SDPNoticias pidió a la casa encuestadora MetricsMx enfrentar como posibles candidatos en 2024 a los hijos —políticamente activos y con aspiraciones presidenciales— de tres personajes muy relevantes del pasado: Cárdenas, Colosio y De la Madrid. Veamos.

Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general Lázaro Cárdenas del Río e hijo de Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano

Lázaro Cárdenas del Río fue presidente de México en el periodo 1934-1940 . Encabezó un gobierno de izquierda que destacó por acciones muy relevantes y oficialmente recordadas como la reforma agraria, haber dado asilo a refugiados españoles y, sobre todo, la nacionalización de la industria petrolera.

Se le considera un héroe, hay ceremonias gubernamentales cada 18 de marzo —día del aniversario de la expropiación del petróleo— y existen calles y plazas con su nombre en prácticamente todas las poblaciones de México. ¿Puede haber una marca política más poderosa? La hay, sí, pero no nos adelantemos.

Lázaro Cárdenas Batel —nieto del general Cárdenas e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda mexicana— milita en la actualidad en Morena y es coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se le menciona en ciertos círculos de izquierda como la posible corcholata de la discordia, esto es, la que termine por destruir al resto de aspirantes a la presidencia para quedarse él mismo con la candidatura del partido en el poder. La teoría es que con un nombre tan conocido e ilustre sobrará gente dispuesta a votar por él.

Enrique Octavio de la Madrid Cordero, hijo de Miguel de la Madrid Hurtado

Para la izquierda mexicana Miguel de la Madrid Hurtado (gobernó entre 1982 y 1988) fue el presidente que impuso el neoliberalismo… para la derecha, también.

Hace unos meses, el pasado mayo, se conmemoró el décimo aniversario luctuoso de Miguel de la Madrid. Su familia abrió una página de internet para recordar su obra, “Los 80, México y Miguel de la Madrid”. En la misma hay entrevistas con Alejandra Lajous Vargas, Beatriz Paredes Rangel, Bernardo Sepúlveda Amor, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Claudio X. González, Federico Reyes Heroles , Francisco Labastida Ochoa, Francisco Rojas Gutiérrez, José Narro Robles, José Woldenberg, Julio Millán Bojalil, Luz Lajous, Máximo Carvajal, Miguel Limón, Miguel Mancera Aguayo, Pedro Aspe Armella, Ramón Aguirre, Sergio García Ramírez, Victoria Adato Green.

El más activo en la promoción de la imagen de Miguel de la Madrid ha sido el analista Federico Reyes Heroles, colaborador de Excélsior e hijo de un exdirigente nacional del PRI. Evidentemente de lo que se trata es de apoyar la abierta precandidatura hacia el 2024 de un hijo del expresidente, Enrique de la Madrid, militante del PRI quien a diario expresa donde se le permite hacerlo su deseo de ser el sucesor de AMLO.

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta

Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado el 23 de marzo de 1994 . Meses antes había sido nominado candidato presidencial del PRI y no existía ninguna posibilidad de que perdiera las elecciones. De ahí que su tragedia sea considerada por todo el mundo como un magnicidio.

Ese crimen impactó a todas las personas que ahora mismo se dedican a la política. El propio Andrés Manuel López Obrador, en 2006, en uno de sus primeros actos de campaña presidencial visitó la tumba de Colosio —y de la esposa de este, Diana Laura Riojas— para homenajear al sonorense con un minuto de silencio.

La tragedia de Donaldo es la de su esposa, Diana Laura. Ella murió, dañada por el cáncer, menos de un año después del magnicidio. El hijo de la entrañable pareja, Luis Donaldo Colosio Riojas , conmovió a la sociedad mexicana por la formalidad con la que, muy niño, soportó tantas pérdidas.

Colosio Riojas es militante de Movimiento Ciudadano y ha ganado elecciones en la ciudad en la que reside, Monterrey. Fue diputado local y ahora es alcalde de la capital de Nuevo León. En su momento, Morena y aun el propio presidente AMLO intentaron que fuera candidato del partido de izquierda, pero Donaldo rechazó la propuesta.

A Luis Donaldo Colosio Riojas se le ha incluido en las encuestas presidenciales desde que empezó el tour de las corcholatas. Es la única persona en la oposición con números de preferencias electorales que compiten con quienes encabezan la competencia, la líder Claudia Sheinbaum y el segundo lugar, Marcelo Ebrard. Supera sin duda a dos de los aspirante de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Una de las razones de la vigencia de Colosio es el excelente documental que para Netflix realizó el periodista Diego Enrique Osorno. O el general Cárdenas no ha tenido documentales o sus documentalistas han sido bastante malitos. De la Madrid es, pese a todo, un personaje menor; hasta gracia hace su hijo Enrique peleando la candidatura que difícilmente será de él.

La encuesta de la aristocracia política

La metodología ha sido la misma que en otras ocasiones: encuesta telefónica con robot , realizada el 29 de octubre de 2022 a 1,000 mayores de edad residentes de México. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de todo el país, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de votantes del Instituto Nacional Electoral. Se ajustaron los datos en base a las características de género y edad de la lista nominal del INE. Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.10% con un nivel de confianza del 95%.

Queda claro que estaban equivocados quienes en Morena pensaban que Donaldo es fuerte solo por su marca, esto es, el nombre de su padre, y que entonces podían superarlo con una marca más consolidada —según la izquierda—, la de Lázaro Cárdenas.

La verdad es que el nieto de Cárdenas no le gana al hijo de Colosio y ni siquiera al hijo de De la Madrid. Estos son los resultados de las encuesta de MetricsMX. Creo que la gente joven, por más que hayan estudiado su vida en la primaria, no tienen mucha idea acerca de lo que hizo hace ya tanto tiempo el general Lázaro Cárdenas.

1.- De estos políticos, ¿quién quisiera usted que fuera presidente de México en el 2024?

Luis Donaldo Colosio Riojas 28.7%

Enrique de la Madrid Cordero 9.8%

Lázaro Cárdenas Batel 6.9%

No sé 54.6%

Total 100.0%

2.- ¿A cuál de las siguientes personas diría usted conoce mejor o ha oído hablar más?

Luis Donaldo Colosio Riojas 32.5%

Enrique de la Madrid Cordero 11.4%

Lázaro Cárdenas Batel 11.4%

Ninguno 44.7%

Total 100.0%

3.- De las siguientes figuras políticas, ¿de quién tiene MEJOR opinión?

Luis Donaldo Colosio Riojas 31.2%

Enrique de la Madrid Cordero 11.7%

Lázaro Cárdenas Batel 9.7%

Ninguno 47.4%

Total 100.0%

La siguiente encuesta corcholatera

Posdata: Aspe y el INEGI

De los neoliberales mexicanos que han estado en el poder el que mejor me cae es Pedo Carlos Aspe Armella. Debió haber sido presidente en vez de Ernesto Zedillo Ponce de León. No se pudo, y ni modo. Aspe es mucho más listo que Zedillo y sin duda habría realizado un mejor trabajo como titular del poder ejecutivo.

Desde luego, a pesar de su sapiencia técnica, Pedro no estaba mejor preparado que Luis Donaldo para ser presidente, pero después del magnicidio Aspe era la mejor opción. Algún tema legal lo impidió y llegó Zedillo al poder.

Ernesto Zedillo cometió una terrible equivocación original. Y no me refiero al famoso error de diciembre que hundió a la economía mexicana: este error fue nada más una consecuencia de la metida de pata inicial, la de no haber exigido a Pedro Aspe continuar al menos un año el frente de la Secretaría de Hacienda. Y es que Aspe, a pesar de las dificultades y del caos en que terminó el sexenio de Carlos Salinas, habría evitado el derrumbe económico.

Debió haber sido presidente y no lo fue. Ni hablar. Lo menciono aquí porque en la página de internet de Miguel de la Madrid anteriormente mencionada Pedro Aspe cuenta, en una entrevista, cómo nació el INEGI, hoy de moda porque no ha presentado los resultados catastróficos para el gobierno de AMLO que la comentocracia esperaba.

Vale la pena esta entrevista, disfrútenla: