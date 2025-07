El economista Michael Strain, del American Enterprise Institute, publicó en el Financial Times un artículo para cuestionar las ideas acerca de la riqueza del joven socialista estadounidense Zohran Mamdani, quien podría llegar a ser alcalde de Nueva York.

El artículo de Strain, bien documentado, tiene un encabezado atractivo: “Zohran Mamdani está equivocado, por supuesto que los multimillonarios deberían existir” .

Es inteligente la defensa de los ricos que ha hecho Michael Strain, ya que se basa en las dos principales virtudes de las personas más ricas de Estados Unidos: no pocas son innovadoras y las más destacadas no nacieron en familias económicamente acomodadas.

De que son innovadores los estadounidenses más ricos, no hay la menor duda: Elon Musk (Tesla y SpaceX), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google).

El dato más llamativo —el origen familiar— lo tomó el colaborador del Financial Times del estudio Family, Education, and Sources of Wealth among the Richest Americans, 1982—2012 (aquí se puede consultar).

Ese dato es que “dos tercios de los 400 estadounidenses con más riqueza no crecieron en familias ricas, y que siete de cada 10 fueron la primera generación de su familia en dirigir sus negocios”.

¿Las personas más ricas de México?

No destacan por su creatividad ni se hicieron a sí mismas. De una lista de 13 encontré en internet que 12 nacieron en familias con dinero; del restante no hay información, o no pude hallarla.

1. Carlos Slim Helú. Hombre inteligente cuya fortuna se consolidó debido a la que quizá sea la mayor privatización en la historia de México. ¿Nació rico o pobre? Dice internet:“Sus padres inmigrantes libaneses que ya tenían una fortuna en bienes raíces”.

2. Germán Larrea Mota Velasco. No hay demasiada innovación en la minería, una de las actividades humanas más antiguas. ¿Nació rico o pobre? Dice internet: Su padre, Jorge Larrea Ortega, “ya era un empresario antes de que Germán naciera”.

3. María Asunción Aramburuzabala. Producir cerveza, una de las bebidas más antiguas de la humanidad, no es precisamente revolucionario técnicamente hablando. ¿Nació rica o pobre? Dice internet: “Nació en una familia adinerada, heredera del imperio cervecero Grupo Modelo”.

4. Alejandro Baillères Gual. Su fortuna viene de industrias ya viejas, nada innovadoras, como la minería. ¿Nació rico o pobre? Dice internet: “Nació en una familia rica y poderosa en México”.

5. Ricardo Salinas Pliego. Lo benefició una privatización y su principal actividad, el comercio, no es muy innovador que digamos. ¿Nació rico o pobre? Dice internet: “Su fortuna no inició con él, sino con su bisabuelo, Benjamín Ricardo Salinas Westrup, quien se inició en el mundo de los negocios fabricando camas de latón y terminó haciendo millonaria a toda su familia”.

6. Carlos Hank Rhon. La política ha sido el primer gran negocio de su familia. ¿Nació rico o pobre? Dice internet: “Nació en una familia adinerada. Su padre, Carlos Hank González, fue un destacado político y empresario mexicano con una gran influencia, lo que le proporcionó a Hank Rhon una posición privilegiada desde su nacimiento”.

7. Antonio del Valle Ruiz. Financiero, de familia productora de tubos, nada revolucionario en sus actividades empresariales. ¿Nació rico o pobre? Dice internet: “Nació en una familia que ya tenía un negocio textil llamado El Asturiano”.

8. Fernando Chico Pardo. Su patrimonio lo hizo de la mano de Slim. ¿Nació rico o pobre? Dice internet: “Nació en una familia acomodada en la Ciudad de México”.

9. Rufino Vigil González. No hay información, o no la encontré, acerca de su origen familiar.

10. Enrique Coppel Luken. El comercio tampoco es tecnológicamente la gran innovación. ¿Nació rico o pobre? Dice internet: “Nació en el seno de una familia que ya era propietaria de la cadena de tiendas Coppel, por lo tanto, se puede decir que nació en una posición económica acomodada”.

11. Juan Domingo Beckmann Legorreta. El tequila me encanta, pero no es un invento que haya cambiado radicalmente a las sociedades humanas. ¿Nació rico o pobre? Dice internet: “Nació en una familia adinerada, ya que es heredero del imperio tequilero José Cuervo”.

12. Cynthia Helena Grossman Fleishman. Embotellar Coca Cola es rentable, pero poco innovador y aun es dañino para la salud. ¿Nació rica o pobre? Dice internet: “Heredó el imperio de su padre”.

13. Roberto Hernández Ramírez. Financiero. Ganó mucho dinero porque se las arregló para no pagar impuestos (AMLO dixit). ¿Nació rico o pobre? Dice internet: “Nació en una familia acomodada de Tuxpan, Veracruz”.

Primera conclusión: Multimillonarios sí, como los innovadores y hechos a sí mismos de países como Estados Unidos. También tiene derecho a existir, pero está lejos del ideal, nuestra clase empresarial escasamente creativa y rica porque sus padres y abuelos fueron ricos.