Ricardo Monreal, senador de Morena, se sigue sintiendo el “arma secreta” de AMLO.

Luego de que AMLO destapara a Ricardo Monreal como “corcholata”, el senador celebró el acontecimiento y dijo que el presidente sabe que tiene la experiencia y capacidad.

En ese sentido, Ricardo Monreal dijo este 14 de octubre que él era el “hermano pródigo, pero sin herencia repartida anticipadamente”.

Pero el pasado 20 de agosto, el senador y coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, también se dijo ser el arma secreta de AMLO rumbo a la presidencia en las elecciones 2024.

Este 14 de octubre, en conferencia de prensa desde Oaxaca, Ricardo Monreal volvió a sostener que es el arma secreta de AMLO, pero también el hermano “no reconocido” que el presidente casi no menciona.

Esto en relación a que AMLO se ha referido a las otras tres corcholatas como los tres “hermanos”, por lo que él, recién destapado como corcholata, sería el hermano “no reconocido”.

Cabe recordar que las corcholatas de AMLO son:

“El presidente habla de tres hermanos, una hermana y dos hermanos, y yo soy como el hermano no reconocido. Siempre, en las familias, hay en eso, el papá deja por ahí algún entenado, el papá, sin darse cuenta los hermanos, deja por ahí alguna gente, algún hijo que no reconocen”.

Ricardo Monreal asegura que el presidente no lo menciona mucho por ser el arma secreta de AMLO, pero el hecho de que ya lo haya reconocido como corcholata “es una garantía”.

“Soy como el arma secreta del presidente, por eso no me menciona mucho, pero ya me incluyó y eso ya es una garantía, por eso el otro día cantaba y le decía ‘poco a poco me voy acercando a ti, poco a poco la distancia se va haciendo menos’”.

Ricardo Monreal