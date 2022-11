Lázaro Cárdenas Batel presume ser el heredero político más importante de México, pero ya lo bajaron de su nube, los mexicanos “ni lo topan”.

Lázaro Cárdenas cuenta con un linaje político de envidia, según él, pues es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y nieto del General Lázaro Cárdenas, sólo hay uno, dice.

Lo que no sabe es que los mexicanos conocen a su abuelo y a su padre, pero de acuerdo con la encuesta: Realeza de la política mexicana, de SDPnoticias y MetricsMX, su nombre no es tan importante como pensaba, pues más del 50% de los encuestados no saben quién es.

Tal parece que los 33 años de estar inmiscuido en la política mexicana no han sido tan importantes para su carrera, y ni su apellido lo salva de estar en la cima, pero de los no relevantes.

Lázaro Cárdenas sueña con la presidencia

Todo indica que el pasatiempo favorito de Lázaro Cárdenas es hablar de sus sueños, pues lo han escuchado en mesas, restaurantes y reuniones denominarse como “la carta fuerte” de AMLO para las elecciones presidenciales de 2024 (ya se parece a Monreal).

Y es que el exgobernador de Michoacán, y actual coordinador de asesores del presidente, asiste a los eventos para darse a conocer como una corcholata de AMLO (pero de las tapadas).

Quizá el que el presidente haya mencionado a otros 5 funcionarios, y no a él, no le parece suficiente para abstenerse de dichos comentarios.

O tal vez considera que su mágico apellido lo guiará directo y sin escalas a la candidatura de 2024.

Lázaro Cardenas contra Luis Donaldo Colosio

Pero, ¿en qué se basa Lázaro Cárdenas para tal señalamiento? Bueno, él ya ha creado sus teorías al ver el avance político del emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia asesinado en 1994.

Para Lázaro Cárdenas, el único motivo por el que el actual alcalde de Monterrey es considerado como opción para sustitiur a AMLO en la silla presidencial, es su nombre .

Pero aquí viene lo interesante, la teoría del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas apunta que si un Colosio vale en México, un Cárdenas pues vale más, ¿no?

Malas noticias Lázaro, ni con la reforma agraria del general Cárdenas, o la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) te alcanza para ser reconocido, mejor sigue escondido en la oficina de AMLO y suerte para la próxima.