No, nunca. En ningún momento, época o sexenio Alfonso Durazo fue secretario particular de Genaro García Luna. Tal mentira, como todas las mentiras, no es verdad. Un invento de esos que vulneran a quienes son parte de ellas.

Decir que Durazo fue secretario particular de García Luna es tan leyenda urbana como el alcoholismo de Felipe Calderón —he aclarado ya muchas veces que eso nació a raíz de un comentario que hice en la radio—. He pedido disculpas; comenté eso como respuesta a una miserable agresión que recibí de parte del señor Calderón (por cierto, él nunca se disculpó). Un dicho mío que creció y creció; en la actualidad hay mucha gente que sabe que solo se trató de un rumor, pero también son innumerables las personas que se creen lo del alcoholismo de Felipe.

Sobre la calumnia contra Durazo, invito a quienes se topan con ese libelo a que constaten de fidedignas fuentes cuál es realmente la biografía del hoy gobernador de Sonora.

Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio cuando este encabezó al PRI (1989-1992) y después, cuando fue secretario de Desarrollo Social (1992-1993) y finalmente en la campaña presidencial del candidato asesinado (1993-1994). Durazo no solo trabajaba con Colosio, también era su amigo y sé que continúa honrando su memoria.

En mayo de 2000 dejó al PRI y se unió a la campaña de Vicente Fox (PAN) y ya siendo este presidente, el mandatario lo nombró primero su secretario particular y luego su coordinador de Comunicación Social. De este último puesto Alfonso Durazo renunció en 2004, no sin antes criticar duramente a la administración foxista, particularmente la corrupción imperante y la indebida intromisión de la señora Martha Sahagún en la administración del país.

Desde 2006 Durazo se unió al equipo de Andrés Manuel y no ha dejado de apoyar al tabasqueño.

Si checamos las fechas de cuando se desempeñó con Fox y después que estaba con López Obrador, veremos que es simplemente imposible que trabajara con García Luna. Una leyenda urbana que debe ser desmentida.

Máxime que Durazo nunca ha ocultado su pasado priista y tampoco panista. Debo reiterar que Alfonso sí señaló cuando los abandonó, lo que no le gustaba —lo inmoral, pues— de ambos partidos. Hoy es un pilar de Morena; inclusive está llamado a ser, desde la presidencia del consejo nacional morenista, el árbitro en la contienda interna de la que saldrá el candidato o la candidata presidencial del instituto político de izquierda.

De Alfonso Durazo en muy buena medida dependerá que no haya división cuando se conozcan los resultados de la encuesta que enfrentará a la corcholata líder, Claudia Sheinbaum, con quienes marchan en segundo lugar (Marcelo Ebrard), en tercero (Gerardo Fernández Noroña), en cuatro (Adán Augusto López) y en la quinta posición (Ricardo Monreal).

Ahí, en su relevancia política, está la explicación de la calumnia contra Durazo. Y es que no solo es gobernador de uno de los más prósperos estados de México, Sonora, sino también un dirigente de altísimo nivel en el partido mayoritario. Inclusive, pese a su edad —69 años—, hasta podría ser considerado plan b de AMLO y Morena si se complicara la competencia de las corcholatas.

Así que daré un consejo —no pedido pero necesario— a quienes sacan estos libelos: la oposición debe de asumir y afrontar con inteligencia que de acuerdo con la justicia estadunidense, Genaro García Luna, importantísimo colaborador del panismo en el poder entre 2000 y 2012, es un criminal. No mejorará la imagen del PAN con la mención de supuestos funcionarios de la 4T que trabajaron cerca del superpolicía; alguna habrá, por cierto nadie del círculo íntimo de don Genaro, pero sea lo que fuere, Alfonso Durazo no es uno de ellos.

Toda leyenda urbana se basa en una verdad, aunque sea tergiversada. En el caso de la de Durazo, él sí trabajó con Fox, pero nada más —y, subrayó de nuevo, dejó ese proyecto cuando vio la terrible corrupción del zangamilote presidente—. La gente no hace lo básico: informarse, investigar, lo que es tan sencillo realizar.

Intentar enlodar al gobierno de López Obrador con estas falsedades, no es la función de las personas de oposición; al hacerlo solo muestran la situación en la que se encuentran. Si se trata de dañar al gobierno de Andrés Manuel, la verdad es que tristemente hay gente de la misma 4T que se encarga de ello. Un lamentable ejemplo es la ministra Yasmín Esquivel, quien ya ha causado excesivo daño tanto a la corte suprema como al presidente que la propuso para la cúpula del poder judicial.

La función de la oposición es plantear una alternativa de nación (como, por cierto, hizo López Obrador y sigue construyendo) y convocar a los abstencionistas para que, con argumentos sólidos, voten por el PAN o el PRI, cosa que sus dirigentes no han hecho.

Mientras tanto, el mismo trabajo de Durazo se encargará de tirar por tierra la mencionada leyenda urbana.

Posdata

La verdad sea dicha, es leyenda urbana eso de que Felipe Calderón es alcohólico. Lo que no es invento, sino realidad objetiva, es lo siguiente: