La extorsión es hoy uno de los delitos que más daño le hace a México, aunque no siempre ocupe los grandes titulares.

Daña porque paraliza, porque infunde miedo y porque golpea directamente a la economía cotidiana: al pequeño comerciante, al transportista, al empresario y, cada vez más, a familias enteras. Por eso, la propuesta de una Ley General contra la Extorsión suena, de entrada, correcta y necesaria. El problema —como casi siempre— no está en el diagnóstico, sino en la ejecución. Durante años, la extorsión fue tratada como un delito secundario, disperso en los códigos penales estatales y con criterios distintos según la entidad.

El resultado fue predecible: impunidad, descoordinación y criminales que aprendieron a explotar las grietas del sistema. En ese sentido, una ley general que unifique definiciones, sanciones y mecanismos de investigación es un paso lógico. También es positivo que se ponga el foco en aspectos clave, como el uso de líneas telefónicas desde cárceles, el rastreo del dinero y la protección de víctimas.

Sin embargo, legislar no es gobernar, y ahí empieza el verdadero reto. México no tiene un problema de falta de leyes; tiene un problema de falta de aplicación de las leyes que ya existen. Si la nueva Ley contra la Extorsión no viene acompañada de fiscalías profesionalizadas, policías confiables y sistemas de inteligencia financiera que funcionen, será poco más que un buen discurso.

Hay además un riesgo delicado: que definiciones mal acotadas abran la puerta a abusos de autoridad. En un país donde la extorsión criminal convive con prácticas de presión administrativa, cobros indebidos y corrupción institucional, la línea puede volverse peligrosamente borrosa. Una ley mal aplicada puede terminar castigando a quien no debe y protegiendo a quien sí.