Estaba viendo un promocional del Informe de Gobierno del gobernador Samuel García y cuando pensé que no me iba a sorprender la dupla García-Rodríguez hizo algo que no es lo normal. La licenciada en psicología organizacional, Mariana Rodríguez , salió en un promocional donde no le corresponde salir ni como funcionaría, ni como esposa del gobernador.

Rodríguez aparece en el promocional sobre la remodelación del Centro Capullos y el arranque de los centros de lactancia. Se que se está haciendo una labor social importante, pero ¿por qué en los otros promocionales no salen los titulares de las otras secretarias?

Hay promocionales de seguridad, movilidad, de las presas o de la inversión en carreteras y ninguno de los encargados del gabinete de García aparece. Si fuera un formato donde Samuel quisiera dar a conocer a su equipo de trabajo, sería de cierta manera entendible. Pero solo proyectar la imagen de Mariana Rodríguez parece otra cosa.

Dicen en radio pasillo que el gobernatore está buscando que su esposa sea la senatora para impulsar temas de desarrollo social para Nuevo León en el Congreso. Que mejor vocera del estado que su esposa. El problema es que, la explotación de la imagen de Mariana en este informe de gobierno podría ser considerado como promoción para la próxima candidatura de la influencer regia.

La carrera de García empezó como diputado local, después como senador y ahora como gobernador. La carrera de Rodríguez empezaría como senadora pues el Congreso Local de Nuevo León es todo menos naranja y ahí sería constantemente exigida y exhibida por los diputados locales que la traen contra Samuel.

En alguna ocasión, se planteó la idea de que Mariana fuera alcaldesa de San Pedro Garza García, pero creo que también sería una posición de peligro y sobre exposición donde podría ser criticada por muchas personas.

Además de aparecer en los promocionales del informe de gobierno, Rodríguez también aparece en un pequeño anuncio que se tienen que chutar los usuarios del internet gratuito de las rutas de camiones en Monterrey y su zona metropolitana.

Hay dos maneras de ver las cosas. Me decía un jefe que tuve hace tiempo que cuando tuviera un logro laboral lo “cacareara” porque si no otra persona lo haría y nadie sabría que yo lo había hecho. En la manera bíblica en Mateo 6:2-4 dice " Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo; hazlo en secreto. Y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio”.

Entendemos que los políticos tienen que mostrar en lo que están trabajando, pero involucrar a otros funcionarios que no son el gobernador cae en propaganda . Si cuando empiecen las campañas Mariana Rodríguez se lanza para algún puesto podríamos unir los puntos y darnos cuenta de que esa sobreexposición no era más que una precampaña disfrazada.

Esperemos que no sea así.