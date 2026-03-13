El libro “Liderazgo educativo y género. Miradas y realidades latinoamericanas” (2025), coordinado por Andrea Carrasco Sáez y Marta Olmo-Extremera es una obra reciente (primera edición: agosto de 2025, colección Filoxenia), que contó con la participación técnica y editorial de Miguel Ángel Díaz Delgado, de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Colima; y con la edición profesional a cargo de Daniel Arturo Domínguez Zetina.

La obra, que tiene el aval de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en colaboración con la Red Interleader, A.C. y la Escuela Normal de Jalisco, México, reúne contribuciones teóricas y empíricas de autoras y autores de Chile, México, Brasil, Costa Rica y otros países latinoamericanos.

En el prólogo, denominado “Un liderazgo crítico debe ser disruptivo”, escrito por Diego Samuel Zepeda Acero, se señala lo siguiente: “Para explicar y comprender los avances en el liderazgo educativo es fundamental reconocer los logros de las luchas feministas y los aportes de las pedagogías críticas y decoloniales. Estos movimientos han promovido que cada vez más mujeres se apropien de espacios de toma de decisiones, desafiando las estructuras patriarcales y generando nuevas formas de liderazgo. Gracias a estas luchas, el concepto de liderazgo ha comenzado a resignificarse, ya no se trata solo de ocupar cargos de poder, sino de transformar la manera en que entendemos la autoridad, la enseñanza y las relaciones entre educadores, estudiantes y comunidades.”

La intención principal del libro es recopilar y difundir análisis que hayan articulado los campos, las tradiciones y las diversas aproximaciones sobre género y liderazgo educativo desde una perspectiva latinoamericana, con sentido de equidad, justicia social y transformación de estructuras patriarcales.

Se trata, para decirlo en palabras directas, de visibilizar cómo el liderazgo convencional —jerárquico, androcéntrico y neoliberal— perpetúa opresiones interseccionales de género, clase, raza, etnia y de orientación sexual.

En la introducción, que lleva por título “La mancuerna género y liderazgo, una intervención estratégica”, preparada por Marisa Belausteguigoitia Rius, se afirma que el libro “se enfoca justamente en esta mancuerna género-liderazgo, sus debates, argumentos, proyectos y retos analizados en diferentes propuestas educativas (liderazgo docente en Chile en la transición educativa; ámbito laboral de las educadoras de párvulos y estereotipos de género en Chile y México; liderazgos de directoras y profesoras; propuestas de políticas de género en universidades latinoamericanas, entre otras).” El libro reúne “propuestas conceptuales y metodológicas —desde la educación inicial hasta la universitaria— para la construcción de ambientes y espacios educativos libres, justos, en condiciones de igualdad y favorecedores de un trabajo creativo, autónomo y a la vez solidario”.

“Estamos ante un texto cuyo objetivo principal es desplegar y apuntar posiciones teórico-metodológicas en relación con el ejercicio del liderazgo educativo desde una perspectiva de género, a partir del análisis de trabajos teóricos, empíricos y experiencias de prácticas educativas, desde una mirada latinoamericana, que impacta desde los niveles de educación inicial hasta el universitario”.

El libro se organiza en cuatro líneas temáticas, que son:

Políticas educativas y liderazgo escolar a partir del género. Incluye una revisión sistemática (Carrasco, Concha y Olmo-Extremera) que revela la subrepresentación femenina en cargos directivos (a pesar de que las mujeres son mayoría en la docencia) y barreras como el “techo de cristal”, el “suelo pegajoso” y la conciliación familiar. Educación superior como espacio para el desarrollo del liderazgo desde una perspectiva de género. Con estudios de caso en la Universidad de Colima (México) y la Universidad Nacional de Costa Rica muestran resistencias patriarcales, brechas en rectorías y la potencia de redes y alianzas femeninas. Liderazgo escolar de directoras y profesoras. Incluye capítulos sobre Chile, Brasil y México que critican el “feminismo neoliberal”, el cual idealiza a la directora “perfecta” y destacan cómo el liderazgo femenino con un enfoque alternativo genera climas escolares más inclusivos y transformadores. Género y liderazgo en la primera infancia. Explora jerarquías en jardines infantiles chilenos y mexicanos, y propone un “liderazgo del cuidado” ético y colectivo.

En la obra se destaca que la mayoría de la bibliografía sobre liderazgo educativo proviene de contextos anglosajones (Robinson, Bush, Spillane). Por ello, este libro latinoamericaniza el debate, al incorporar realidades regionales como la violencia de género, de carácter estructural; las condiciones de marginalidad y el impacto del neoconservadurismo derivado de las políticas públicas de signo neoliberal.

También, combina revisiones sistemáticas, estudios de caso, análisis de políticas y testimonios cualitativos. Y muestra que el liderazgo con perspectiva de género no es “un tema de mujeres”, sino una herramienta emancipadora que puede transformar los climas escolares, reduce estereotipos desde la primera infancia y construye gobernanza más equitativa y democrática en la educación superior. En un momento en que los avances de las luchas feministas enfrentan retrocesos regionales, el libro recuerda que “nada está garantizado sin luchas continuas” (epílogo).

Además de recomendar la lectura detenida y crítica del libro, propongo las siguientes preguntas: ¿los liderazgos femeninos inclusivos y distribuidos cambian los procesos formativos y de aprendizaje más allá de las limitaciones marcadas por los climas escolares? ¿La perspectiva de género ha propiciado una ruptura frente a las prácticas autoritarias y burocratizadas del liderazgo y la gestión educativa y escolar que se viven en América Latina ?

Sugiero la lectura de este libro a directivos escolares, formadores de docentes, diseñadores y operadores de políticas públicas, docentes y equipos técnicos, y estudiantes de licenciatura y posgrado en educación.

No es solo una compilación académica: es un llamado ético y político a repensar el liderazgo como práctica de cuidado colectivo y resistencia. No se queda en denuncia, porque ofrece propuestas concretas (mentorías, políticas de conciliación, y procesos de liderazgo distribuido e inclusivo).

Las coordinadoras del libro, Andrea Carrasco Sáez y Marta Olmo-Extremera, unen rigor científico-técnico, compromiso ético y concreción práctica. En palabras de la introducción, se trata de “desaprender” jerarquías para construir mundos posibles. Ese es, precisamente, el liderazgo que América Latina necesita hoy.

Obra indispensable y oportuna que llena un vacío notable en la literatura sobre liderazgo educativo y su relación con la perspectiva de género.

El texto puede descargarse gratuitamente en versión digital desde sitios como uchile.cl o interleader.org.mx.

