Leí en Milenio un articulo de Gemma Medina Aréchiga, “¿Tiempos de mujeres en el poder?”. La respuesta es sí, en la política —y en el resto de las actividades humanas— vivimos en México el tiempo de las mujeres.

Eso debe ser terrible, dice la articulista, para aquellas personas —desgraciadamente no solo hombres— a quienes domina el machismo. Pero, como ella afirma, al menos por dos razones debemos celebrar el avance de las mujeres: (i) “porque sabemos del doble o triple esfuerzo que se tiene que hacer para lograrlo en una sociedad machista, discriminatoria e injusta para nosotras” y (ii) “porque sabemos que las posibilidades de trabajar e implementar proyectos que nos beneficien son mas factibles en quienes han padecido su ausencia y las consecuencias negativas”.

Veamos lo que han hecho las mujeres en los últimos años:

1.- Hay nueve gobernadoras

Y este 2023 se sumará una más en las elecciones del Estado de México. Podría ser Delfina Gómez, de Morena, o Alejandra del Moral, del PRI. Las que ya gobiernan son:

Del PAN, María Teresa Jiménez Esquivel, Aguascalientes.

De Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Baja California.

De Morena, Layda Elena Sansores San Román, Campeche.

Del PAN, María Eugenia Campos Galván, Chihuahua.

De Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, Ciudad de México.

De Morena, Indira Vizcaíno Silva, Colima.

De Morena, Evelyn Cecia Salgado Pineda, Guerrero.

De Morena, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Quintana Roo.

De Morena, Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala.

2.- Una mujer preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En efecto, la ministra presidenta es Norma Lucía Piña Hernández. A ella la propuso Enrique Peña Nieto para llegar al cargo. Y hay otras tres ministras, las tres propuestas Andrés Manuel López Obrador:

Ana Margarita Ríos Farjat, propuesta por Andrés Man

Loretta Ortiz Ahlf.

Yasmín Esquivel Mossa

3.- El Banco de México lo encabeza una mujer

Es poco conocida, lo que en su oficio es una virtud; se llama Victoria Rodríguez Ceja. Llegó al banco central impulsada por el presidente López Obrador. Y hay otras dos mujeres en la junta de gobierno de esta institución:

Irene Espinosa Cantellano, está en Banxico gracias a Felipe Calderón.

Galia Borja Gómez, está en Banxico gracias a AMLO.

4.- Una mujer es líder en las encuestas presidenciales

Y la morenista Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México si no la descarrilan los ataques machistas cada día más violentos. Y esto en los últimos días ha sido literal: ha habido demasiados —y demasiado frecuentes como pasa ser casuales— accidentes en el metro de la Ciudad de México que han servido para linchar en medios y redes sociales a la líder en las encuestas de preferencias electorales presidenciales. Se investiga ya la posibilidad del sabotaje.

La ministra Yasmín

Lo que no me gustó del artículo de Gemma Medina Aréchiga es el análisis que hizo de la crisis de la ministra Esquivel Mossa: “Tomando en cuenta lo anterior hay situaciones que por falta de ética y corrupción las mujeres no son dignas de ser apoyadas o elegidas, me refiero a la nota de los últimos días, en el que es acusada de plagio de tesis a la ministra de la corte Yasmin Esquivel Mossa”.

Si entiendo bien lo que afirma la articulista de Milenio, ha mencionado el escándalo de la tesis de la ministra porque daña a la causa de las mujeres. Creo que no venía al caso. Porque una tesis plagiada nada representa frente a miles o hasta millones de ejemplos de gran corrupción relacionados con hombres dedicados a la política.

Si acaso, lo que debiera pedírsele al presidente López Obrador es que, si Yasmín dejara la corte suprema, propusiera al Senado otra terna de mujeres. Sobran abogadas competentes, honestas y comprometidas con México. Por ejemplo, tres que ya estuvieran en las ternas enviadas por AMLO a senadoras y senadores: Diana Álvarez Maury, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Celia Maya García. Hay muchas otras, desde luego.