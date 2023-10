Con el tiempo he conocido personas y me he hecho amigo de gente de diferentes países y diferentes nacionalidades. En uno de mis chats de amigos un amigo judío no tan ortodoxo pero que vive en Tel Aviv nos contó más o menos como está la situación por ese país.

Mensaje de Dan, mi amigo judío

Queridos amigos,

Esto es un poco largo, pero léanlo completo por favor. He visto muchísima desinformación y necesito clarificar algunas cosas acerca del ataque terrorista del 7 de octubre. Tengo la necesidad de compartir con ustedes lo que paso y lo que está pasando ahora.

El sábado en la mañana, un día festivo por religión en Israel, lanzaron cientos de misiles al sur de Israel. Inmediatamente después del impacto de los misiles, alrededor de 1,000 terroristas de Hamas fueron a 15 villas de Israel y un pequeño pueblo cercano a la frontera de Gaza y atacaron a todas las personas de lugar. Además, masacraron a los asistentes de un festival musical de paz que tenía lugar cerca de la frontera. Asumo que todos ustedes oyeron acerca de esto en las noticias.

Les tomo varias horas a los militares y a los policías llegar al lugar y un par de días para eliminar a todos los terroristas que estaban ahí. Solo entonces descubrieron la magnitud de las atrocidades que hicieron los terroristas.

Precaución el siguiente párrafo es perturbador y habla sobre lo que hicieron los terroristas.

Ellos asesinaron a familias enteras en sus camas, violaron mujeres y mutilaron sus cuerpos. Quemaron a personas vivas en sus casas. Torturaron a personas por diversión y después las ejecutaron. Decapitaron a algunas de sus víctimas. También raptaron a 160 personas, hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad. No les estoy describiendo detalladamente lo que hicieron porque son hechos difíciles de digerir. Muchos terroristas documentaron los hechos y subieron videos de estos actos a las redes sociales y los enviaron por servicios de mensajería. En algunos casos tomaron fotografías de las víctimas y subieron las imágenes en las cuentas de Facebook de estas personas y así era como los familiares de la víctima sabían lo que había pasado. No podía creer muchos de estos reportes, pero después de ver las imágenes y videos puedo decirles que todo es verdad. No podré olvidar estas imágenes nunca, nunca.

El número de muertes es ahora 1,300 además de 3,000 heridos, 160 secuestrados y muchas personas desaparecidas. La probabilidad de encontrarlas vivas ahora es muy baja. Todos los días se encuentran cuerpos mientras los terroristas de Hamas siguen apareciendo inesperadamente. Probablemente saliendo de túneles o escondiéndose esperando atacarnos de nuevo.

Algunas mujeres y niñas estuvieron desfilando por Gaza y solo Dios sabe lo que los secuestradores de Hamas han hecho con ellas.

Los israelitas y muchas personas de todo el mundo están en shock al ver los niveles de crueldad mostrados en esta masacre. Se sabe que esto fue planeado minuciosamente por más de un año y que tristemente fue bien ejecutado.

Hamas es una organización fanática y genocida que ha declarado que la aniquilación de Israel es uno de sus objetivos principales. El otro objetivo es convertir esta región en un Estado musulmán extremista similar a ISIS. Contra esto es contra lo que estamos luchando.

Israel está en guerra contra Hamas. Pero no con la intención de detenerlo sino de destruirlo. Esta guerra no es para disuadirlos sino para destruirlos. Israel pensó que con disuadirlos era suficiente pero claramente no fue así y en un momento de debilidad se perdieron las vidas de miles de familias.

La fuerza aérea ya empezó a bombardear objetivos de Hamas en Gaza destruyendo edificios donde tenían operaciones. Hamas usa edificaciones como hospitales y escuelas para almacenar armas sabiendo que Israel no atacaría esos lugares. Hamas se esconde detrás de sus propios civiles, incluso se han dado instrucciones a los ciudadanos pidiendo que se queden en las regiones donde la fuerza aérea israelí puede atacar.

Respecto a la crítica internacional sobre las muertes de civiles por los bombardeos de Israel quisiera poner en claro que el ejército israelí ha buscado evitar la muerte de civiles por estos ataques, esto incluye notificar a Hamas donde se harán los bombardeos. Hasta donde yo sé, ningún país se ha tomado tantas molestias para prevenir las muertes de civiles del lado de enemigo.

Del otro lado, Hamas quiere que haya víctimas de los ataques de Israel para ponerles presión sobre este asunto.

Dice un Bassem Enid, catedrático palestino, “Israel usa misiles para proteger a su gente mientras Hamas usa gente para proteger sus misiles”.

No trato de comenzar un debate político y esto no es ni anti-islam o anti-palestino. Los palestinos tienen el derecho de manifestarse sin usar el terror como herramientas y aceptando vivir a la par con Israel. Tendremos paz, pero el problema es que Hamas y los jihadistas nos han amenazado. No hay espacio para razonar con los fanáticos. Quiero que entiendan contra lo que nos estamos enfrentando. Estas personas no quieren paz y están dispuestos a morir solo por la oportunidad de matar a los israelitas.

El exprimer ministro de Hamas, Ismail Haniyeh dijo “Amamos la muerte, así como nuestros enemigos aman la vida”. Creo que esto define la esencia de Hamas.

Estamos en guerra contra Hamas en Gaza en el sur, con Hizbullah amenazando con empezar un ataque en el norte. Hay armamento iraní colocado en Siria en el noreste e Iran también amenaza con atacar declarando su intención de destruir Israel.

Para aquellos que culpan a Israel por tomar la tierra de los palestinos tendrían que saber que esto no es un asunto de ocupación. Israel salió de Gaza en el 2005 sin negociaciones y sin tener nada a cambio. Mudamos a todos los residentes israelitas de Gaza y en más o menos dos años Gaza floreció. Llegaron inversiones del extranjero con indicadores de crecimiento económico. El potencial de la zona era obvio. Pero en 2007, la gente de Gaza eligió Hamas sobre Phatah con lo que trajeron a un régimen tiránico que usa a sus ciudadanos como peones, sacrificándolos cuando es necesario.

No tengo duda en nuestra habilidad para ganar esto porque Israel es nuestra casa. Esta siempre ha sido nuestra casa y no tenemos otro lugar donde estar. Israel ha tenido éxito logrando la paz con enemigos como Egipto y Jordania y ha firmado acuerdos de paz con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. Nuestra mano siempre estará tendida para alcanzar la paz con los que quieran vivir a nuestro lado.

Ahora viene la respuesta de mi amigo Mohammed que es musulmán y egipcio…

Querido Dan,

Espero que tu familia y tus seres queridos estén seguros. Esta es una situación horrible y desafortunadamente en estas situaciones los civiles son víctimas de políticos sin corazón. Hay dos lados de la historia y se necesitan dos partes interesadas en la paz verdadera para lograr este tan ansiado fin de hostilidades.

Lo siguiente no es una justificación para ninguna de las atrocidades asociadas con los hechos recientes. La situación política en Israel durante años y la división de Palestina ha tenido un rol destructivo y solo ha contribuido a incrementar las razones de los palestinos para la violencia. El mundo le ha fallado a los ciudadanos de Palestina por más de 20 años convirtiendo a Gaza en una bomba de tiempo.

Había la esperanza de que mientras más países árabes firmaran la paz hubiera una luz al final del túnel, pero desafortunadamente las políticas hacia los Palestinos no cambiaron. Esperamos que esto no se ponga más grave y que siga habiendo alguna luz al final del túnel.

Entonces, ¿qué lado está bien?

Dan y Mohammed son amigos entre sí, además de ser amigos míos. Para mí y para muchos que estamos lejos, es complicado tomar un lado pues las razones de ambos lados parecen validas. Israel está herido y sobre todo ofendido por los ataques del 7 de octubre. Parece que la intención es desaparecer a los que perpetraron los ataques .

El gran problema vendrá con la respuesta de los países árabes que tendrán que tomar un lado, esperemos que tomen el lado de la paz.