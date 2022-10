Querido presidente, queridas corcholatas:

Les cuento que recibí un correo electrónico esta madrugada. “ Clasificación mundial de universidades : Estados Unidos se estanca, China mejora”. Tal era el título del mail que por desvelado leí a primera hora de este miércoles 12 de octubre de 2022. Me lo envió Times Higher Education porque, desde hace años, me suscribí a su servicio de información.

Antes de continuar diré que el de Times Higher Education es el ranking universitario global más importante entre todos los que se realizan. Según especialistas que he leído, supera a otras clasificaciones con credibilidad, como la de QS y la de Shanghai.

¿Qué significa que China mejore y Estados Unidos se estanque en la clasificación de las principales universidades del mundo? Simple y sencillamente —cito el mencionado correo— “que las universidades chinas se están acercando al dominio mundial de la educación superior de los Estados Unidos, poniéndose al día en la calidad de la investigación”.

Ya hay dos universidades de China —en los lugares 16 y 17— entre las 20 más importantes del mundo, lo que es notable.

Esta es la clasificación 2023 de las instituciones universitarias más relevantes:

1. Universidad de Oxford, de Reino Unido.

2. Universidad de Harvard, de Estados Unidos.

3. Universidad de Cambridge, de Reino Unido.

3. Universidad de Stanford, de Estados Unidos.

5. Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Estados Unidos.

6. Instituto Tecnológico de California, de Estados Unidos.

7. Universidad de Princeton, de Estados Unidos.

8. Universidad de California (Berkeley), de Estados Unidos.

9. Universidad de Yale, de Estados Unidos.

10. Universidad Imperial de Londres, de Reino Unido.

11. Universidad de Columbia, de Estados Unidos.

11. Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), de Suiza.

13. Universidad de Chicago, de Estados Unidos.

14. Universidad de Pensilvania, de Estados Unidos.

15. Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.

16. Universidad Tsinghua, de China.

17. Universidad de Peking, de China.

18. Universidad de Toronto, de Canadá.

19. Universidad Nacional de Singapur, de Singapur.

20. Universidad de Cornell, de Estados Unidos.

¿En qué lugares están las universidades mexicanas?

Todas nuestras universidades están muy abajo en la clasificación mundial. Mucho muy abajo, horriblemente abajo.

√ ¿Sería demasiado esperar que las universidades mexicanas estuvieran entre las primeras 100 del mundo? No lo sé, pero no hay ninguna ahí.

√ ¿Hay universidades mexicanas entre las 200 más importantes? No.

√ ¿Entre las 300 con mejores calificaciones? No.

√ ¿Entre las 400 más relevantes? Ninguna universidad mexicana, tristemente ninguna.

√ ¿Entre las 500 universidades más destacadas del mundo? Ninguna de México.

√ ¿Entre las 600 mejor ranqueadas? No hay.

√ ¿Entre las 700 universidades con mayores calificaciones hay alguna mexicana? Ninguna.

La universidad mexicana mejor ubicada en el ranking de Times Higher Education es el Tecnológico de Monterrey , que en la clasificación aparece entre las instituciones que ocupan los lugares 801 al 1000.

Después, entre los lugares 1001 y 1200 están empatadas la UNAM y la Universidad Autónoma de Sinaloa .

La Universidad Autónoma Metropolitana se posiciones entre 1201 y 1500.

El resto de las universidades mexicanas están por debajo de los lugares 1501 —lo que es gravísimo ya que se clasifican menos de 1800 universidades—: Chapingo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Queretaro, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Baja California, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, IPN, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Panamericana, Universidad de Sonora, Universidad de Celaya, CETYS Universidad, Universidad de Monterrey, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Tecmilenio.

Otras universidades mexicanas conocidas como el ITAM y la UDLA ni siquiera aparecen en la clasificación de Times Higher Education, ya sea porque se les considere muy malas o porque, de plano, para no estar en los últimos lugares de la tabla se abstienen de colaborar con quienes elaboran el ranking.

¿Hay mejores universidades en América del Sur que las mexicanas?

Varias en América del Sur y hasta una en Centroamérica están mejor posicionadas que todas las universidades mexicanas:

La Universal de São Paulo, de Brasil, está ubicada entre las 201 y 250 más importantes del mundo.

La Pontificia Universidad Católica de Chile entre las 401 y 500.

La Universidad ICESI, de Colombia; la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y la Universidad de Costa Rica entre los lugares 601 a 800.

Solo para quitarles el ánimo a quienes piensan que los médicos cubanos nos van a sacar de apuros sanitarios por su extraordinaria formación, debo mencionar que las universidades de Cuba están bastante peor que las de México; también las de Venezuela, Argentina, Uruguay y Ecuador. Países como Bolivia no aparecen, para que siga la 4T homenajeando a Evo Morales.

¿Qué toma en cuenta Times Higher Education para su clasificación mundial de universidades?

√ El ranking incluye 1 mil 799 universidades en 104 países.

√ La tabla se basa en 13 indicadores de rendimiento en cuatro áreas: (i) enseñanza, (ii) investigación, (iii) transferencia de conocimientos y (iv) perspectiva internacional.

√ La clasificación de este año analizó más de 121 millones de citas en más de 15.5 millones de publicaciones de investigación e incluyó respuestas a encuestas de 40 mil académicos de todo el mundo.

√ El estudio recopiló más de 680 mil datos de más de 2 mil 500 instituciones que enviaron información.

¿Qué onda, Andrés Manuel, Claudia, Marcelo, Adan Augusto?

Sin universidades de calidad no vamos a ningún lado. Suplico no salir con que ustedes tienen otros datos porque no hay otros datos. Nuestras universidades, todas —incluida la muy querida para la 4T, UNAM— evaluadas con indicadores de rendimiento objetivo están entre las peores del mundo.

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señora corcholata Claudia Sheinbaum, señores corcholatos Marcelo Ebrard y Adán Augusto Lópe z:

¿Qué se piensa hacer para que las universidades mexicanas mejoren? Ustedes controlan el gobierno actual y seguramente de la señora corcholata o de alguno de los señores corcholatos será la presidencia de México el próximo sexenio. Conviene que informen cuál es el plan para que verdaderamente avancen la enseñanza superior y la investigación científica en nuestro país.

Hay gente en los primeros niveles de la 4T que ha estudiado en las mejores universidades del mundo —la jefa de gobierno de la CDMX Sheinbaum en Berkeley , el secretario de Hacienda Ramírez de la O en Cambridge , el director del IMSS Robledo en Harvard , el subsecretario de Salud López Gatell en Johns Hopkins —, y si bien no son expertos en educación, sus trayectorias académicas garantizan que podrían convocar, si son capaces de abstenerse de cursilerías ideológicas, a gente que sí sepa para que empiece con el diagnóstico que sirva como paso inicial para arreglar algo que claramente está descompuesto en México y que, sin duda, es lo fundamental en términos del futuro de nuestra nación.

Seamos honestos, no parece que hayan realizado nada medianamente eficaz ni la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, ni el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez. Han realizado un mal trabajo no por incapacidad intelectual, sino por ceguera ideológica. Nada más ridículo que hablar de “ciencia neoliberal”, y la responsable del desarrollo científico en México lo hizo. Pena ajena.