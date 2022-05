CONDENANDO LÍNEAS

Después de tantos altibajos por parte de los cuatro grandes del futbol mexicano, hoy podremos disfrutar una instancia final con América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas.

Siempre será importante que estás instituciones se puedan meter a una Liguilla, por el bien de la Liga, en donde se involucra a las aficiones más grandes y en donde viste tener a estos equipos peleando por un título.

Aunque uno de ellos no atraviesa por su mejor momento desde hace algunas semanas, en el caso de Cruz Azul, habrá que entender que hace muy poco pudo terminar con los fantasmas que lo persiguieron durante muchos años al no poder levantar un título, y que hoy con esa experiencia adquirida se convierte inmediatamente en uno de los candidatos a pelear por levantar el trofeo de la Liga.

Por otro lado, el Guadalajara de a poco ha ido encontrando la regularidad que no tuvo con Michel Leaño, y que hoy en el cierre del torneo con Ricardo Cadena lo ha llevado a alcanzar un buen nivel para pelearle a cualquiera, entendiendo que al igual que el América, ambas escuadras vienen de menos a más en el campeonato y que a diferencia de otros clubes, esto los hace muy fuertes al buscar levantar el título de este torneo.

Pumas no deja de sorprendernos jornada tras jornada, porque cuando uno cree haber visto el tope de este conjunto, vienen partidos como el que dio ante Pachuca, en donde con futbolistas que habitualmente no son titulares, compite ante uno de los mejores del torneo, entendiendo que había que rotar, cuando a menos de tres días se juegan una final ante el Seattle Sounders en territorio americano y en donde no se pueden permitir regresar con una derrota.

América por su parte, logró despertar del pésimo arranque con el que inicio la campaña y que incluso, llevará a la directiva a darle las gracias a Santiago Solari, que no pudo sacar del fondo de la tabla a este conjunto. Hoy calificaron dentro de los cuatro mejores del torneo evitando el repechaje y sorprendiendo a la mayoría por ser un equipo que defiende muy bien y que casi no recibe goles, algo que en una eliminatoria a dos partidos, se ve muy difícil que alguien pueda dejarlos fuera, incluso se convirtió en uno de los tres candidatos más fuertes a llevarse el campeonato junto a Pachuca y a los Tigres.

Se viene la mejor parte del torneo, en donde siempre nos encontramos con sorpresas, aunque en esta ocasión da gusto que dentro de este grupo aparezcan los cuatro con más afición en nuestro país, entendiendo que dos de ellos se eliminarán en el repechaje, mientras que América esperará rival en cuartos de final.

Gustavo Calderón en Twitter: @Gusocalderon