puesto pues, en su propaganda, en ningún lado hace alusión a su función y obras realizadas en la actualidad. Además, es evidente que está siendo apoyada por el mismo gobernador Alejandro Armenta Mier, o por alguien cercano a él. Y es claro que esta funcionaria está incurriendo en actos anticipados de campaña usando los colores de Morena y los reflectores que su puesto le dan.

Nada más veamos lo que establece el Art. 386º, 387º Fracc. V, 389º Fracc. I, 390º, 398º Fracc. VI, inciso “c” del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Sigo diciendo que Morena tiene la última palabra y, si no la quiere tener, creo que en el pecado llevarán la penitencia.

Finalmente es importante mencionar que, para atender y resolver el grave problema de rehabilitación, mantenimiento, derribamiento y construcción de todas las instituciones educativas, eso le corresponde al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), organismo que depende del Gobierno del Estado de Puebla, pero debe seguir las normas técnicas que emite la SEP federal. La construcción de espacios educativos no le corresponde a la Secretaría del Bienestar, puesto que ellos realizan obra comunitaria en lugares apartados. No obstante, ante esto, le solicito al C. gobernador del estado de Puebla a que, en un plazo breve, reconstruya la Escuela Primaria Miguel C. Negrete, asentada en el centro de la capital de Estado.

Nos vemos y veremos.

Correo: elsiglin7@gmail.com