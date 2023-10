Ayer por la mañana el gobernador de Nuevo León, Samuel García , presentó una solicitud de licencia con carácter de urgente para separarse del cargo por un plazo de seis meses para contender por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México.

En el documento, García ya designó a su sucesor, el secretario de gobierno Javier Navarro. Esto con el objetivo de darle continuidad y asegurar la gobernanza en el estado según lo que dice esa solicitud.

En una entrevista que le hizo Latinus en octubre del 2021 el gobernador dijo, “Me preocupa el 24, pero no como participante, sino para el país y para Nuevo León, que es lo mejor que le puede convenir. Yo lo que te puedo decir, a Nuevo León le voy a cumplir, no me voy a distraer como el Bronco, voy a estar seis años completos y a mis 39 años de vida que termine, Dios quiera con un gran gobierno”.

Pasaron solo dos años para que García cambiará de decisión. Además de esto, el estado no está en las condiciones donde la gente votaría incondicionalmente por él. Todas las inversiones que llegarían a Nuevo León todavía son una promesa. La misma cantaleta de Tesla no ha puesto un solo dólar de inversión en el estado y al parecer eso se retrasará al menos un año.

Para que lleguen todas esas inversiones se tienen que resolver varias crisis que están siendo maquilladas con lactarios y el centro Capullos que solo es uno en la infraestructura total de todos los centros infantiles del DIF. La inseguridad es algo que sucede cada día y que no se ha resuelto. Está el problema del transporte y el problema del agua.

Samuel García, Mariana Rodríguez (especial )

Lo complejo del asunto es que García está pidiendo licencia de 6 meses para concentrarse en la campaña y volver a Nuevo León si no gana. ¿Qué nos dice esto? Que no hay seguridad en ganar la presidencia por lo que esta candidatura pudiera ser solo una pantalla para algo más.

Yo creería más en la intención de Samuel por buscar la presidencia si quemara las naves con el fin de no volver a la gubernatura . Pedir licencia es la manera fácil de dejar la gubernatura para volver con la derrota, a trabajar en un estado que no ha podido convertir en lo que decían sus promesas de campaña.

Imagino que el Congreso del Estado de Nuevo León no otorgará el famoso permiso. El Congreso del Estado pedirá que García se concentre en sus responsabilidades como gobernador y Samuel dirá que no le dan la licencia por ser un congreso integrado por una mayoría de diputados opuestos a MC.

Samuel García no debería de jugar a hacerse la víctima y debería de poner en claro su aspiración a la presidencia tomando todos los riesgos. Lo que puede pasar en el estado es que, así como desaparecieron casi todas las candidaturas independientes por la “traición” del Bronco, así podría desaparecer el color naranja del estado al sentirse traicionados.